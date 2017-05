De la Bella: «Este año he disfrutado mucho viendo a la Real Sociedad; creo que acabará quinta»

Alberto de la Bella (Santa Coloma de Gramanet, 1985) dejó huella en la Real. Fueron 192 partidos a lo largo de siete temporadas, en las que vivió un ascenso y una participación en la Champions. Hablamos con él para felicitarle por la liga que ha conquistado con el Olympiacos y porque es una voz autorizada para hablar de las opciones de sus excompañeros en estas dos últimas jornadas.

- ¿Qué tal ha ido la aventura por Grecia?

- Muy positiva. La Liga es de menor nivel y no está tan bien organizada como la de España, pero hemos estado muy a gusto.

- ¿Ya se desenvuelve en griego?

- Es muy difícil. He aprendido algunas palabras, como hice con el euskera, pero profundizar es más difícil. Nos comunicamos en inglés. He tenido que perfeccionarlo, he dado bastantes clases, y ahora tengo un nivel bastante más alto que cuando llegué.

- ¿Cómo ha sido cambiar una ciudad de bolsillo como Donostia por Atenas?

- Vivimos a quince minutos de la capital en un pueblecito de la costa que se llama Glyfada, en la zona de El Pireo, frente a la playa, en el que tenemos de todo: tiendas, supermercados, restaurantes... Kovacevic vive por aquí.

- ¿Qué se siente al ganar una Liga?

- Felicidad. Es una sensación única. Aunque parece fácil porque es la séptima seguida del Olympiacos, no lo ha sido. Hemos cambiado cinco veces de entrenador.

- ¡Qué me dice!

- La temporada arrancó con Marco Silva, que ahora está en el Hull City, que era el entrenador del año pasado, pero duró dos días en pretemporada. No le llegué a conocer. Luego llegó Víctor, que fue quien me fichó y hasta ayer estaba en el Betis. Pero tras caer en la previa de la Champions ante Beer Sheva israelí ya no confiaron más en él. Cogió el equipo Paulo Bento, que es el que más tiempo ha estado, aunque en febrero perdimos varios derbis seguidos y le quitaron también. Subió el entrenador del filial, Vasilis Vusas, que lo hizo de forma interina. Nos eliminó el Besiktas de la Europa League y a partir de ahí encontraron la solución en Takis Lemonis, que había sido jugador del club, y hemos terminado con él.

- ¿Cómo es jugar en campos con tanto ambiente como los griegos?

- Terrible. El derbi de siempre es contra Panathinaikos, pero en los últimos años ha subido la rivalidad con AEK Atenas, que el año pasado nos ganó la final de Copa y este nos han eliminado en las semifinales. También es dura la pelea con el PAOK, el equipo de Salónica, que ha quedado segundo. Nunca había vivido semejante ambiente. La gente es muy pasional y el campo está lleno de bengalas. Varias veces han tenido que parar los partidos por el humo. Cómo será la cosa que a las aficiones visitantes no les dejan viajar.

- La temporada empezó mal porque nada más llegar cayeron en la previa de Champions contra el Beer Sheva, ¿cómo así?

- Fue un mazazo. Me hacía ilusión revivir aquellos recuerdos con la Real en la Champions y nos quedamos fuera. Era la primera vez que el campeón griego jugaba la previa porque la liga de aquí había bajado en el ranking UEFA. No había experiencia en situaciones así. El equipo no estaba aún cerrado, Víctor apenas tuvo un mes para trabajar, había un exceso de confianza... Nos pilló verdes a nivel físico y táctico y nos eliminó el campeón israelí.

- Pero la cosa acabó bien y hace dos semanas marcó dos goles en el partido en el que ganaron el título...

- ¿Qué te parece? Fue mi primer doblete como profesional. Llevaba toda la temporada para marcar uno e hice dos. Fue un recuerdo increíble porque me eligieron MVP del partido.

- Me imagino que no serían como los que marcó con la Real en Mestalla o San Mamés, ¿no?

- Qué va. El de Valencia ha sido el mejor que he metido, aunque del de Bilbao también guardo buen recuerdo porque fue en un derbi y estábamos con diez. El de Mestalla fue mi estreno goleador en Primera. Estábamos en un momento de tanta confianza, como la Real de este año, que te sale todo.

SUS FRASES



CAMPEÓN DE LIGA «Subir con la Real me hizo más ilusión. Era mi debut en Primera y aquello superó cualquier expectativa» TEMPORADA DE LA REAL «Empezar bien ha sido clave. Pensé que podía ir a la Champions, pero este año ha estado muy cara» REGRESO A CASA «Estoy deseando darme un baño en La Concha. En un futuro sé que me quedaré a vivir en San Sebastián»

- ¿Se puede equiparar este título al ascenso que logró con la Real o la clasificación para la Champions?

- Subir a Primera fue lo que más ilusión me hizo, porque era hacerlo con la Real y debutar en la máxima categoría. Aquello superó cualquier expectativa. Me quedo con el ascenso, aunque estos tres éxitos forman parte de mis mejores momentos como futbolista.

- ¿Cómo ha visto a sus excompañeros esta temporada?

- He disfrutado un montón con el fútbol que han hecho. Por momentos, ha sido un año en el que han estado cerca de revalidar aquella gesta que conseguimos con Montanier de ir a la Champions.

- ¿Creyó que era posible?

- Claro que lo pensé, porque se veía al equipo con una solvencia increíble. Pero este año ha estado muy cara. Hace cuatro sumamos 66 puntos y quedamos cuartos, y ahora puede que se supere esa cifra y la Europa League no está asegurada.

- ¿Ya creían el año pasado con Eusebio que esta temporada podía ser tan buena?

- Veíamos que la base era buena y que se trabajaba en la línea correcta a tenor de las características de los jugadores que tiene la Real. Pero un año tan bueno, no sé si lo esperábamos. La clave ha sido empezar bien la Liga porque te da mucha confianza y te hace crecer. También ganar fuera de casa, que otros años nos costaba mucho hacerlo.

- ¿Le ha sorprendido alguien?

- Todos han rendido a un nivel altísimo. Mira Xabi Prieto, que está espectacular. Parece un canterano que acaba de subir. Qué tío. Se ve que todos están disfrutando. Eso cuando estás abajo es imposible. Empiezan los malos rollos, juegas con más presión y te pesan las piernas.

- Willian José ha sido importante...

- Siempre se había buscado competencia a Agirretxe pero este año ha acertado de pleno con Willian José. Ha traído un delantero que se ha convertido en esa referencia arriba que ha aportado los goles que se le exigen a un nueve. Y Juanmi también ha estado muy bien. Entre los dos han marcado muchos goles.

- ¿...?

- Me alegro mucho también por Navas, porque la temporada pasada sufrió mucho por esa lesión y ha demostrado lo buen jugador que es.

- ¿De Yuri qué me dice?

- Ha estado espectacular. Ya sabíamos que físicamente era un portento, pero este año ha aprovechado esa confianza que desde el año pasado lleva dándole Eusebio y ha explotado. Tanto a nivel físico, como técnico y táctico. Ha aportado goles, asistencias... Está a un nivel extraordinario. Cuando el colectivo funciona todo el mundo se beneficia a nivel individual.

- ¿Cómo ve estas dos jornadas que restan para el final de Liga?

- Creo que la Real va a acabar quinta. Veo que está en un buen momento, a pesar de que a estas alturas todos están cansados. Va a depender de sus resultados, no de lo que hagan los demás.

- ¿Entonces cuál es su quiniela?

- Si gana sus dos partidos, será quinta. Creo que se va a pelear esa plaza con el Villarreal. Séptimo le veo al Athletic, aunque lleva muchos años haciéndolo bien. Confío en ganar al Málaga y que en Vigo le podamos coger algo cansado al Celta.

- ¿Tiene mucho contacto con sus excompañeros?

- Sí, hablo mucho. Estas vacaciones espero juntarme con ellos.

- Se pasará por Donostia, ¿no?

- Claro que sí. Estoy deseando darme un baño en La Concha y ver a los amigos. Compré casa en San Sebastián y en el futuro sé que volveré para quedarme a vivir.