Eusebio: «No me fijo en nuestras bajas, solo pienso en el siguiente partido»

El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, no se pone ningún límite para esta temporada, ahora que su equipo está a un sólo punto de los puestos de Liga de Campeones, y confía en derrotar mañana a una S.D. Eibar que muestra siempre "un gran compromiso".

El técnico vallisoletano se ha reunido con la prensa tras el entrenamiento de hoy para hablar sobre este partido, que puede meter entre los cuatro primeros a su equipo si gana y no lo hace el Atlético de Madrid. "Estamos en el puesto que estamos. Después de cada jornada miraremos qué nos da una victoria y si nos da un puesto para arriba, imagínate", ha contestado Eusebio cuando se le ha preguntado sobre la opción de pisar puestos Champions después de esta jornada.

El preparador de la Real Sociedad también es consciente de que no será fácil lograr la victoria en la tarde del martes porque enfrente estará un Eibar "que destaca por su gran compromiso tanto en defensa como en ataque" y que tiene en el trabajo su principal virtud. "El Eibar es un equipo de gran intensidad y que trata de presionarte en tu campo en todo momento, por lo que tendremos que tratar de superar la presión que ejerce en esas líneas para tener éxito", ha resumido Eusebio.

Ha seguido piropeando a su próximo rival cuando ha subrayado que el conjunto armero "tiene muy claras las ideas y además está mostrando una gran efectividad cara al gol en los últimos partidos". Le hubiera gustado que el derbi se celebrara un fin de semana, en lugar de este martes, aunque cree que el apoyo de la afición txuri urdin será masivo y quiere brindarles una victoria por su respaldo durante toda la temporada.

Tres bajas

A falta del último entrenamiento, el técnico de La Seca podrá contar con todos sus jugadores a excepción de los tres lesionados: Willian José, Agirretxe y Carlos Martínez. Sobre la repercusión de la baja del brasileño en el juego y la capacidad goleadora del equipo, Eusebio ha dicho que no piensa en los jugadores que no están. "Estamos consiguiendo buenos resultados y lo que me preocupa es el siguiente partido", ha asegurado

En su opinión una de las claves del encuentro será la capacidad de los realistas en superar la presión armera. "Es un equipo de gran intensidad, que trata de presionarte en tu campo y que juega con las líneas muy juntas. Será importante que encontremos la forma de superar esa primera línea de presión".