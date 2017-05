Real y Oiartzun disputan un derbi crucial

Pocas veces como ésta ha resultado tan fácil juntar a dos jugadoras de distintos equipos. Eguzkiñe Peña (Azpeitia, 1992) y Maialen Zelaia (San Sebastián, 1988) son rivales, una del Oiartzun y otra de la Real, pero ante todo son amigas porque convivieron seis temporadas en el vestuario realista, compitieron por el mismo puesto en la línea de ataque, hasta que el verano pasado Eguzkiñe decidió cambiar de aires y recalar en el Oiartzun. Eso hace difícil, imposible, dar con una fotografía para este reportaje en el que aparezcan desafiándose. No lo quieren ellas y no hay motivo para forzar una rivalidad que no existe fuera del campo. «Otra cosa distinta es lo que ocurra mañana a partir de las 12.00 horas. Habrá que dejar aparcada nuestra amistad. Cuando empiece el partido cada una luchará por lo suyo», coinciden sin pestañear, cuando les juntamos ayer por la mañana en San Sebastián.

El campo Karla Lekuona de Oiar-tzun acoge un derbi al que los equipos llegan en una situación muy distinta. «Se podía decir que la rivalidad territorial queda en un segundo plano. El empate no sirve a nadie», resume la realista Zelaia. El partido será ofrecido en directo por ETB1.

A la Real, séptima en la tabla, le quedan tres puntos para asegurar de forma matemática su presencia en la Copa, que jugarán las ocho primeras clasificadas al acabar la liga regular; el Oiartzun se juega muchas de sus opciones de seguir otro año en Primera porque ahora ocupa la antepenúltima plaza, la primera que no baja, con solo un punto de ventaja sobre el penúltimo (Albacete) y tres sobre el último (Tacuense). Quedan tres jornadas de liga.

LAS FRASES



Eguzkiñe Peña Jugadora del Oiartzun «La Real no lo va a tener fácil porque se va a topar con un equipo que va a pelear hasta el último minuto» «Maialen es técnicamente sobresaliente y admiro la forma que tiene de afrontar los problemas» Maialen Zelaia Jugadora de la Real Sociedad «Llegamos en muy buen momento, con confianza. Hemos ganado siete de los últimos ocho partidos» «Eguzkiñe aporta muchas cosas al colectivo y en el campo tiene gol y juega muy bien de espaldas»

Eguzkiñe, formada en la cantera del Lagun Onak, admite que el Oiartzun afronta este partido en casa con «muchos nervios» por lo mucho que hay en juego. «No podemos fallar», advierte. Y es después de ver despejado el horizonte, de ver la permanencia más o menos encarrilada tras superar al Granadilla hace diez días en un partido «muy, muy trabajado», lo que nadie esperaba en las filas del Oiartzun era que el Tacuense y el Albacete, los dos que están en puestos de descenso, ganaran en esa misma jornada lejos de sus estadios. «Esos triunfos han apretado tanto la clasificación que ya no vale de nada hacer cuentas, lo único que nos sirve es ir partido a partido, tratar de ganar primero a la Real y luego ya pensaremos en el siguiente. Dependemos de nosotras, está en nuestra mano: si ganamos los tres partidos que nos quedan, dos de ellos en casa, estamos salvadas. A por ese objetivo vamos».

Llegan en momentos distintos

El Oiartzun llega al derbi «tocado» después de la derrota más abultada que ha sufrido en las dos temporadas que lleva en Primera desde su regreso. Perdió por 13-0 en el campo del Barcelona, el líder y principal candidato al título de Liga. Este partido había sido aplazado porque el Barcelona jugaba la semifinal de Champions y se jugó este martes. «Somos conscientes de la diferencia que existe con equipos como el Barcelona, pero, sin querer buscar muchas excusas, se nos hizo raro jugar entre semana, nos llevó a cambiar de rutina tanto a nivel deportivo como laboral y lo acabamos pagando ante un equipazo. Aquello es pasado», cuenta Eguzkiñe.

La Real, todo lo contrario. Nunca antes había ganado al Athletic en Zubieta hasta el pasado domingo y esa victoria ha sido el espaldarazo definitivo a una temporada que no empezó muy allá, pero que ha acabado situando al equipo en los puestos que se le presuponía antes de que empezará a rodar el balón. «Llegamos en muy buen momento, con confianza. Hemos ganado siete de los últimos ocho partidos y la guinda la pusimos al ganar el derbi en una mañana emocionante para nosotras. Ahora bien...».

Zelaia admite que, más allá de los resultados obtenidos, en el vestuario de la Real son conscientes de que no va a ser «nada fácil» ganar en el Karla Lekuona, «un campo precioso en el que gusta jugar pero difícil siempre, mucho más en la situación tan complicada en la que están ellas».

Eguzkiñe asiente mientras escucha a Zelaia. «Cuando yo jugaba en la Real sabíamos que ganar en Oiar-tzun siempre era complicado por lo mucho que empuja la afición. Ahora, como local, también lo siento así. Nos sentimos fuertes en casa. Este derbi es un partido diferente. La Real no lo va a tener fácil porque se va a topar con un equipo ya asentado que va a pelear hasta el último minuto». Zelaia lo sabe bien y augura un choque «muy igualado, de pocos goles, con una grada a reventar».

Halagos mutuos

No parece que a las realistas vaya a afectarles la decisión oficializada por el club esta semana de no renovar al técnico Igor San Miguel después de dos temporadas. «Es una decisión del club y él», zanja Zelaia. «Nosotras le estamos súper agradecidas porque con él hemos conseguido metas que no habíamos logrado antes: acabamos quintas en la pasada temporada, hemos ganado por fin al Athletic... y ha logrado sacar diferentes virtudes a las jugadoras».

Lo dice una jugadora que no está gozando de los minutos que le gustaría esta temporada. «Mentiría si dijera que lo llevo bien, está siendo difícil porque he pasado momentos duros. Pero hay que ser clara: hay compañeras que tienen una calidad enorme y lo están haciendo muy bien. Acepto que me está tocando asumir otro rol».

En este punto Eguzkiñe quiere decir algo: «Para mí ha sido un verdadero placer jugar junto a ella. Tuve la oportunidad de aprender a su lado. Técnicamente es una futbolista sobresaliente y admiro la forma que tiene de afrontar los problemas. Ahora mismo está pasando una situación difícil -en alusión a los pocos minutos que está teniendo-, pero está dando un ejemplo. No es fácil asumir una situación novedosa, pasar de jugar a no hacerlo, y ella está afrontando esa situación con entereza.

Zelaia agradece sus palabras: «Eres una gran amiga con la que he pasado grandes momentos y me has ayudado mucho en situaciones no tan buenas. Eres la jugadora que debe tener todo equipo porque hay pocas como tú. Aportas muchas cosas al colectivo y en el campo tienes gol y juegas muy bien de espaldas».

No lo dicen ellas pero la amistad que han fraguado tiene valor porque en la Real competían por el mismo puesto en la línea de ataque.

Imposible hacer cuentas

Esta amistad hace que Eguzkiñe sea una habitual en la grada de Zubieta -«ante el Athletic vi un equipo motivadísimo», advierte-. Y lo mismo hace Zelaia. Ella también ha presenciado partidos en Oiartzun esta temporada. No tiene ningún problema en reconocer que ha terminado «sufriendo con ellas, empujando desde la grada, porque nunca quieres ver sufrir a tus amigas».

Y es que lo digan o no, este derbi no es fácil de enfocar para ninguna de las dos plantillas porque hay jugadoras del Oiartzun que han pasado por la Real y hay jugadoras de la Real que han sido parte del Oiartzun. En los dos vestuarios firmarían que la Real entre en Copa y que el Oiartzun siga en Primera, pero no hay forma de saber cuál es el mejor resultado mañana porque si el Oiartzun no gana lo va a pasar mal y si la Real no suma los tres puntos puede poner en peligro su pase a la Copa porque en las dos jornadas que le quedarán tiene que recibir al Valencia (tercero en la tabla) y visitar al Atlético de Madrid (segundo).

- ¿Qué valor le dan a que haya dos equipos en Primera?

- Zelaia: Es un privilegio para un territorio pequeño como Gipuzkoa. Me encanta que sea así y espero que siga habiendo derbi durante mucho tiempo. Cada vez son más niñas las que juegan a fútbol y ver que hay dos equipos en la máxima categoría debe ser un incentivo para ellas.

- Eguzkiñe: Es importante que estemos los dos. Por supuesto que es fundamental que un club histórico como la Real tenga su equipo en Primera, pero también es importante que el Oiartzun esté arriba porque para un pueblo pequeño cada partido es un acontecimiento y permite que las niñas tengan un equipo al que mirarse.

No ha sido una temporada sencilla para el Oiartzun, «ha sido dura en el aspecto anímico», confiesa Eguzkiñe, pero lo que nunca les ha faltado es el apoyo de su gente. Tampoco mañana. «En pocos campos aprieta tanto el público», repite Zelaia.

Sabe que el Oiartzun que dirige Gari Argote poco se va a parecer al que perdió por 4-0 en Zubieta. En ese momento trataba de superar el duro arranque de Liga que había tenido y trataba de acoplar a sus nueve jugadoras nuevas. Le costó dieciséis jornadas ganar su primer partido. Hoy es otro equipo. «El juego no era malo -recuerda Eguzkiñe-, aunque nos costaba ganar, se nos iban los puntos en los últimos minutos. En el parón de navidades hicimos una reflexión, cogimos fuerzas, nos unimos más, y conseguimos salir del pozo remontando los cinco-seis puntos que teníamos de desventaja respecto a los puestos de permanencia. Esa fortaleza es la que necesitamos en el derbi. Lo podemos hacer».