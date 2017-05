Caldear Anoeta, primer objetivo del domingo en el Real Sociedad - Málaga

La lucha por una plaza en la próxima Europa League está que arde. Faltan dos jornadas para saber quiénes disputarán la próxima temporada la Europa League y la Real quiere culminar la remontada que está protagonizando en las últimas jornadas alcanzando la quinta o la sexta plaza que le den el premio final. A nadie se le escapa que para explotar sus opciones europeas debe ganar los dos partidos que restan. El primero de ellos, el domingo en Anoeta frente al Málaga (20.00 horas). Para ello cuenta con su afición y espera hacer bueno ese dicho de: 'juntos no solo somos más, somos mejores'.

El club pone a disposición de los socios que han presenciado esta temporada todos los partidos de Liga y Copa dos entradas para el choque del domingo ante el equipo malaguista. Es la forma con la que la Real quiere premiar la fidelidad de sus abonados y una manera de aumentar la asistencia a los partidos de Anoeta. El consejo quiere crear un clima especial para una final, para un partido en el que los realistas se juegan mucho más que el Málaga de Michel, que llega a Donostia con los deberes hechos. No solo eso, lo hace con la moral por las nubes ya que es, junto al Barcelona, el mejor equipo de la Liga en los últimos seis encuentros en los que ha sumado quince puntos.

Son 1.576 los abonados que cumplen los requisitos y tienen derecho a disfrutar de las dos localidades gratis. Los interesados en retirar los tickets deberán acceder a la web del club y en el apartado de compra de entradas e indicar la referencia y el pin que se les ha facilitado por carta. El plazo finaliza mañana a las 23:59.

Llenar Anoeta

La Real Sociedad espera mejorar la asistencia a Anoeta de los últimos partidos, que no ha superado los 20.000 espectadores. En el último encuentro ante el Granada (sábado a las 13.00 horas) acudieron 18.003 aficionados, según los datos oficiales. Una semana antes, frente al Deportivo, la cifra fue un poco superior, pero lejos de los intereses realistas: 19.851.

Por ello, el club txuri urdin solicita a los socios que no puedan acudir el domingo a Anoeta que cedan su carnet. Además, permitirá que los pases de categoría infantil sean utilizados por adultos. La intención no es solo mejorar las cifras de asistencia al campo, que también, sino la de que los jugadores se encuentren respaldados en un choque vital en las aspiraciones europeas. La Real no está en Europa desde la 2013/14 y quiere volver la próxima temporada.