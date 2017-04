Itziar Gastearena: «Que lo disfrute, pero que no se lleve los tres puntos»

La Real Sociedad recibe mañana en Zubieta al Athletic (12.00 horas, GOL), a falta de cuatro jornadas para finalizar la Liga Iberdrola, con el conjunto txuri urdin situado en la octava posición, que le otorga el privilegio de disputar la Copa de la Reina. A pesar de arrancar la campaña de forma dubitativa, las realistas han conseguido darle la vuelta a la situación en la segunda mitad del campeonato, casualidad o no, coincidiendo con el regreso a los terrenos de juego de Itziar Gastearena (Villabona, 1993), tras superar una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que le dejó en el dique seco durante ocho meses.

- Sin poder jugar y con el equipo que no respondía, se le haría eterna la lesión. ¿Le ha vuelto a molestar la rodilla?

- Fue más dura psicológicamente, que físicamente. Durante ese periodo luché y trabajé mucho, y también me ayudaron. Ahora, físicamente me encuentro mejor que antes, estoy mejor preparada. Además, desde que he vuelto, el entrenador ha confiado mucho en mí y quiero demostrarle que estoy bien y que me merezco jugar.

«Buscamos terminar lo más alto posible, el objetivo principal es entrar en Copa»



«Espero que la Real apueste por jugar algún día en Anoeta, siempre hace ilusión»

- Está viviendo el momento más dulce de la temporada del equipo, hasta la derrota de la última jornada en Sevilla llevaban seis victorias seguidas.

- Hemos estado en una buena dinámica, y contra el Betis en la primera parte fallamos bastante, luego en la segunda mitad le dimos la vuelta y demostramos lo que estamos haciendo, aunque no pudimos ganar. Esto nos da más impulso para conseguir los tres puntos en el derbi.

- El de mañana es uno de esos días que tienen marcado en rojo en el calendario.

- Estos partidos siempre tienen algo especial. Es un día que todas llevamos esperando durante todo el año.

- El Athletic no asusta tanto como el año pasado, además viene de encadenar dos derrotas por 4-0.

- Es un equipo que siempre está arriba, nos hemos acostumbrado a verlo ahí. El año pasado ganaron la Liga, quizás este año estén a más bajo nivel, pero tengo muy claro que es un gran equipo y que van a salir a por todas. Para ellas también es un derbi y van a tener muchas ganas de ganarlo.

- ¿Qué es lo que más le inquieta de las vizcaínas?

- Cuentan con un equipo bastante completo, en todas las líneas tienen a gente con mucha capacidad. Van unidas y tienen facilidad para hacer goles. Tienen gente arriba muy buena que han fichado este año y tenemos que tener mucho cuidado, pero nosotras también tenemos gente muy buena y podremos hacerles frente.

- Son el cuarto equipo menos goleado de la categoría con 27 tantos, ¿es esa su principal arma?

- Hemos demostrado que defensivamente andamos muy bien. La filosofía del entrenador es esa, si el equipo no encaja siempre se va a llevar un punto. Siempre salimos con muchas ganas, con mucha fuerza atrás, y si mantenemos nuestra portería a cero en cualquier momento podemos hacer gol, ya que tenemos arriba gente muy peligrosa.

- Han demostrado que pueden competir contra cualquiera, sin embargo, ¿qué les ocurre con el Athletic al que no han conseguido ganar nunca en Zubieta?

- Nunca les hemos ganado en casa y no sé lo que nos pasa con ellas. Les vemos por encima siempre, quizás sea ese el mayor fallo, que nos echa un poco para atrás, pero espero que este año sea el definitivo. Puede ser histórico si conseguimos los tres puntos.

- Sería un gran premio después de un curso irregular.

- Cada temporada es un mundo, y también creo que esta temporada es una de las más complicadas ya que los equipos están más nivelados y no es fácil ganar ningún partido. Hemos tratado de igualar o mejorar el quinto puesto de la temporada pasada, pero no empezamos bien. Por suerte, al final le hemos dado la vuelta y hemos sabido mejorar día a día. Buscamos terminar lo más alto posible y, cómo no, el objetivo principal es entrar en Copa.

- ¿Algún día veremos un derbi femenino en Anoeta?

- Jugar en estadios en los que juegan los chicos y en los que entran más afición que en Zubieta siempre hace ilusión, pero es una decisión del club. Viendo lo que está pasando en la liga femenina, en la que cada vez más equipos están jugando en campos así, espero que la Real apuesto por jugar en Anoeta algún día.

- Mañana tendrá enfrente a Maite Lizaso, con la que coincidió en sus primeras temporadas de txuri urdin. Podría ser su último derbi.

- Ha sido especial para mí. Ella es una gran jugadora, tiene una calidad increíble, siempre lucha en todos los partidos, yo le he visto jugar y darlo todo. Eso es lo que le hace especial. Ella tendrá que decidir si sigue o no, yo le animo a que lo haga, porque todavía puede dar mucho, pero es cosa suya. Si es su último derbi, que lo disfrute, pero que no se lleve los tres puntos.