«¿El reto? Conseguir un título con la Real Sociedad»

Eusebio se ha mostrado "encantado " de poder continuar en el banquillo de la Real Sociedad, según ha trasladado en su primera comparecencia tras oficializarse su renovación hasta 2019. "Estoy tranquilo porque entendía que iba a acabar como ha terminado. Estoy encantado de poder continuar aquí, entrenando aquí, defendiendo los colores de la Real, en esta ciudad donde me siento tan bien. Me llena que la Real haya reconocido mi trabajo. Me siento muy responsabilizado porque han confiado en mí y responsabilizado porque en esta profesión uno se gana la renovación en el día a día".

Ha dicho que no ha habido fricciones porque las dos partes han tenido "claro" lo que querían desde que se iniciaron las conversaciones. "Hemos llegado al punto ideal, que es lo importante. El proceso ha sido natural. Siempre he tenido confianza en mis representantes y en el club que iba a tratar de querer que siguiera aquí".

Ha negado que haya habido interés de otros clubes: "Que yo sepa no. No ha habido y si hubiera yo lo tenía claro. Yo quería seguir dando forma a este proyecto. Estoy feliz. Por mi cabeza no ha pasado ninguna posibilidad que no fuera continuar aquí".

El reto que se pone es ambicioso: "Queremos que el equipo siga creciendo, que tenga buenos resultados y nos lleve a hacer cosas importantes. Para nuestro equipo es jugar competición europea, aspirar al máximo, ojalá sea la máxima competición y al máximo nivel. Para mí, el máximo sería conseguir algún título con la Real".

Tres bajas

Respecto al partido de mañana ante Las Palmas, ha dicho que tiene a todos los jugadores disponibles, salvo los lesionados Agirretxe, Willian José y Carlos Martínez. "Están todos bien, preparados. La Palmas es un rival que domina muy bien el juego de posesión, tecnicamente muy bueno y que somete a casi todos los rivales con su posesión. Nos va a exigir mucho. Sabemos de las dificultades de ese campo, vamos a tener que hacer un buen trabajo. El equipo que consiga dominar el control saldrá vencedor. El partido va a estar ahí: conseguir que no nos dominen y que nos nosotros lo hagamos. Necesitaremos profundidad para hacerles daño".

Más allá de la Real, se la ha cuestionado por el momento que vive el Barcelona. "Cuando uno está en esos clubes en los que solo vale ganar, pasas por momentos de dificultades, se vive con cierta preocupación. Es un momento difícil el que están pasando pero también cuando eres jugador y entrenador sabes que tienes que convivir con ello y tienes que superarlo. Luis Enrique es trabajador, tiene mentalidad, y va a trabajar para cambiarlo. Estoy seguro de que va a darle la vuelta y va a estar disputando los títulos. Estoy convencido por sus jugadores y entrenador. Sé la mentalidad que tiene Luis Enrique y su grupo de trabajo".