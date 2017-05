Las claves del Real Sociedad - Málaga

Partidos como éste hacen grande a la Real Sociedad 1

Hay días como el de ayer en los que el resultado da igual por mucho que pueda parecer una locura escribirlo en la situación clasificatoria de la Real con Europa en juego. Hay días en los que un aficionado se siente orgulloso de sus jugadores, de su entrega hasta el último segundo, su espíritu y su fútbol. Hay días que no se olvidan, esos que hacen afición. La Real Sociedad no ganó porque la suerte no estuvo de su lado, nada más. Hizo todo lo que debía. Jugó más y mejor que su rival, pero eso es casi lo de menos porque el premio es haber conseguido la comunión entre jugadores y afición. Solo por eso ha merecido esta temporada.

Si la plaza en Europa es para el que mejor juega... 2

Y también hubo fútbol del bueno, vaya que sí lo hubo. Eusebio puede estar más que satisfecho de haber conseguido que este grupo juegue como lo hizo ayer. Fue un gustazo para los sentidos ver cómo se mueve esta máquina engrasada después de 37 partidos, ver cómo los realistas encontraban superioridades en todas las esquinas del campo y ver cómo cerraban los espacios al defender, por más que el Málaga tuviera ocasiones claras para marcar y le hiciera dos goles. Esta Real Sociedad juega como los ángeles. Si el billete para Europa se lo entregaran al que mejor juega de los tres implicados en esta pelea, la Real debería tener ya uno en el bolsillo.

Dos modelos de club antagónicos 3

El orgullo es mayor cuando se hace frente a un modelo de club antagónico en el que ver un canterano en el once es más difícil que encontrar agua en el desierto. El Málaga jugará tanto o más que la Real, tendrá jugadores más altos, más guapos y con más tatuajes, pero qué quieren que les diga, me quedo con los nuestros, con un equipo que se plantó en el partido más trascendental de la temporada con dos jugadores en el once que hace nada estaban en Segunda B. La actuación de Odriozola fue prodigiosa. Y Zubeldia también estuvo de nota. Ha llegado para quedarse. Qué decir de Bautista. Su gol vale oro.

Una mala tarde del árbitro Jaime Latre 4

Siento hablar del árbitro después de una noche mágica, suele ser el discurso de los perdedores, pero es que a Jaime Latre se le vio el plumero. No aplicó el mismo rasero para los dos equipos. No quiero gastar más espacio en algo que se me escapa de las manos.

Balaídos y Vigo nos deben una 5

Ya sé que a estas alturas del periódico, salvo que hayan empezado por la contraportada, tienen las cuentas claras. El empate es positivo porque la Real llega a la última jornada con todas las opciones para acabar quinto. El objetivo, a mi juicio, está logrado. Queríamos un equipo que peleara por una plaza en Europa con una plantilla en la que hubiera mayoría de canteranos y ya la tenemos. La Real Sociedad acabará quinta, sexta o séptima, sobra decir cuál firmamos, pero me quedo con las bases que ha sembrado. El aficionado disfruta con los suyos, ve a un equipo que se parte el alma y que juega bien a fútbol. A partir de este punto, siempre que mantenga a bloque, está llamado a seguir creciendo. Ojalá Vigo nos devuelva lo que nos quitó.