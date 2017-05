Real Sociedad: Los héroes muestran el camino a Europa

Los jugadores del primer equipo recibieron ayer el mejor respaldo posible a escasas horas de la primera de las dos finales que restan para acabar esta carrera por Europa. Los héroes de Puertollano, un ascenso del que se conmemoran las bodas de oro este año, convivieron durante unas horas en Zubieta con la tropa que dirige Eusebio y capitanea Xabi Prieto. Fue un encuentro cordial, distendido, que agradecieron en estos momentos de máxima tensión los jugadores que mañana saltarán al césped de Anoeta y que, a su vez, permitió a los veteranos rememorar aquellos tiempos en los que se entrenaban en el hipódromo y comprobaron que la Real Sociedad ha crecido más allá de nuestros sueños en los últimos tiempos. El presidente de la Real, Jokin Aperribay, ejerció de nexo de unión, en una jornada que arrancó con una visita de los veteranos por todos los recovecos de las modernas instalaciones del club.

Los realistas de Puertollano pudieron conocer los espacios del edificio Gainditu, en los que se da prioridad absoluta a la diafanidad de manera que distintas áreas de trabajo del primer equipo permanecen conectadas. Comprobaron que en las paredes de la zona de trabajo del primer equipo se sigue recordando el título de Copa de 1987. Luis Miguel Arconada, presente ayer en este encuentro, esbozó una sonrisa al ver que en esas fotografías hay sitio para una de sus espectaculares acciones.

Pero, entre anécdota y anécdota, no hubo otro tema de conversación que el partido de mañana en Anoeta. Ninguno de los que pisó el verde de Zubieta piensa en otra cosa que no sea ganar al Málaga. Este partido es de los que despiertan pasiones que no habíamos sentido desde hacía años y años. La Real recibirá al Málaga con la convicción de que puede ganar y que una victoria le dejará a un último paso de una plaza en Europa con connotaciones de hazaña en una temporada soberbia. Bixio Górriz, el presidente de la asociación de veteranos, así lo trasladaba: «Los jugadores están animados, les hemos visto con chispa, capacitados para lograr esa plaza directa a Europa. Esta Real, este club merece jugar competición europea. Queda poner la guinda».

Aperribay recorrió las instalaciones de Zubieta con los veteranos de la Real antes del almuerzo



Eusebio y sus jugadores agradecieron el encuentro en este momento de máxima tensión

Un equipo de lujo

La alineación reunida la formaron Aranbarri, Arzak, Arregi, Cacho, Corcuera, Díaz, Eceiza, Lasa, Maiztegi, Martínez y Sagasta, además de los citados Górriz y Arconada.

El que tampoco faltó al encuentro fue José Mari Martínez, el capitán de Puertollano. Él siempre está. Y él también ve a la Real capacitada para ganar mañana. «El juego que han desplegado esta temporada, en la que tanto hemos disfrutado, merece su premio. No va a ser fácil ganar al Málaga, pero los chavales están con muchas ganas, es lo que nos han transmitido».

En el almuerzo conjunto en Zubieta, 'Chino' Martínez desveló que el ascenso de Puertollano todavía sigue siendo recordado con cariño en ese pueblo de Ciudad Real. Hace tres semanas los periódicos de la zona han publicado reportajes extensos, de dos páginas, en los que se sigue poniendo en valor lo que hizo esa Real campeona. «Recuerdan como si fuera hoy cómo sacamos a hombros a Elizondo, el ambiente que se formó con la txaranga de la peña Anastasio...», apunta Martínez. «Ojalá podamos repetir algo similar en poco más de una semana».