«El club no me ha comunicado nada, imagino que este mes se sabrá algo»

Gracias a sus 300 partidos oficiales, Mikel González de Martín (Arrasate, 1985) ingresó el domingo ante el Granada en el selecto club de jugadores que han defendido la camiseta de la Real en tantas ocasiones. Una cifra de la que solamente pueden presumir otros 29 futbolistas en la historia del club blanquiazul. El defensa central, que está a dos partidos de igualar la marca de Genaro Celayeta y Óscar de Paula, asegura que está «tranquilo» a la espera de que el club le llame y «centrado» en su trabajo para ayudar al equipo a lograr sus objetivos.

Nombre: Mikel González de Martín. Fecha y lugar de nacimiento: 24-09-1995, Arrasate. Debut en la Real: 17-09-2005. Mallorca, 5; Real, 2. Partidos: 300. 181 en Primera, 5 en Champions, 18 en Copa y 96 en Segunda. Goles: 6.

- ¿Qué significa jugar 300 partidos oficiales con la Real?

- Es cierto que no deja de ser una cifra, pero me hace muchísima ilusión. Me ha costado un montón conseguirla y estoy muy orgulloso, la verdad.

«Quedan tres partidos y haría mal mi trabajo si estuviera mirando otra cosa fuera de la Real»



«Si hay alguna novedad no tendré problema en decirlo. No hay que dar más vueltas a un tema que está claro»

- Su contrato finaliza en junio. ¿Se ve ampliando en el futuro la cifra de 300 partidos?

- Espero. No hay ninguna novedad en cuanto a la renovación de mi contrato. Está el tema como está. El club no me ha comunicado nada y ahora lo más importante es el equipo, conseguir el objetivo que tenemos todos. A partir de ahí, si todo va bien, en lo personal será mejor también. Si no he dicho nada es porque no hay novedad en si voy a quedarme o si tengo que salir. Me imagino que algo se sabrá en este mes y entonces se comunicará.

- ¿Está intranquilo por no tener claro su futuro?

- Estoy tranquilo. Estoy muy centrado en lo que tengo que estar. Al final no es fácil jugar cada mes y medio o dos meses. Eso es lo más importante. A partir de ahí, todo lo demás será bueno.

- En lo colectivo la temporada está siendo muy bonita, ¿le queda un regusto amargo por no haber podido participar más?

- Lo único que no podemos elegir los jugadores es jugar o no jugar. Lo que tenemos que hacer es trabajar bien para estar disponibles cuando el míster lo crea oportuno. Ante el Granada me tocó a mí, en un partido importantísimo para nosotros. Estuve a gusto, me sentí bien y ganamos, que era lo importante.

- ¿Le reconforta que casi siempre que haya faltado uno de los titulares en el centro de la zaga Eusebio haya recurrido a usted?

- Los futbolistas tenemos que estar preparados para todo. Para no estar convocados, para empezar el partido en el banquillo y entrar en el minuto veinte, o para hacerlo desde el principio. No hay más. No entiendo mi profesión de otra manera. Siempre podrás ayudar desde alguna faceta y ante el Granada me tocó hacerlo en la que más me gusta, que es en el terreno de juego y ganando.

- ¿En qué tejado está la pelota de su renovación? ¿Hay alguna conversación prevista?

- No hay ninguna novedad. No me han planteado nada y mantengo el mismo discurso desde el pasado verano. Es lo que hay. El tema sigue estando igual y, cuando haya alguna novedad, no tendré ningún problema en decirlo. Creo que no hay que darle más vueltas a un tema que está bastante claro.

- ¿Le preocupa que a estas alturas de la temporada el club no se haya puesto en contacto con usted para manifestarle qué intenciones tiene?

- Me preocupa que el equipo logre su objetivo, porque es lo mejor para todos. Y no hay nada más que decir al respecto.

- Viendo esta situación, ¿Mikel González se plantea su futuro fuera de la Real?

- Quedan tres partidos para acabar la temporada y creo que estaría haciendo mal mi trabajo si estuviera mirando a otra cosa.

- Ante el Granada volvió al equipo tras cinco partidos fuera de la convocatoria. ¿Cómo se encontró?

- A todos los que no tenemos tantos minutos de juego nos gustaría tener más rodaje y jugar más asiduamente, está claro, pero es el papel que nos toca ahora y para lo que tenemos que estar preparados. Sobre el terreno de juego me encontré bien y la victoria del equipo redondeó el día.

- ¿Se sufrió más de la cuenta?

- Sí. Costó lograr la victoria, la verdad. Ellos llegaban a Anoeta dispuesto a gastar la última bala para mantenerse en Primera División. Para nosotros el partido también era una oportunidad para sumar los tres puntos y mantenernos en esa lucha que estamos librando durante todo la temporada por las plazas que dan acceso a Europa.

- ¿A estas alturas miran más a los resultados que al juego?

- En los últimos partidos hicimos más ocasiones que frente al Granada, y la verdad es que no fue un partido espectacular.

- El gol de Vela al filo del descanso parecía que allanaba el camino hacia la victoria, ¿no?

- Sí. Les obligaba a abrirse en la segunda parte y a dejar más espacios, pero...

- Diga.

- Sobre todo de tres cuartos en adelante, ellos tenían gente muy dinámica y en una de esas ocasiones lograron el empate.

- Pasaban los minutos y parecía que el gol de la victoria no iba a llegar...

- Tuvimos la personalidad suficiente para seguir, seguir y seguir insistiendo. Generamos ocasiones claras y tuvimos el acierto de lograr el gol de la victoria. Conseguimos mantener la ventaja y defender el resultado para lograr tres puntos que son claves.

- ¿Qué sensación tiene el vestuario al ver que el equipo suma 61 puntos y no está garantizada una plaza en Europa?

- Que va a estar caro hasta el final. Estamos tres equipos luchando por el premio y sabemos la importancia de evitar las eliminatorias previas. El que menos falle tendrá más premio.

-¿Cuál será la clave para lograr el billete que buscan?

-Los tres equipos llegamos bien. Nadie gana con esa holgura que se podía vencer a principios de año. Ahí estará la lucha.

- ¿Tienen en el recuerdo la experiencia de las previas que jugaron hace tres años?

- Aquella experiencia nos tiene que servir. Somos conscientes de ello y creo que se ve el hambre que tiene el equipo para quedar lo más arriba posible. No es lo mismo jugar dos eliminatorias que una. Por no decir lo que supone acceder directamente a la fase de grupos.