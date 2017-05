Míchel y Sandro, el milagro tiene dos nombres

El Málaga está de dulce. Con la moral por las nubes. La pasada jornada sumó su cuarta victoria consecutiva y da la impresión de que se le ha quedado corta la Liga. En el último partido ante el Celta se sucedieron las buenas noticias en el once andaluz. Por ejemplo, sobresalieron los canteranos Ontiveros -no jugará esta noche porque le ha reclamado el filial para la fase de ascenso- y Fornals. Y, cómo no, volvió a brillar con luz propia Sandro, el futbolista a quien el Barça dejó libre y ahora se tira de los pelos.

Sandro que suma catorce goles y tiene a media Europa

el Málaga se presenta con las mejores credenciales en Anoeta

Unrendida a sus pies, queriéndole fichar -su cláusula es de seis millones de euros-. Así que. Sandro es el que ha obrado el 'milagro' en el césped y desde el banquillo el arquitecto ha sido Míchel, que sustituyó en marzo al 'Gato' Romero, cesado por los malos resultados del equipo. Verán.

El Málaga había sumado solamente una victoria en los últimos diez partidos, cinco puntos de 30 posibles con Romero -que había relevado anteriormente a Juande Ramos- y el director deportivo andaluz, Francesc Arnau, decidió mover ficha. La plantilla estaba contenta con el 'Gato', pero Arnau pidió al jeque Abdullah Bin Nasser Al Thani que actuara. Y lo hizo. Y ficharon a Míchel, que da la casualidad de que había dicho no al Deportivo solo dos semanas antes. El Málaga estaba situado en el puesto 15, a siete puntos del descenso, le esperaba un calendario muy duro en La Rosaleda y necesitaba reaccionar. Míchel firmó hasta 2018 -lo que queda de temporada y la siguiente-, pidió trabajar con Juan Carlos Mandía como segundo entrenador y José Vallejo como preparador físico.

Aunque el inicio fue tortuoso, los últimos resultados están ahí, y Míchel es el nuevo ídolo de La Rosaleda. Aunque para ídolo, Sandro Ramírez (Las Palmas, 1995), el jugador canario que se ha convertido en una de las sensaciones de la Liga no solamente por sus goles, que también, sino por su fútbol agresivo y veloz en ataque.

Kameni (Douala, Camerún, 1984) Después de destacar en la Liga francesa en equipos como Le Havre o Saint-Étienne, en 2004 fichó por el Espanyol recomendado por el mítico portero camerunés 'perico' Thomas N'Kono. Desde 2012 pertenece a la disciplina del Málaga.

No costó ni un euro

Sandro llegó al Málaga libre después de que el Barcelona no ejerciera la cláusula que le permitía al canario renovar de forma unilateral. Lo hizo así para agradecer la fidelidad del delantero, que se quedó en el club catalán sin atender algunas peticiones para su salida, como la del propio Málaga en el pasado mercado invernal. Libre, Sandro fue el dueño de su futuro.

Firmó por tres temporadas con el Málaga, poniendo fin a una etapa de siete años en Barcelona, al que llegó en edad cadete. «Sandro ha aprendido el otro fútbol y ahora es mejor futbolista porque remata, pelea, se desmarca y presiona», coinciden Arnau y el técnico Míchel, quien ayer en rueda de prensa señaló sobre el partido de hoy que «la Real ha sido el equipo más regular en el fútbol de ataque y colectivo de la Liga. Me encanta la Real, tiene muy bien nivel».