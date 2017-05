Real Sociedad: Sin Mikel, la Real fichará un central diestro

El anuncio ayer de la no renovación del contrato de Mikel González ha destapado el interés explícito de la Real Sociedad por cubrir su ficha con otro central a partir de la próxima temporada. Sin Mikel González en el equipo, un jugador capaz de alternar con éxito las dos posiciones del centro de la defensa, la dirección deportiva hace tiempo que trabaja para incorporar este verano a un jugador de corte defensivo que se sume a una zaga en la que Iñigo y Navas se han convertido en insustituibles y que pierde potencial cuando alguno de los dos no está. De este análisis se ha perfilado ya una alternativa prioritaria para reforzar esa posición y ya se habrían iniciado algunos contactos. El objetivo es claro: un central diestro, contrastado, capaz de salir con el balón jugado y contundente en las disputas.

En la lista de jugadores con este perfil encajaría el uruguayo Mauricio Lemos, hoy en la UD Las Palmas, al que la Real viene siguiendo desde hace meses, según ha podido saber este periódico. Es uno de los centrales más prometedores de la Liga, tiene 21 años, y la Real ve en él un jugador que se podría adaptar a las mil maravillas al juego combinativo que propugna Eusebio, como ya ha hecho en las dos temporadas que viene jugando bajo el mando de Quique Setién.

Lemos llegó a la isla procedente del Rubin Kazán, en el que apenas jugó siete partidos. No fue el aterrizaje soñado cuando decidió cruzar el charco tras dos temporadas en el Defensor Sporting de Uruguay. Jugó poco y en cuanto tuvo la oportunidad de salir de Rusia no lo dudó dos veces.

El jugador, al que le une una buena amistad con Willian José de cuando éste jugaba en Las Palmas, es objetivo de varios clubes para la próxima temporada, se dice incluso que ha rechazado la posibilidad de recalar en el Barcelona, pero la Real tiene trabajo adelantado.

Lemos permitiría reforzar una línea en la que también está Aritz Elustondo para jugar de central, en la que en momentos puntuales podría actuar también Igor Zubeldia, al que Eusebio ha probado de central en más de un entrenamiento, y a la que podría sumarse Babic, el serbio zurdo campeón del mundo sub20 hoy cedido en el Reus, siempre que convenza al técnico. En los laterales seguirían Odriozola, Zaldua y quizás Carlos Martínez -su grave lesión de rodilla provoca algunas dudas sobre su continuidad futura- además de Yuri Berchiche y Kevin Rodrigues en el lateral izquierdo. Las entradas y salidas, en cualquier caso, dependerán en gran medida de las prioridades deportivas que establezca Eusebio en función de sus planes para la próxima temporada y en función de si la Real juega en Europa o no.

Como es obvio, la de Lemos no es la única opción en la que trabaja la Real. Tiene orientadas otras alternativas. Los rectores del club realista saben que éste no va a ser un verano distinto a otros, que las negociaciones por jugadores van a ser largas y que cualquier otro fichaje, no el del central diestro porque éste se va a hacer sí o sí, va a depender del movimiento de salidas que se pueda producir.

Alberto Botía, hoy en el Olympiacos, también gusta a los rectores deportivos. Diferentes medios griegos se hicieron eco ayer de este interés de la Real. El jugador, de 28 años, acaba de ganar su tercer título en Grecia junto al exrealista Alberto de la Bella y su deseo es regresar a la Liga. Formado en La Masía del Barcelona, ha pasado por el Sporting, Sevilla y Elche antes de poner rumbo a El Pireo. Internacional en categorías inferiores, fue convocado con la absoluta aunque no llegó a debutar.

El Espanyol es uno de los clubes que más interés tiene en contar con él si finalmente no se decide a abonar los siete millones de euros que le pide el Oporto para hacerse en propiedad con los servicios de Diego Reyes, el mexicano que jugó en la Real. En Barcelona están encantado con él, pero no parecen dispuestos a pagar tanto por un central. Están tratando de rebajar el precio de compra. Su compañero David López fue claro hace unos días en un mensaje público a los rectores del Espanyol. «Diego (Reyes) está saliendo sensacional. Es uno de los jugadores que mejor y más rápido ha encajado. Si tienes que rastrear el mercado y buscar otro que no sabes cómo responderá, antes que arriesgar con un dinero, es mejor asegurarse. Pero es cuestión de club».

Y es en este punto, en caso de que el Espanyol no se decida, es donde también entra la Real en su apuesta por fichar un central diestro. Diego Reyes gusta a Eusebio y es otro de los jugadores que encaja en el perfil. A su solvencia como central ya demostrada en la Real y en el Espanyol se le suma su capacidad para jugar por delante de la defensa. Reyes se marchó de la Real dejando un grato recuerdo en el vestuario.

Otro nombre que también ha sonado ligado a la Real en las últimas fechas es el de Diego Llorente, hoy en el Málaga aunque pertenece al Real Madrid. De hecho, el equipo blanco hubiera podido recuperarlo en el mercado invernal en el caso de que alguno de los centrales madridistas se hubiera lesionado de gravedad. El Málaga ya ha comunicado al futbolista que está interesado en que siga la próxima temporada, y el central también quiere permanecer en la plantilla blanquiazul. Las negociaciones ya están en marcha, si bien el acuerdo quedará pendiente a la decisión del Real Madrid.