Prieto: «Era un gol en el que tenía mucho que perder y poco que ganar. Mira que si no entra...»

Xabi Prieto (Donostia, 1983) fue uno de los jugadores que desfiló por la zona mixta del Estadio Gran Canaria junto a Rulli y Odriozola. Serio como acostumbra y poco expresivo, había que adivinarle la alegría por haber marcado un gol tan importante. Sabe que la victoria permite a la Real seguir peleando con los primeros de la Liga, y está feliz por ello, pero el partido no le llenó del todo y por eso advierte de que hay que corregir errores de cara al choque del martes ante el Eibar en Anoeta.

- Es una de esas victorias que saben a gloria, ¿verdad?

- Sí, porque fue muy sufrida, sobre todo en la segunda parte, en la que tuvimos poco el balón y ellos dominaron el partido. Dispusieron de bastantes ocasiones y a nosotros nos costó encontrar nuestro juego, pero aprovechamos uno de los errores que cometieron y nos sirvió para sumar los tres puntos.

«Rulli hizo un partidazo, con dos o tres paradas claves que al final nos dieron el triunfo»



«La opción de pelear por la Champions sigue ahí. Hay que ir partido a partido pero no renunciamos a nada»



«¿Mi continuidad? Anunciaré la decisión cuando lo tenga claro del todo. Aún toca esperar»



«En la primera parte me torcí el tobillo y después en frío me dolía pero estaré listo para el martes»

- Hace cuatro temporadas recuerdo una victoria similar por 0-1 fuera de casa, en aquella ocasión en el Calderón, también con un gol suyo...

- Sí, es verdad. Fue un triunfo del estilo, logrado también en la segunda parte después de haber sufrido mucho. Pero esta vez, a diferencia de entonces, creo que hicimos una buena primera media hora. En esa fase no fuimos inferiores al Las Palmas y las mejores ocasiones fueron nuestras: el cabezazo de Iñigo, la de Yuri, otra de Juanmi, el disparo de Oyarzabal... Pero después es verdad que en la segunda mitad ellos fueron mejores, dominaron, arriesgaron mucho en la salida del balón y nos costó mucho recuperarlo.

- ¿Fue más mérito del Las Palmas o demérito de la Real?

- Me quedo más con lo primero. Ellos cuentan con jugadores como Roque Mesa, Vicente, Jonathan Viera o Tana, por ejemplo, que nos hacían superioridad por dentro. Sufrimos y lo pasamos mal pero siempre tuvimos la confianza de aprovechar alguna salida al ataque para buscar el gol y al final este llegó.

- ¿...?

- De todas formas hay que reconocer que Rulli hizo un partidazo, con dos o tres paradas claves que nos mantuvieron vivos y que nos dieron el triunfo.

- Al contrario de lo sucedido durante la temporada, la victoria llegó desde lo defensivo y no desde lo combinativo, ¿es así?

- Hicimos un buen trabajo defensivo y estamos contentos por la victoria, pero hay que reconocer que atrás concedimos más ocasiones que de costumbre. Si ellos no marcaron fue porque Rulli hizo un partidazo. Esto nos debe servir para seguir mejorando y corregir errores de cara a este tramo final de campeonato.

- ¿Se puede decir que el fútbol les ha devuelto lo que les quitó ante el Villarreal?

- Creo que nosotros fuimos más superiores ante el Villarreal que el Las Palmas respecto a nosotros. A veces haces muchos méritos para ganar y te vas de vacío y otras, como en esta, sin jugar un partido brillante recuperamos los puntos que dejamos escapar la jornada pasada.

- Es de subrayar la capacidad de respuesta del equipo, ya que siempre han ganado después de perder -Athletic, Deportivo, Sevilla, Villarreal...- y eso no es fácil.

- Reaccionar después de una derrota hace que los tres puntos tengan mucho más valor si cabe. De haber perdido en Las Palmas habrían sido dos partidos sin sumar y eso nos hubiera descolgado de esa pelea que tenemos por colarnos entre los mejores de la Liga.

- ¿Ve factible luchar por entrar en la Champions o son palabras mayores?

- Sí, claro. Esa opción sigue estando ahí. Nuestro camino lo tenemos claro, que es competir al máximo en cada partido por ganar, y luego ya veremos hasta dónde somos capaces de llegar. Pero desde luego que no renunciamos a nada.

- Ves jugar al Sevilla y al Atlético en Europa y parece increíble que la Real está cerca de estos equipos, ¿no?

- Han pasado 24 jornadas y los números nos dicen que estamos compitiendo con ellos ahí. Tiene mucho mérito y demuestra que estamos haciendo una temporada muy buena que ahora queremos rematar en estos catorce partidos que faltan.

- ¿Cómo recuerda la jugada del gol?

- Apretamos bien arriba la salida de balón y Juanmi le tapó a Varas el pase a la derecha. No sé si no me ve pero el caso es que me pasó el balón. Al principio pensé en golpear de primeras pero cuando me llegó preferí controlar y asegurar el remate abajo.

- Desde fuera parece fácil meterla pero en el campo me imagino que lo vería muy diferente, ¿verdad?

- En el momento no lo vi tan sencillo. Es cierto que la portería estaba libre pero Varas iba corriendo a tapar el remate. Es una de esas acciones en las que hay que meterla sí o sí y en la que el rematador tiene poco que ganar y mucho que perder. Mira que si no entra...

- ¿Le comentó luego algo a Varas o le dijo qué le pasó?

- Me crucé al final con él cuando íbamos a celebrar el triunfo con nuestros aficionados. Nos saludamos y le deseé suerte. Nada más. No era momento para decirle nada.

- Lleva cuatro goles en Liga y los cuatro han servido para ganar -Alavés, Leganés, Sporting y Las Palmas-. ¿Si Prieto gol, no problem?

- (Risas). Ojalá pueda seguir marcando porque eso será buena señal. Todos los goles son importantes pero si sirven para ganar, mucho más.

- Eusebio ya ha renovado y ha pedido a Aperribay la continuidad de Prieto...

- Es de agradecer que el míster confíe en uno de esa manera.

- Pero estamos ya en marzo y seguimos sin saber nada, ¿cuándo se va a decidir?

- Todavía no es el momento. Anunciaré la decisión cuando lo tenga claro del todo. Hasta entonces toca esperar.

- No será por no tener continuidad. Ha jugado 29 de los treinta partidos oficiales de la temporada...

- Sí. Me perdí el de Valladolid porque arrastraba una sanción en la Copa del año pasado. Estoy teniendo suerte con las lesiones y eso me ha permitido participar mucho en todos los partidos. Es importante para mí.

- En la primera parte advertí que se torció el tobillo y ahora se lo veo vendado, ¿llega al martes?

- Se me dobló un poco y en caliente me arreglé bien. De hecho, marqué así el gol. Después en frío siempre se nota algo más de dolor pero no es nada grave. Espero estar listo para jugar el martes.

- Llega el Eibar, un rival muy duro.

- Va a ser un partido muy muy complicado. El Eibar está haciendo una gran temporada, es capaz de competir en cualquier estadio, como demostró con su empate en el Bernabéu o ganando 0-4 en Mestalla, y por algo está también en la zona privilegiada de la Liga.

- Al menos los dos últimos años le han ganado en Anoeta, aunque sufriendo.

- Todos los partidos ante ellos son complicados. Lo hemos visto en Ipurua, en Anoeta o en pretemporada en Bergara. Cuando pierde, como en Sevilla, también hace bien las cosas.

- Hace dos años marcó el gol de la victoria (1-0) en el derbi guipuzcoano. No estaría mal repetir, ¿no?

- En un partido como este la estrategia será muy importante. El balón parado es un aspecto más que lo trabajamos bastante y si lo dominas te puede dar muchos puntos a lo largo de un campeonato. Ya firmaría lograr el mismo resultado que entonces. Con tal de ganar...