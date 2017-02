Navas, jugador de la Real Sociedad: «La historia reciente del Eibar no se entiende sin Dani, es su estandarte»

Después de quince meses alejado de los terrenos de juego por una lesión, Raúl Navas (Sevilla, 1988) vive la cara amable del fútbol. «Nadie más que yo sabe lo que he pasado y lo que estoy disfrutando ahora», asegura. En el derbi contra el Eibar de mañana en Anoeta (19.30 horas), tendrá delante a Dani García, «uno de esos amigos para toda la vida que te da este deporte». Coincidieron tres temporadas en el Eibar. La semana pasada cenaron juntos y hablan a menudo pero del encuentro de Anoeta, ni palabra.

- ¿De verdad que no hay pique o apuesta de por medio?

- Del partido no hemos hablado nada y no creo que lo hagamos. Para el encuentro de la primera vuelta tampoco lo hicimos. Cuando nos crucemos en el campo seremos rivales y cuando finalice, otra vez amigos.

- Coincidieron tres temporadas en el Eibar y vivieron dos ascensos.

- Desde que llegué a Ipurua mantenemos muy buena relación. Vivímos juntos cosas increíbles. Es uno de esos amigos para toda la vida que me da el fútbol, aunque cuando compartíamos habitación había veces que le quería matar porque él es de acostarse tarde y yo más bien de dormirme pronto.

- ¿Qué cualidades destacaría de Dani?

- Es un jugador de mucha brega, poderoso físicamente y que roba infinidad de balones. Cada temporada que pasa en el Eibar va a más y es más completo. ¿Un punto débil? La velocidad, pero en su puesto son más importantes otras cualidades que él atesora.

- ¿Decir Dani García es decir Eibar?

- La historia reciente del club no se entiende sin él, es su estandarte. Se trata del jugador que más partidos acumula en este tiempo, ha conseguido dos ascensos y ha crecido a la par que el equipo. Portar el brazalete de capitán le da un plus más como jugador mítico.

- ¿Qué supone el Eibar para Navas?

- Algo muy importante. Desde el primer momento me integré en el equipo y en la ciudad y me hicieron sentir importante. En el Eibar volví a sentirme futbolista de nuevo.

- ¿Y la Real?

- Estoy orgulloso de formar parte de unos de los clubes más importatantes de la Liga. Fichar por la Real supuso dar un salto de calidad en mi carrera.

- ¿Confiaba en dar el rendimiento que está ofreciendo después de pasar quince meses lesionado?

- No pensaba que alcanzaría este nivel porque no sabía si iba a poder seguir jugando ni cómo iba a terminar. Siempre he confiado en mis posibilidades y nadie más que yo sabe lo que he pasado y lo que estoy disfrutando ahora.

- ¿Está en su mejor momento?

-Cada día que pasa, cada partido que juego, me encuentro mucho mejor. Es el reflejo de la gran relación que tengo con mis compañeros dentro y fuera del campo.

- ¿Qué importancia tiene Eusebio en su recuperación?

-Me ha dado confianza desde el primer momento, que resulta muy importante para cualquier jugador, se encuentre lesionado o no. Creo que se la estoy devolviendo de buena manera.

- ¿Se viven de manera diferente los derbis en uno y otro vestuario?

«Será clave jugar con paciencia, minimizar errores y no perder balones innecesarios»

- Sí. Viví dos derbis como azulgrana. El primero fue muy especial porque era el estreno del club en Primera División. Desbordábamos ilusión y nerviosismo a partes iguales por lo que implicaba ese partido. Hay que tener en cuenta que muchos jugadores del Eibar debutaban en la máxima categoría. En cambio, los de la Real tenían más experiencia y lo vivían como un partido más. Es una situación atípica que se está normalizando a medida que el Eibar se está consolidando en Primera. En la Real, poco a poco, estos partidos se están viviendo con más intensidad que en años anteriores.

- Se enfrentan dos equipos con estilos diferentes.

- Existen muchas formas de jugar y todas son aprovechables. Se puede ver un partido bonito. Ellos presionarán arriba para que no podamos jugar cómodos. Por nuestra parte, intentaremos dominar el encuentro y hacer nuestro juego.

- ¿Dónde puede estar la clave del encuentro?

- El Eibar es un equipo muy fuerte físicamente y tendremos que igualar las fuerzas. Habrá que saber jugar con cabeza, con paciencia para imponer nuestro juego. Tratar de minimizar errores y no perder balones peligrosos de forma innecesaria.

- El Eibar llegará pletórico de confianza tras los últimos resultados que ha obtenido, ¿no?

- Normal. Está en una dinámica muy buena, como en toda la temporada.

Raúl Navas Trayectoria. Forjado en la cantera del Sevilla, debutó en Primera con el Valladolid en 2010. Jugó en el Celta B antes de llegar al Eibar. Consolidación. Su primera campaña en la Real la pasó en blanco por un problema en el pubis. Esta temporada es indiscutible para Eusebio, desde que en la quinta jornada de Liga apareciera por primera vez en el once. Contrato. Su vinculación con la Real finaliza en junio de 2018.

- ¿Hay ganas de revancha tras caer en la primera vuelta en Ipurua?

- No hablamos de revancha. Nos expulsaron a un jugador en el minuto 20 y jugamos a contracorriente todo el encuentro. Son tres puntos más y lo que nos importa es ganar y seguir mirando hacia arriba.

- ¿Asumen el papel de favoritos?

«No hay un favorito en este partido porque los dos equipos llegamos en un buen momento»

- No nos importa colgarnos ese cartel, pero no hay un favorito porque los dos equipos atravesamos un momento muy bueno.

- ¿Se atreve a dar un resultado?

- No me gusta hacer pronósticos. Me conformo con que la victoria se quede en casa. Con un 1-0 me vale.

- ¿Se ve jugando la temporada que viene en Europa?

- Sonará a tópico, pero prefiero ir partido a partido. Es como hemos llegado a este punto. Quedan catorce jornadas por jugar y no debemos pensar más allá que en la próxima. Si cambiamos ahora de filosofía nos estaremos equivocando.