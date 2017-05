Sacrificados: el uno a uno de los realistas ante el Sevilla

Una vez más castigó a la Real. No sancionó un claro juego peligroso de Ben Yedder a Iñigo en la jugada del 1-0 y expulsa a Zurutuza por una faltita leve con la que cortó las alas a la Real. Un codazo de Vitolo a Illarramendi que sancionó con falta no le mostró la amonestación. Es mejor no volver a verle en mucho tiempo.