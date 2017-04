Real Sociedad: Iñigo y Willian José ya corren por Zubieta

Iñigo Willian José han sido la nota positiva del entrenamiento de recuperación que ha llevado la Real Sociedad este domingo en Zubieta tras la victoria de ayer ante el Granada. El central y el delantero no pudieron jugar ante el conjunto andaluz por sendas roturas de grado I y hoy han saltado al césped para realizar carrera en compañía de Sergio Canales y Azurza. El cántabro se ha ejercitado a menor ritmo por unas «molestias en los aductores de la cadera izquierda» desde el partido del sábado, según los servicios médicos del club. El que no ha podido completar el trabajo ha sido Markel Bergara que se ha retirado a vestuarios cuando disputaba un partidillo con los que no jugaron de inicio ayer y Granero. El de Elgoibar sufre «una sobrecarga en los isquiotibiales del muslo izquierdo».

La jornada ha comenzado con una charla de Eusebio en la que han estado presentes todos los jugadores del primer equipo, Odriozola, Bautista y Kevin del filial, y los lesionados Carlos Martínez y Guridi, que ha saltado al césped con muletas. Mikel González ha recibido una ovación de sus compañeros tras cumplir ante el Granada su partido oficial 300 con la Real y les ha dedicado unas palabras.

Los titulares el sábado se han retirado al interior de las instalaciones y Willian José, Iñigo y Canales han realizado varias carreras por la banda del José Luis Orbegozo en compañía de Alfonso Azurza durante diez minutos. Cuando el de Ondarroa y el brasileño se han retirado, el santanderino ha alargado sus ejercicios por espacio de otros diez minutos.

Los que no jugaron de inicio y Granero se han ejercitado a la par por espacio de una hora y cuarto. Tras realizar varios ejercicios de posesión de balón, han llegado los de remates a portería. En primer lugar Odriozola, Aritz y Granero han sido los encargados de centrar desde la banda derecha mientras sus compañeros remataban a gol. Luego, Zurutuza, Kevin y Concha han hecho lo propio desde la otra banda. Se han podido ver varios tantos de bella factura, en especial uno de Agirretxe que ha picado el balón por encima de Bardaji y que ha merecido la ovación de los presentes.

A los tres cuartos de hora ha llegado el turno de los partidillos en diferentes espacios reducidos. En ese momento Zurutuza se ha retirado y Labaka se ha enfundado el peto blanco para formar junto a Agirretxe, Kevin, Aritz, Markel y Toño. El equipo azul lo han compuesto Bautista, Gaztañaga, Odriozola, Concha, Granero y Bardají.

En el ejercicio de cinco contra cinco ha sido cuando Markel ha notado molestias en su pierna izquierda y se ha marchado.

El entrenamiento ha finalizado con unos estiramientos y camino de los vestuarios los jugadores han sido aclamados por los futbolistas de los equipos alevines, infantiles y cadetes del Rivas FC madrileño que han aprovechado el puente para venir a Gipuzkoa y jugar unos amistosos. El más aclamado ha sido Granero, que ha terminado regalando una prenda de entrenamiento a uno de los chavales. Eusebio, que había hecho un aparte para hablar a solas con Bautista, también se ha hecho fotografías con más de uno.

Los jugadores realistas descansarán el lunes y retomarán los entrenamientos el martes a las 11.00 en un entrenamiento que será a puerta cerrada.