Sampaoli, a punto de perder los papeles

Hace dos meses, Jorge Sampaoli, el técnico sevillista era dios en el Pizjuán. El once hispalense se imponía al Athletic por 1-0, un triunfo que le asentaba en la tercera plaza y le permitía sacar una distancia de nueve puntos al Atlético de Madrid... En aquel momento el Sevilla estaba a solo dos puntos del primer clasificado, el Real Madrid, que tenía 57 puntos, y el técnico argentino, a quien llegaron a situar en el banquillo del Camp Nou, era el ídolo del sevillismo. Todo eran loas, todo eran alabanzas.

Dos meses después, el Sevilla es cuarto, a tres puntos del Atlético, cayó eliminado de la Liga de Campeones por el Leicester y Sampaoli ha pasado de héroe a villano no ya por el bajón del equipo y por los malos resultados cosechados en este tramo decisivo sino porque la afición no le 'perdona' que haya llegado a un acuerdo con la Federación Argentina de Fútbol para sustituir a Bauza a partir de junio.

Así las cosas, se entiende que Sampaoli se muestre más nervioso que de costumbre últimamente, dolido por tanta crítica. De hecho, tras la derrota del Sevilla en Málaga, estuvo a punto de perder los papeles. El once malaguista le dio la vuelta al partido y un periodista le preguntó si su equipo se había distraído en los últimos partidos con las informaciones que le vinculan con la selección argentina. Sampaoli le miró fijamente y en tono desafiante respondió así tras el 4-2. «Es una pregunta capciosa porque si vio el desarrollo del partido no tiene nada que ver con su suposición. Su suposición tiene que ver con lo que no pasó. Pudimos tener ventaja muchas veces y por circunstancias perdimos partido. Yo me mato por este club y le digo que el camino trazado por mi es el compromiso con esta camiseta», sentenció Sampaoli.

En la rueda de prensa de ayer, el técnico argentino calificó el choque de hoy de una «final con un dramatismo real» y admitió que «sería muy complejo no ganar», para no ver peligrar la cuarta plaza.

Alejados de la Feria...

El Sevilla, que quiere afianzar la cuarta plaza sin renunciar a la tercera, se fue ayer a un retiro de un día en Cartaya, en la costa de Huelva, para alejarse de la Feria de Abril y potenciar la concentración.

Ante la Real, Sampaoli sigue sin poder contar con el lateral derecho brasileño Mariano y tendrá la baja por acumulación de tarjetas del mediapunta argentino 'Tucu' Correa. Por contra, recupera a 'Vitolo' y al centrocampista francés Samir Nasri tras superar sus problemas físicos que le han tenido de baja.

Parece claro que el internacional Vitolo volverá al 'once' titular en el lugar del sancionado Correa, aunque ya hay más dudas sobre si Nasri saldrá desde el inicio o vuelve a confiar en el centrocampista brasileño Paulo Henrique Ganso o en el argentino Franco Vázquez, autor de los dos goles en La Rosaleda.