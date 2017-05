Navas ampliará su contrato con la Real Sociedad hasta 2020

Raúl Navas (Sevilla, 1988) podría estrenar su nuevo contrato con la Real Sociedad en el campo que le vio nacer, el Sánchez Pizjuán. El club y su representante hace dos meses que abrieron las negociaciones y las posturas se encuentran tan próximas que el acuerdo se puede dar por hecho. El defensa blanquiazul firmará en las próximas horas hasta 2020, lo que significa que acabará su etapa en San Sebastián con 32 años.

Este periódico ya informó el pasado día 7 de abril de que las conversaciones para su renovación estaban muy adelantadas y que el acuerdo llegaría antes del final de Liga. Su agente José Pablo Varela confirmó entonces que el futbolista está encantado en Donostia y que encontró la misma reciprocidad en el club acerca de su continuidad. «Raúl quiere seguir en la Real y la Real que continúe Raúl, así que no tiene que haber ningún problema», fueron sus palabras, que muy pronto se verán convertidas en hechos.

El jugador se encuentra tan a gusto en Donostia que no ha querido escuchar ofertas de otros equipos



El defensa blanquiazul se asegura tres años más en la Real y acabaría su contrato con 32 años

PerfilUn sevillano serio que se ha ganado a Eusebio

En la planta noble de Anoeta el blindaje del central andaluz era una prioridad, ya que su actual contrato finaliza en 2018. Eso hacía que el margen de maniobra no fuera muy amplio, ya que a partir del próximo 1 de enero era libre para negociar su futuro con cualquier equipo.

Pero Navas, que está centrado como sus compañeros en alcanzar el billete europeo para la próxima temporada, solo ha tenido ojos para la Real y no ha querido ni oír hablar de cambiar de aires a pesar de que en invierno varios equipos preguntaron por él. Se encuentra muy a gusto aquí, donde ha hecho buenas migas en el vestuario, y conoce Gipuzkoa de sobra. A los dos años que lleva en la Real se unen los tres que estuvo en Eibar, y ahora mismo no entraba en sus planes dar un giro a su vida.

En lo deportivo las cosas le van mejor que nunca. Ha cumplido su sueño de jugar en Primera División en un grande, como reconoció hace unos meses en una entrevista concedida a este periódico, y lo ha acompañado de una gran actuación. En el trofeo DV de Oro, que distingue la regularidad durante la temporada, marcha clasificado segundo, solo por detrás de Asier Illarramendi. Atrás queda el oscuro túnel en el que estuvo inmerso durante quince meses por aquella lesión de pubis con la que regresó de su cesión al Eibar. Ahora el fútbol le sonríe y a unos días de cumplir 29 años -lo hará el próximo jueves 11- aspira a seguir dando más pasos en Primera División.

Los contratos Gero Rulli 2022 Mikel Oyarzabal 2022 Jon Guridi 2022 Asier Illarramendi 2021 Iñigo Martínez 2021 Igor Zubeldia 2021 Juanmi 2021 Willian José 2021 Imanol Agirretxe 2020 Yuri Berchiche 2020 Aritz Elustondo 2020 David Concha 2020 Joseba Zaldua 2020 Rubén Pardo 2020 Jon Bautista 2020 Kevin Rodrigues 2020 David Zurutuza 2019 Markel Bergara 2019 Héctor Hernández 2019 Xabi Prieto 2018 Carlos Vela 2018 Esteban Granero 2018 Carlos Martínez 2018 Sergio Canales 2018 Raúl Navas 2018 Alain Oyarzun 2018 Jon Gaztañaga 2018 Álvaro Odriozola 2018 Mikel González 2017

Un fijo en el once

Navas se ha convertido en uno de los fijos en los planes de Eusebio. Le costó hacerse con un hueco en pretemporada porque hasta la gira en Holanda no consiguió reaparecer y jugar sus primeros minutos, aunque una vez que lo hizo fue recuperando terreno en su lucha por hacerse con el puesto a toda velocidad. No fue titular hasta la quinta jornada contra el Las Palmas (4-1) pero a partir de ahí se ha consolidado en el once titular. Es el quinto realista que más minutos ha jugado en Liga con 2.633, solo superado por Rulli (3.150), Yuri (2.820), Illarramendi (2.734) e Iñigo (2.730).

Desde septiembre lo ha jugado prácticamente todo. En estas 30 jornadas solo se ha perdido una, la visita a Anoeta del Sevilla, curiosamente el club en el que se formó y con cuyo filial llegó a debutar en Segunda con 20 años. Después, en la salida a Málaga, Eusebio le reservó ante la acumulación de partidos que vivió el equipo en ese mes de enero y solo jugó los últimos 23 minutos.

Su aparición ha sido una de las sorpresas agradables de la temporada, porque sus características se adaptan a la perfección al perfil que quería Eusebio para ese puesto al tratarse de un central que tiene buen trato de balón, tanto en corto como en largo, y que asume la responsabilidad en zona de iniciación. El pasado sábado ante el Granada tuvo que hacerlo, además, en los dos perfiles, ya que empezó jugando por la derecha y a la media hora se fue a la izquierda. Desde ahí llegó su cambio de orientación a la banda contraria que originó la jugada del 1-0 de Vela.

En lo defensivo la Real ha ganado en juego aéreo y en contundencia para la disputas. También es destacable su capacidad para leer el juego cuando el rival rompe por banda e interceptar los envíos al área.

Hace poco más de un mes, durante el parón liguero, Eusebio se felicitó por el rendimiento del sevillano en una entrevista publicada en estas páginas. «No tenía un conocimiento exacto de que este era su verdadero potencial. Sabía por la dirección deportiva que se trata de un jugador de calidad, con experiencia y que sacaba muy bien el balón, pero la temporada pasada no le vi porque estaba lesionado. Todos queríamos que se recuperase para ver qué nivel nos podía dar, pero es que su rendimiento ha sido altísimo. Ha sido una sorpresa muy agradable, un gran fichaje de esta temporada». Ahora la intención es que también sea un referente en la zaga para las próximas campañas.

La ampliación de contrato de Navas se unirá a renovaciones recientes que ha abordado el club. La de Xabi Prieto hasta 2018 ha sido la más llamativa de todas, ya que el capitán es otro de los indiscutibles del equipo. También extendió los contratos de dos jóvenes promesas que ya han debutado en Primera. El de Kevin Rodrigues, internacional sub-21 con Portugal, quedó fijado en 2020 y el de Jon Guridi se prolongó hasta 2022. El futuro del club está asegurado.