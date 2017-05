La Real Sociedad mejora sus cifras de la primera vuelta

Muchas veces las apariencias engañan. Parece que hay unanimidad en que la Real Sociedad no es la de hace unos meses y que llega fatigada al tramo final de temporada. Y puede que sea así. Pero los números no respaldan esta impresión. O es que todos están tan justos, que los resultados son incluso mejores que los de hace unos meses. Porque hay un dato revelador y es que en las seis últimas jornadas ha sumado tres puntos más que los que consiguió en la primera vuelta ante los mismos rivales.

Entonces logró diez puntos en la serie de encuentros que le enfrentó a Sporting, Barcelona, Deportivo, Valencia, Granada y Sevilla entre las jornadas 12 y 17. Y ahora ha sumado trece, cediendo puntos tan solo en el Camp Nou y el Pizjuán. En el coliseo azulgrana dio la cara (3-2) e hizo méritos para lograr un mejor resultado. Aquel día le faltó puntería arriba y le sobró algún regalo atrás para haber puntuado. El viernes, en Sevilla, el árbitro le cortó las alas cuando parecía que podía aspirar a algo más que al empate. Y todo ello con la gasolina justita. Pues menos mal, porque si hubiera llegado con más combustible quién sabe dónde estaría ahora...

Un pasito más ante los grandes. El empate ante los de Sampaoli dejó un sabor agridulce porque cuando mejor estaba jugando se quedó en inferioridad numérica. Y eso le impidió aspirar al triunfo en el último cuarto de hora. Pero desde la perspectiva que dan el paso de las horas, el punto tiene sus lecturas positivas.

El primero es que se trata de la primera vez que puntúa fuera de casa en el recinto de uno de los grandes. La asignatura pendiente para el próximo año si quiere dar un salto aún mayor en la Liga. Es complicado, porque los clubes más ricos multiplican su presupuesto, pero aún hay una distancia que puede recortar.

Este curso había perdido en las anteriores visitas a los seis primeros. Normalmente dando mejor imagen que la que indicó el marcador final, pero por una razón u otra siempre pasaba algo que le impedía regresar con algún punto. Así ocurrió en las salidas a Villarreal (2-1), Bilbao (3-2) o el Camp Nou (3-2), donde su buen fútbol recibió el reconocimiento general. Siendo en ocasiones incluso demasiado atrevido para lo que exige el sentido común en estos estadios. Y en el Calderón (1-0) perdió por la mínima a pesar de no hacer un gran encuentro.

El Sevilla es el segundo mejor local por detrás del Barcelona. Nadie más ha sumado más puntos (43) ante su afición. Es más, en este 2017 es el único equipo junto al azulgrana que no conoce la derrota en casa, con un bagaje de siete triunfos y cinco empates. Y la Real Sociedad rascó un empate con diez ante un rival que se jugaba la tercera plaza y consolidar su billete para la Champions.

Un punto que obliga a sus rivales. Antes del choque parecía que el único resultado que convenía a la Real era el triunfo. La lucha por la Europa League está muy apretada y nadie quiere ceder lo más mínimo. Sin embargo, y vistas las circunstancias en las que se desarrolló, el empate puede que no sea tan malo.

La conclusión más importante es que obliga al Athletic a ganar dos de los partidos que le quedan, siempre que la Real Sociedad haga pleno ante el Málaga y el Celta. De haber perdido, y aún en el caso de que terminase sumando estos seis puntos -que no será nada fácil-, al conjunto bilbaíno le hubiese bastado con lograr cuatro para quedar por delante. Y no es lo mismo ahora tener que ganar dos partidos cuando le queda por visitar Mendizorroza, hoy, y el Calderón en la última jornada. Porque al Leganés en San Mamés se da por descontado que va a hacerlo.

Si la Real Sociedad suma los seis últimos puntos, Athletic y Villarreal también tienen que ganar dos partidos

Al Villarreal, también le obliga a puntuar en la última jornada en Mestalla. Hablamos siempre de que la Real Sociedad gane los dos partidos. El Valencia, por muy mal que esté, no será una perita en dulce porque estos derbis valencianos son muy calientes y hay bastantes cuentas pendientes entre ambos.

El cuarto mejor visitante. El empate en el Pizjuán es el primero que logra fuera de casa este curso. A falta de una salida para concluir la Liga, el balance es de nueve victorias, un empate y ocho derrotas, lo que le sitúa como el cuarto mejor visitante por detrás de los tres grandes.

Y entre las derrotas hay que señalar que cinco se han producido en los campos del Barcelona, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Athletic. Se puede decir que en esta inmaculada trayectoria, solo ha tropezado a domicilio en Eibar (2-0), Deportivo (5-1) y Alavés (1-0). Y curiosamente en dos de ellas los de Eusebio jugaron buena parte del partido con uno menos por dos expulsiones rigurosas. Y es que arbitrar a la Real Sociedad sigue siendo demasiado fácil.

No obstante, no se puede dejar caer en saco roto esta estadística como visitante, especialmente si se tiene en cuenta que jugar lejos de la casa le había costado mucho en las últimas temporadas. Por poner un ejemplo, en la 14/15 solo ganó dos partidos fuera, el que menos de todos, y ahora si suma los tres puntos en Balaídos establecerá la mejor marca histórica lejos de casa.

Más banquillo del que parece. Podemos estar de acuerdo en que la Real Sociedad debe reforzar su plantel en algunas posiciones si quiere afrontar el próximo año con garantías una temporada en tres competiciones -si finalmente logra el billete europeo-. Eso es una cosa y otra es que no tenga banquillo, como se suele afirmar cuando los resultados se vuelven en contra.

En las seis últimas jornadas ha sumado trece puntos con la ausencia de alguno de sus hombres más importantes. Empezando por Willian José, su máximo realizador en Liga, que no solo se ha perdido los encuentros ante el Granada y Sevilla y la segunda parte en Mestalla, sino que cuando estuvo sobre el césped sus condiciones distaron de ser las mejores. Y Juanmi, que no está entre los once que más minutos llevan, ha sido de los mejores en este tramo final.

Atrás también se ha perdido varias semanas Álvaro Odriozola por aquella pequeña rotura de fibras que sufrió en el Calderón. El donostiarra está siendo el mejor en este tramo de temporada y Zaldua le ha sustituido perfectamente cuando le ha tocado hacerlo, como el día de Granada, en el que rindió a muy buen nivel. También Iñigo Martínez se ha perdido partido y medio en las tres últimas jornadas y entre Aritz Elustondo y Mikel González han sacado la cosa adelante.

En el centro del campo Zurutuza tuvo que tomarse un respiro ante el Granada y ahora tendrá que hacerlo contra el Málaga. Granero ha cumplido siempre que se ha requerido su presencia y Zubeldia ha dejado buenos detalles en los minutos que ha participado. Canales, por su parte, es de los futbolistas que con más chispa ha llegado a esta recta final de campeonato y se nota. Pegó un poste contra el Deportivo tras una gran jugada, estuvo metido en los tres goles de Mestalla y en el Sánchez Pizjuán cambió el signo del partido. Tanto es así que ayer Diario de Sevilla destacaba la importancia que tuvieron los cambios en el duelo del viernes. «Comparen lo que Canales dio a los suyos con lo que hizo Ganso», se podía leer en sus páginas. Y es que muchas veces los árboles nos impiden ver el bosque y desde fuera se divisa mejor.