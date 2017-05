Mikel González no seguirá en la Real Sociedad

Tras más de 300 partidos con la camiseta de la Real Sociedad, Mikel González (Arrasate, 1985) no continuará en el club txuri urdin al acabar la temporada. La Real Sociedad califica en su web al jugador como «ejemplo de pureza y jerarquía en el vestuario» y le agradece «el trabajo y compromiso mostrados por Mikel en sus veinte años en el club».

Mikel González, uno de los artífices de la vuelta de la Real Sociedad a Primera y a competiciones europeas, tiene 32 años y lleva 12 temporadas en la Real. El txuri urdin, que finaliza contrato este año con la Real Sociedad, recibirá la Insignia de Oro y Brillantes.

Desgraciadamente para el arrasatearra, una lesión podría privarle de la oportunidad de despedirse del público de Anoeta este domingo. El jugador sufre unas molestias en la cara posterior del muslo derecho desde el pasado sábado, tras un disparo realizado en un entrenamiento. En la ecografía realizada anteayer se observó una lesión de grado 1 en el músculo bíceps femoral derecho. A la espera de su evolución en las próximas horas, su presencia en el partido ante el Málaga, el último de la temporada enm Anoeta.

«Esperaba» sumar más de 300

En su última entrevista, concedida a DV a principios de este mes, Mikel González celebraba su tricentenario como txuri-urdin esperando poder sumar más partidos en el futuro.

«Espero poder ampliar en el futuro la cifra de 300 partidos», señalaba el futbolista. «No hay ninguna novedad en cuanto a la renovación de mi contrato. Está el tema como está. El club no me ha comunicado nada y ahora lo más importante es el equipo, conseguir el objetivo que tenemos todos. A partir de ahí, si todo va bien, en lo personal será mejor también. Si no he dicho nada es porque no hay novedad en si voy a quedarme o si tengo que salir. Me imagino que algo se sabrá en este mes y entonces se comunicará», comentaba el pasado 1 de mayo.

El por el momento segundo capitán del equipo aseguraba estar tranquilo a pesar de la fala de noticias por parte del club acerca de su renovación: «Me preocupa que el equipo logre su objetivo, porque es lo mejor para todos. Y no hay nada más que decir al respecto».

En cuanto a sus 300 partidos en la Real, una cifra de la que solamente pueden presumir otros 29 futbolistas en la historia del club blanquiazul, Mikel González mostraba su satisfacción: «Es cierto que no deja de ser una cifra, pero me hace muchísima ilusión. Me ha costado un montón conseguirla y estoy muy orgulloso, la verdad».

Interés del Levante

Según publicaba el diario Las Provincias recientemente, el Levante podría estar interesado en hacerse con los servicios del jugador. El Levante ha empezado ya a pensar en la configuración de su plantilla en el retorno a Primera División. El club granota querría reforzar su línea defensiva y para ello se habría propuesto incorporar un central con experiencia en la máxima categoría. Un futbolista que cumple las características y que figuraría en la lista de la dirección deportiva granota es Mikel González.

A la espera de que la dirección deportiva se reúna con el preparador y dejen claro cuáles son los puestos a reforzar este verano, el club no realizará ninguna oferta por el defensa, detalla la información.