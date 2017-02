Hristo Stoichkov: «La Real Sociedad va a entrar en puestos de UEFA, estoy seguro»

Ha llovido mucho desde que Hristo Stoichkov (Plovdiv, 1966) salió del Barcelona. Se marchó al CSKA Sofía en 1998, luego jugó dos campañas en Japón y finalmente colgó las botas en la MLS de Estados Unidos en 2003. Hoy en día reside en Miami, donde ejerce de comentarista en Univisión. Ayer, en Zubieta, tuvo la oportunidad de charlar con amigos como el utillero Mitxelo Olaizola, el delegado Juantxo Trecet, además de saludar uno por uno a los jugadores. «No podíamos hacer un reportaje del Dream Team y no hablar con Eusebio. Era obligatorio hacerlo», confesaba.

- Tanto se metía usted con los periodistas en su etapa futbolística y termina con ellos en Miami.

- (Ríe). Estoy feliz trabajando para una televisión con una audiencia de 80 millones de personas. Es un trabajo que no esperaba hacer nunca, pero... Ahora soy yo el que recibo las críticas, aunque no me afectan nada. Estamos en Zubieta porque estamos recordando la Copa de Europa, la primera, la que siempre quedará en el recuerdo de todos, y teníamos que estar con Eusebio sí o sí. Él fue el jugador más importante de aquella falta en la que nació el gol de Koeman que nos dio la victoria en Wembley ante la Sampdoria. Si Eusebio no se cae, si no le pitan la falta, nada hubiera sido igual.

- ¿Qué recuerdo tiene de Eusebio en ese Barcelona?

- Era un fenómeno. Era pequeño, no saltaba, no pegaba y no era rápido. Recuerdo que un día le dije 'no tienes nada'. Y él me contestó: 'Sí, pero no pierdo el balón'. Era un jugador espectacular. Marqué muchos goles gracias a él, disfruté con él como el que más y con los pases que me dio. Jugadores como Michael (Laudrup), Txiki (Begiristain), Goikoetxea, Romario... Fue una gozada. Es una historia que quedará para siempre. Es un orgullo haber podido formar parte de ese equipo en el que tanto disfrutamos y también sufrimos.

- ¿Cuál fue la clave del Barcelona?

- Quizás la unión que teníamos dentro del vestuario. Yo lo pongo por encima de cualquier jugador. Éramos un equipo con todo jugadores nacionales y solo tres extranjeros, una circunstancia que hizo mucho más fácil nuestra adaptación. Que hubiera siete jugadores vascos imprimió también carácter ganador al equipo. Recuerdo perfectamente aquellos partidos en Atotxa contra esa Real grande y fuerte.

- ¿Qué le transmite la Real?

- Tenemos la oportunidad de seguir todos los partidos de la Liga en Estados Unidos. Eusebio es un tipo que ha crecido día a día. Forma parte de una riada de entrenadores que hoy son indiscutibles como Guardiola, Luis Enrique, Lopetegi o Chapi Ferrer, jugadores que un día decidieron ponerse a estudiar. Siempre digo que una cosa es jugar y otra, entrenar. No es lo mismo saber pasar un balón o desmarcarte que manejar veinticinco jugadores y explicarles cómo hacerlo. Eusebio estudia y analiza como pocos, es calmado. El fútbol no tiene secretos para él.

- ¿Se le veía madera de técnico?

- En ese momento nadie se planteaba ser entrenador. Nosotros queríamos jugar, ganar y disfrutar del momento. Algunos como Txiki, Alexanco o Zubizarreta han preferido tomar otro camino distinto.

- ¿Qué puede aportar Eusebio?

- Eusebio puede ayudar a crecer a los jóvenes. Ojalá sepan escucharle y aprender de él. Este equipo tiene potencial para estar en los primeros puestos. La Real tiene una historia espectacular y ojalá que estos chavales que defienden la camiseta lo hagan como se merece este club.

- ¿Dónde está el techo de la Real esta temporada?

- Va a estar en UEFA seguro. Va a estar en los seis primeros puestos.

- ¿Quién le recuerda más a usted? ¿Oyarzabal o Vela?

- Nunca me ha gustado comparar jugadores porque es una falta de respeto. Vela ha encontrado el mejor equipo para él. Es luchador, goleador, nada egoísta y ha llevado al equipo a nivel alto.

- ¿Es tan profunda la crisis del Barcelona como se dice?

- Cuando pierdes un partido es más fácil criticar, cuando se gana nadie dice nada, pero tarde o temprano llegarán los resultados. Recuerdo que hace dos años el Barcelona perdió en Anoeta y luego ganó catorce partidos seguidos hasta conquistar el triplete. No veo por qué tenemos que criticar. Lo que tendrían que hacer los periodistas de Barcelona es abrazar a Luis Enrique por las tardes de gloria que ha dado. De la derrotas también se aprenden. No descarto que el Barcelona pueda dar la vuelta en el Camp Nou al 4-0 encajado ante el PSG en París.