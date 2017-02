Con mejores cifras que Butragueño...

Fue un jugador precoz. Y polémico. A quien una lesión cortó de raíz su progresión. Nos estamos refiriendo a Jesé Rodríguez (Las Palmas, 23 años). El pasado verano el Real Madrid le abrió la puerta de salida y le fichó el PSG, que pagó la friolera de 25 millones de euros. Pero no cuajó. Se quejaba de que no tenía minutos y Emery se lo quitó de encima. Jesé rechazó jugar en la Premier, donde le esperaba Karanka, y también le dijo no a Italia. Al final optó por regresar a su tierra, Las Palmas, después de media temporada casi perdida en el París Saint Germain.

Cuenta su biógrafos que Jesé quemaba etapas en la cantera del Madrid -llegó a Valdebebas con 14 años- con el sueño de ser algún día uno de los mejores jugadores del mundo. Y que hubo un tiempo en el que algunos de sus deseos iban camino de hacerse realidad, pero una lesión de rodilla truncó sus ilusiones.

Cedido por el PSG

Aquel chaval que con 19 años había batido los registros de Butragueño en el Castilla, que derribó la puerta del primer equipo, que llegó a poner en duda la titularidad de Bale y llegó a convencer a Ancelotti por su potencia, regate y capacidad goleadora... Aquel joven delantero canario, apodado el 'bichito' por su similitud con Cristiano, su referente, parecía lanzado hasta que una rotura de ligamentos de la rodilla en febrero de 2014 terminó con todo.

La lesión, de la que tardó en recuperarse casi un año, le llevó a buscar una distracción y encontró en la música su nueva inspiración. y trató de convertirse en una estrella del reguetón. Primero firmó un dueto, al que llamó 'Big Flow', y después se decidió a emprender su carrera en solitario. Se hizo apodar Jey M, colaboró con algunas de las estrellas del género latino y grabó videoclips..., pero en el campo, Jesé nunca volvió a ser Jesé.

Desde su regreso, en diciembre 2014, aquellas cualidades que le hacían diferente y le otorgaron el calificativo de estrella se diluyeron. Y su cambio físico (pesa más de 70 kilos), tampoco le ha favorecido. Más fuerte, pero menos rápido, no tiene aquella velocidad que le llevó a la élite. En París, donde intentó relanzarse, aumentó su desconcierto y de vuelta a casa, a Las Palmas, trata de encontrarse consigo mismo y volver a empezar.

Setién anuncia cambios

El entrenador del Las Palmas, Quique Setién, anunció en la rueda de prensa previa al partido ante la Real cambios en el once inicial respecto al equipo que presentó en Málaga (2-1) y afirmó que está «tranquilo y sereno» pese a haber encadenado tres derrotas, porque su equipo «no se ha desarmado».

El técnico criticó a los «resultadistas» y explicó que aunque sus jugadores están «afectados y dolidos», los ve «motivados e ilusionados» y no hay «ningún fundamento» para pensar que las cosas puedan ir mal.

Setién justifica las variaciones en el equipo titular porque algunos jugadores «no están en su momento más lúcido» y también porque afrontarán «muchos partidos en poco tiempo», con la cercana visita al estadio Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid, el próximo miércoles.