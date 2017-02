«Un técnico a la medida de la Real y de Zubieta»

La referencia que tienen de Eusebio es la que llega a través de los medios de comunicación, salvo Porfirio Fisac que le conoce en persona. Son técnicos de equipos referentes de Gipuzkoa, diferentes al fútbol, y con similares inquietudes. Los cuatro tienen a sus equipos en lo alto de sus competiciones. Acudimos a ellos para que aporten la visión que tienen de Eusebio, no tanto a nivel futbolístico, ahora que ha renovado hasta 2019.

El técnico de Gipuzkoa Basket habla maravillas de él: «Es un hombre muy sociable, agradable, sencillo, humilde, con el que se puede hablar de todo». Le conoce bien porque ambos son de Valladolid, donde Eusebio es un «ídolo y donde hablar de él son palabras mayores». A su entender, «lo más importante» que ha logrado el técnico realista en los 58 partidos que ha dirigido es «identificar al equipo con la afición y el territorio de Gipuzkoa, algo que en los últimos años había costado lo suyo». Fisac tiene a su Gipuzkoa Basket en lo más alto de la LEB. Está sacando chispas a una plantilla que sin ser la mejor de la categoría se está mostrando como un colectivo perfectamente engrasado. Apunta que hoy la Real «sabe a qué juega. A algunos les gustará más o menos, pero no hay nada más gratificante para un entrenador que conseguir que tus jugadores crean en ti. Él lo ha conseguido».

Montse Puche, la entrenadora del Bera Bera, considera que Eusebio «ha sabido acoplarse al club, transmite serenidad en una disciplina como el fútbol en el que apenas hay plazo». Ella también tiene a su grupo de jugadoras en la primera posición de la liga de balonmano. En su equipo mezcla jugadoras que han salido de la cantera y otras habituadas a competir a nivel internacional. Esa combinación que también ha logrado Eusebio es la que la que pone en valor. «La Real está compitiendo por altos objetivos y la imagen que proyecta como equipo y estilo de juego es muy consistente, de los mejores de la Liga. Además, Eusebio está dando oportunidades a jugadores de la cantera que es una seña de identidad de la Real. En ese sentido felicito al club por haber reconocido su trabajo y apostar por dar continuidad al mismo».

«Da buena imagen al club»

Tito Marcelino, entrenador del Txuri Urdin de hockey hielo, no se detiene tanto en la faceta deportiva sino en lo que transmite Eusebio en sus comparecencias. Valora la «buena imagen» que da el técnico de la Real. «Es una persona calmada y educada, algo que por desgracia empieza a no ser habitual. En el fútbol que vivimos es fundamental que los entrenadores sirvan de ejemplo y él lo da. A los aficionados no nos gustan los espectáculos bochornosos que protagonizan algunos entrenadores a los que no se les puede preguntar nada. Es tan correcto que hay veces en las que echó en falta un poco más de punch en determinados momentos de los partidos. Quizás es porque vengo de un deporte intenso, de contacto...». Marcelino tiene a su equipo clasificado para jugar la final de Liga ante el Jaca. Al Txuri le quedan tres partidos y el 11-12 de marzo arrancará el play off al mejor de cinco partidos. Confiesa que suele acercarse a las instalaciones de Zubieta para presenciar los entrenamientos de la Real. «De todos los entrenadores y de cualquier ejercicio, aunque sea de un deporte distinto, se puede coger cositas».

Marcelino aplaude la trayectoria de la Real. «Más arriba de lo que está ahora la Real es difícil estar. A todos nos gustaría llegar a la Champions, pero hay que ser realistas. Lo complicado ahora va a ser mantener la posición que ocupa».

Diferencias con Moyes

Jon Salsamendi, técnico de Orio, acaba de ganar el campeonato de Gipuzkoa de 8+. Habituado a manejar grupos de remeros con caracteres muy distintos y en situaciones de stress, antes de su análisis, Salsamendi señala que cualquier mirada a la labor de Eusebio «está condicionada por quién y cómo ha sido el trabajo de su antecesor. El ciclo de Moyes se terminó de mala manera. La parte profesional no salió bien y lo personal no existía. Si algo ha calado Eusebio en la Real es la efectividad del trabajo con el equipo».

«Desde fuera», insiste, la relación «entrenador-jugador con Moyes era secundaria, mientras que con Eusebio hay proximidad. En lo profesional me da la sensación que su filosofía encaja mucho con el perfil de jugadores que tiene la Real. Es un técnico muy a la medida de la Real, de lo que hay en Zubieta».

«A todo hay que buscarle un pero», puntualiza. «Por resultados, estando quintos, no hay más que aplaudir, pero por ponerle una pega, siempre digo que en el deporte mejoras o empeoras, nada se mantiene». Y se explica: «El 5-1 del Deportivo y el 0-4 del Sevilla han servido para aterrizar, poner los pies en el suelo. El aficionado tiene que valorar lo que está consiguiendo la Real. Si se logra alcanzar los puestos de Champions, de maravilla, pero creo que hay que centrarse más en dejar atrás al Villarreal o al Athletic. Eusebio tiene un mensaje discreto hacia fuera pero hacia dentro, en el vestuario de Zubieta, confío en que haga ver a sus jugadores que los rivales van con un cuchillo entre los dientes. Espero que el mensaje sea ese».