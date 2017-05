Juanmi: «Nos vamos a dejar la vida en cada balón ante el Málaga desde el calentamiento»

Juanmi Jiménez (Coín, 1993) responde rápido, al primer toque, con la misma velocidad que traslada a sus acciones en el terreno de juego. El enfrentamiento ante el Málaga es especial para él por ser el club en el que se hizo futbolista, pero, sentimentalismos al margen, Juanmi solo tiene un objetivo: «No pensamos en otra cosa que no sea ganar para seguir optando a la quinta plaza».

- ¿En qué puesto va a acabar la Real esta temporada?

- Adivino no soy, pero estamos convencidos de que vamos a acabar en la quinta plaza, que es lo que estamos buscando. Hemos hecho méritos más que suficientes para acabar en ese puesto con un juego como pocos equipos han hecho en esta Liga. Nos quedan dos partidos muy complicados, pero si los ganamos va a ser muy raro que no seamos quintos.

- Para finalizar en esa quinta posición tienen que pinchar Athletic y Villarreal. ¿Dónde les ve fallando?

- No hago cuentas. Lo único que sé es que estamos tres equipos en un punto. El reto es hacer bien nuestro trabajo, ganar primero al Málaga, ver dónde estamos al acabar esta penúltima jornada, y luego ir a Vigo con el mismo objetivo.

- ¿Qué le hace pensar que la Real puede ganar al Málaga?

- El equipo está plenamente capacitado, tenemos muchas ganas e ilusión de lograr un objetivo muy bonito para el que hemos trabajado toda la temporada y ahora, en el momento clave, no podemos fallar. En el vestuario se palpa esa ilusión por jugar en Europa la próxima temporada. Hemos salido muy reforzados después del empate en Sevilla.

- El Málaga viene de menos a más.

- Nos visita un Málaga lanzado. Los futbolistas, en ese discurso manoseado, casi siempre decimos que el siguiente rival es el más difícil. En esta ocasión no hay farol que valga, es una verdad como un templo. El Málaga lo está haciendo de cine en estas últimas jornadas, ha encontrado el equilibrio, pero nosotros lo tenemos claro.

- ¿Qué tienen tan claro?

- Que somos nosotros los que nos estamos jugando algo. Desde el primer minuto se tiene que notar que es la Real la que quiere jugar en Europa.

- Hay una parte en mí que teme que les entre el canguelo.

- Puedes estar tranquilo. Tenemos confianza porque hemos sabido superar todo tipo de adversidades a lo largo de la temporada, hemos sabido remontar partidos que se habían puesto cuesta arriba, hemos dado un paso adelante a domicilio y en Anoeta nos sentimos muy fuertes. No hay motivos para temer y sí para creer que el equipo está plenamente capacitado, con mucha ilusión, muy preparado para afrontar este tipo de retos. Además sabemos que el aficionado va a estar con nosotros como siempre ha hecho. Ojalá que las iniciativas que está impulsando el club esta semana tengan una buena acogida y Anoeta sea una caldera el domingo, que juguemos con doce y entre todos podamos llevarnos una alegría al lograr los tres puntos.

- Tengo la impresión de que estamos haciendo cábalas de dónde pueden pinchar Athletic y Villarreal dando por hecho que la Real va a ganar. ¿No será peligroso hacerlo?

- Eso seréis los periodistas y algunos aficionados porque en el vestuario lo tenemos clarísimo: solo pensamos en el Málaga, en dar el primer paso. Luego ya habrá tiempo de dar el segundo y último.

- ¿Dónde intuye que puede estar la llave de la victoria?

- La clave es nuestra respuesta en los primeros minutos. Hay que dejarse la vida en cada balón, en cada disputa, para que el Málaga entienda que va a salir derrotado de Anoeta. Si somos capaces de seguir con el buen juego que nos ha traído hasta aquí, con esas buenas sensaciones que hemos dado y traducido en victorias, estoy seguro que lo vamos a conseguir. En Anoeta, salvo alguna rara excepción, hemos sido dominadores de los partidos y así debe ser en este último en casa de la temporada.

- Ya sabe que si la Real marca primero es raro que se le escape el partido.

- En el fútbol actual adelantarse en el marcador es fundamental porque te permite jugar con más pausa, sin tantos agobios. A nosotros se nos ha dado bien cuando lo hemos conseguido, sabemos cuál es la receta, pero tampoco hay que volverse locos porque este equipo ha demostrado que a partir de su juego, con paciencia, es capaz de generar ocasiones en el minuto uno y en el noventa. Lo importante es poder materializarlas.

- Si se trata de marcar goles, el regreso de Willian José es un buen refuerzo para ustedes.

- Ha completado los dos últimos entrenamientos y está para jugar. La decisión de si juega o no depende ya del míster.

- Insisto: de los trece partidos en los que ha participado Willian José en Anoeta, la Real ha ganado nueve, empatado dos y perdido solo uno.

- Ha demostrado que es muy importante para nosotros, nos ha dado muchísimo al margen de los goles, y es un punto a nuestro favor que esté disponible.

- La pega es que no estará Zurutuza al tener que cumplir un partido de sanción por la roja que vio en Sevilla.

- Cualquier jugador de la plantilla está capacitado para cubrir ese hueco como se ha demostrado durante la temporada.

- ¿Ven ustedes alguna mano negra para que los recursos de la Real no tengan resultado positivo?

- No podemos pensar eso, es algo que no está en nuestra mano.

- ¿Cuántos mensaje se ha cruzado esta semana con sus excompañeros del Málaga?

- (Ríe) Todavía no he tenido oportunidad de hacerlo, pero seguro que en las próximas horas caerá más de uno. Tengo grandes amigos con los que he compartido vestuario desde que era un chaval, con los que he vivido grandes momentos, pero este domingo, con todo el dolor de mi corazón, no les queda otra que perder. Nosotros necesitamos la victoria, el equipo se va a dejar la vida por ganar y se tiene que notar desde el calentamiento.

- Me gustaría pensar que los jugadores del Málaga están ya más preocupados de saber dónde van a jugar la próxima temporada.

- Pues no es lo que han demostrado en los últimos partidos, no se han dejado ir sino todo lo contrario. Con el cambio de entrenador están con más ganas y ambición que nunca para acabar lo más arriba posible, es lo que les ha inculcado el míster.

- El Málaga ha logrado seis victorias en los últimos siete partidos.

- Es alucinante. Si la Liga se alargara un poco más, quizás le veríamos en los puestos de arriba.

- Así que el Málaga no es Sandro y diez más.

- Para nada. No he tenido la suerte de coincidir con él, está a la vista de todos la gran temporada que está haciendo, les está dando muchos puntos. Es un jugador que tiene la capacidad de desequilibrar en los metros finales y habrá que estar atentos, pero yo destacaría más el paso adelante que ha dado todo el equipo al presionar la salida del balón del rival. Ahora la hacen más arriba y han ganado profundidad.

- Y además Anoeta no se le da nada mal. El Málaga ha puntuado en cinco de sus últimas nueve visitas.

- Lo sé. Ojalá que esa dinámica positiva en Anoeta acabe el domingo. Recuerdo que yo marqué con el Málaga en la 2014/15. Ganamos 0-1. Después destituyeron a Arrasate.

- En la ida, en La Rosaleda, ya marcó esta temporada.

- Lo recuerdo bien. Era la primera vez que me enfrentaba al Málaga, se me hizo extraño y no lo celebré por respeto a la gente. Rematé de cabeza un córner de Willian José.

- ¿Se palpaba en su etapa como malaguista que Anoeta es un campo en el que se podía sumar?

- Bueno... Los futbolistas muchas veces nos movemos por sensaciones y Anoeta sí se presentaba como una oportunidad. Ahora no sé qué se respira en ese vestuario porque no quedan muchos jugadores de mi etapa en el Málaga. Insisto en que más allá del rival la Real es la que se juega algo y se tiene que notar.