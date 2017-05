Nahikari García: «He decidido quedarme y espero dar a la Real lo que se espera de mí»

El dorsal número 7 va camino de ser icónico en el equipo femenino de la Real. Nahikari García (Urnieta, 1997) la perla de la cantera, recién renovado su contrato, rezuma ambición para la próxima temporada y para la disputa de la Copa de la Reina a finales de este mes.

- ¿Cómo está tras renovar su contrato con la Real hasta el 2019?

- Muy contenta. Por todas las partes ha salido bien. La Real está trabajando con el objetivo de seguir creciendo y yo pienso igual. Es una gran noticia que sigamos los dos de la mano y que miremos hacia arriba.

- ¿Le costó much0?

- Siempre hay altibajos y lo relacionas con cómo vaya la temporada. No empezó del todo bien, se le consiguió dar la vuelta y al final hemos competido con casi todos los equipos. Llegó un punto en el que creí que lo mejor para mi crecimiento era seguir aquí y así lo decidí.

- ¿Se ha rodeado de gente de confianza para tomar la decisión?

- Soy una persona muy familiar y acostumbro a comentar todo con mi círculo más cercano. Ya veníamos hablando bastante tiempo del tema y me han animado todos a tomar esta decisión, que creo es la mejor.

- ¿Hubo equipos que se interesaron por usted?

- Siempre que se acaba el contrato hay gente interesada en ti. Estoy agradecida por esa parte porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, pero lo importante es que he decidido quedarme en la Real y espero darle a la Real lo que se espera de mí.

- El último partido fue el derbi contra el Oiartzun, pero el que se llevó muchos titulares fue el triunfo ante el Athletic.

- Sí. El derbi no fue ni mejor ni peor que otros. Fue muy competido y que hayamos podido romper esa barrera es importante. Espero que para la temporada que viene sea así con los equipos de arriba porque creo que es el sitio donde debe estar la Real.

- La celebración tras su gol fue mayúscula, ¿no?

- Sí, teníamos muchas ganas de ganar, supuso el 2-0, en la prolongación y la celebración de todas abrazadas es el reflejo de lo que es este equipo.

- Restan dos jornadas de liga (Valencia y At. Madrid). ¿Con que objetivo?

- Ya nos hemos clasificado para la Copa, así que lo que tenemos en mente es terminar de la mejor manera posible, seguir en esta línea ascendente que llevamos, el poder seguir compitiendo y llegar la Copa de la mejor manera.

- Y que tengan suerte en el sorteo...

- Sobre todo eso sí, porque las dos últimas veces nos ha tocado el Barça. Al final siempre que empiezas una competición el objetivo es llegar lo más lejos posible así que con esa idea iremos a la Copa.

- Antes ha comentado que la temporada no empezó bien, se ha ido entonando, y ¿en qué punto está ahora?

- Igual que el equipo. He seguido una línea ascendente, no empecé lo bien que me hubiese gustado, pero ahora cada vez estoy mejor, soy más efectiva y eso es lo importante seguir aprendiendo y ayudando al equipo con goles y con juego.

- Y el verano, ¿como se presenta?

- (Resopla) Voy a descansar. Llevo cuatro veranos consecutivos en concentraciones con la selección y este verano voy a parar. Descansar bien y hacer una pretemporada buena con mis compañeras, que hasta ahora no he podido.

- Se le nota ambiciosa.

- Sí. Soy ambiciosa y competitiva. Mi objetivo es ir creciendo e ir superándonos el próximo año.