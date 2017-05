Las claves del Sevilla-Real Sociedad

3

Disculpen pero aquí no van a leer un solo reproche a la Real por no ganar en un campo, el Sánchez Pizjuán, en el que el Sevilla ha jugado 18 partidos de los que ha ganado trece y solo ha perdido uno. No voy a armar la marimorena por no sumar los tres puntos en este momento en el que no se puede fallar. Me niego a hacerlo con un grupo que tiene 62 puntos a falta de dos jornadas y sigue erre que erre en esta lucha por Europa con clubes que tienen presupuestos infinitos –el Sevilla tiene 143 millones el Athletic 95 y la Real 73–. Prefiero quedarme con el paso adelante que ha dado el equipo lejos de Anoeta, con los nueve partidos que ha ganado a domicilio esta temporada y su empate ayer. Sí, a mí también gustaría que hoy la Real tuviera dos puntos más, nada me gustaría más, pero no quiero perder la perspectiva. El Sevilla no será el mismo de la primera vuelta, está más cansado de todo, pero recuerdo que en Anoeta le jugó a la Real como ningún otro equipo esta temporada hasta meterle cuatro goles.