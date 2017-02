La Real Sociedad quiere recuperar la sonrisa

Lo mejor después de una derrota es jugar cuanto antes y la Real Sociedad vuelve a abrir una nueva jornada de Liga con su visita de esta noche a Las Palmas, un campo que no se le ha dado muy bien últimamente pero en el que espera volver a la senda de las victorias tras el traspié ante el Villarreal. El buen momento de los realistas es indudable, por mucho que el último resultado haya sido adverso, ya que las sensaciones que transmite su juego son positivas y ello invita al optimismo.

El objetivo siempre ha sido volver a Europa tres años después de hacerlo por última vez y ahora mismo el colchón es de dos partidos, una situación que a falta de quince jornadas todos hubiésemos firmado a comienzo de temporada. Falta lo más difícil, rematar la faena, pero los blanquiazules no están dispuestos a dejar escapar lo que tanto les ha costado conseguir a lo largo de dos tercios de campeonato.

La cita de hoy no es nada sencilla, ya que en el Estadio Gran Canaria solo ha ganado el Sevilla, que lo hizo por 0-1 hace dos jornadas. El Real Madrid se dejó aquí dos puntos (2-2) después de ser dominado por los canarios. Ahora parece que los de Quique Setién han bajado algo el pistón -vienen de perder tres partidos seguidos- al tener asegurada la permanencia y ver lejana la opción de Europa, pero se han reforzado bien en el mercado de invierno con Jesé y Halilovic y quieren dar guerra. Hoy se conocerá la lista de convocados de Las Palmas.

LAS FRASES



Rulli «Las Palmas es un equipo muy fuerte en casa que juega bien el balón; va a ser un partido muy difícil» Vela «Soñamos con muchas cosas, pero no nos obsesionamos. Es una Liga muy abierta» Concha «Estamos haciendo un gran año y llegamos a este partido con muchas ganas de seguir jugando igual» Zurutuza «El equipo está haciendo bien las cosas y este partido es muy importante para nosotros»

En lo deportivo Eusebio no tiene ninguna baja nueva respecto al último partido, por lo que ha repetido convocatoria. Zurutuza, que tuvo unas molestias en el tobillo a principios de semana, está listo para jugar.

A la Real le gustan los viernes. En esta Liga moderna donde lo habitual empieza a ser no jugar en fin de semana, al cuadro txuri urdin no se le ha dado tan mal hacerlo en viernes. Esta será la quinta ocasión en que lo haga y en las cuatro anteriores ha logrado tres victorias y un empate, lo que no está nada mal, ya que se ha embolsado el 83% de los puntos en juego.

La primera ocasión fue en la tercera jornada ante el Espanyol (1-1) en Anoeta. Piatti adelantó a los pericos en su única aproximación y Willian José empató después con un buen remate de cabeza a centro de Zaldua. En la séptima recibió al Betis (1-0), al que derrotó con un gol de Vela llegando al segundo poste tras un centro a pierna cambiada desde la derecha de Oyarzabal. Ya fuera de casa, en la décima ganó con autoridad en su visita al Leganés por 0-2 gracias a los tantos de Willian José, esta vez con un testarazo a servicio de Carlos Martínez, y de Xabi Prieto. La última ocasión fue hace dos jornadas en Cornellá, donde venció por 1-2 al Espanyol gracias a los goles de Vela e Illarramendi. No estaría mal que siguiese la racha.

Uno de los mejores visitantes. La Real llega a Las Palmas como uno de los mejores visitantes de la Liga. Ha ganado en seis de las once salidas que ha tenido, con triunfos en los campos de Osasuna (0-2), Leganés (0-2), Sporting (1-3), Granada (0-2), Málaga (0-2) y Espanyol (1-2). Eso supone 18 puntos lejos de Anoeta, lo que le sitúa en el ranking de visitantes por detrás de Barcelona (27), Sevilla (21), Real Madrid (20) y Atlético (19). Salvo los madridistas, los tres restantes han jugado un partido más lejos de su estadio que los de Eusebio. Desde la temporada 02/03, en la que peleó con Denoueix el título al Real Madrid, la Real no había conseguido tantos triunfos a domicilio a estas alturas, lo que es una buena referencia para medir sus posibilidades esta noche.

Entre sus cinco derrotas fuera, tres se produjeron en los campos de Villarreal (2-1), Athletic (3-2) y Real Madrid (3-0), lo que entra dentro de lo razonable. Otra fue en Ipurua ante el Eibar (2-0) tras jugar durante más de una hora con diez jugadores y la restante se corresponde con el accidente de Riazor (5-1).

Hay vida más allá de Willian José. El de hoy será el segundo partido sin el brasileño, que se sigue recuperando de la lesión que sufrió en los isquiotibiales en Cornellá. En realidad sería el tercero, porque ese día se retiró del campo al minuto siete y la Real hizo un partido sobresaliente sin él. Sin embargo, el domingo pasado ante el Villarreal acusó su ausencia por la forma en la que se desarrolló el encuentro, con un contrario muy replegado que dejó muy pocos espacios libres.

Esta vez se espera un choque muy diferente, porque el Las Palmas en casa expone mucho y no le importa asumir riesgos en ataque. Su fútbol se asemeja mucho al de la Real, con un alto porcentaje de posesión y largas combinaciones para juntar jugadores en campo contrario. Ello hace que el conjunto canario deje espacios a sus espaldas, un contexto en el que se maneja muy bien un hombre como Juammi, más habituado a tirar desmarques de ruptura que a abrir partidos cerrados con el rival metido en su área.

Martínez Munuera, el del Camp Nou. El valenciano será el encargado de pitar esta noche el choque que abre la jornada de liga. Fue el mismo que hace un mes dirigió el partido de Copa ante el Barcelona en el Camp Nou (5-2), en el que no vio una clara falta de Umtiti a Prieto en el 1-0, una mano de Suárez en la jugada del 2-0 ni la agresión posterior del uruguayo a Yuri. Por lo demás, esta temporada ha arbitrado otros cuatro partidos de Liga a la Real. En Anoeta contra Real Madrid (0-3), Las Palmas (4-1) y Sevilla (0-4) y fuera en la salida a Gijón (1-3). A ver si hoy tiene el día...