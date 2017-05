Canales: «Hemos conseguido tres victorias muy valiosas»

Sergio Canales se ha ejercitado con sus compañeros después de que el domingo lo hiciera a menos intensidad por unas "molestias en el aductor de la cadera izquierda". El cántabro fue uno de los jugadores más destacados en los tres partidos que la Real Sociedad disputó la semana pasada y que saldaron con tres triunfos "muy valiosos".

A falta de tres jornadas para la finalización de la jornada el centrocampista dice que en su cabeza está "conseguir el quinto puesto". Para ello, cree que el equipo tiene que ser "ambicioso" e "ir partido a partido" para lograr la clasificación europea.

Ante el Deportivo, Valencia y Granada se vio la mejor versión de Canales que desvela que hace "mes y medio desaparecieron totalmente los dolores" de la rotura de ligamentos que se produjo el 30 de diciembre de 2015 ante el Real Madrid. "He jugado cuatro o cinco partidos que me han permitido coger el ritmo. Me encuentro a un gran nivel físico y mental. Puedo aportar frescura", asegura.

Canales finaliza contrato en junio de 2018 y quiere centrarse en los tres partidos de Liga que quedan para conseguir el objetivo europeo. "En mi carrera he aprendido a disfrutar del día a día. No todos los años se puede disfrutar de estar arriba, luchando por Europa y con un equipo que juega bien. En verano ya veremos qué es lo mejor para la Real y para mí", finaliza.