Oyarzabal, en el mejor once sub20 para 'La Gazzetta'

El jugador de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal ha sido elegido en el mejor once de futbolistas sub20 según 'La Gazzeta', diario deportivo de referencia de Italia. El eibarrés, que ya ha sido internacional con La Roja, es el único seleccionable que se cuela tanto en el Top-10 como en el once ideal mundial elaborado por el rotativo milanés. Sin embargo, en el ranking de 30 sí aparecen otros dos españoles: Vallejo (18º) y Borja Mayoral (19º). Estos dos últimos fueron en 2015 campeones del Europeo Sub-19.

Francia vislumbra el futuro más prometedor del fútbol europeo. El país galo tiene a ocho futbolistas entre los 30 mejores jugadores sub20. El mejor joven de Europa para 'La Gazzetta' es Dembelé. El diario escribe que el delantero del Dortmund recuerda a Ronaldo. "Lo dice Silvestre, que jugó con él", reafirma. Le sigue Donnarumma, llamado a ser el sucesor de Buffon, y completa el podio Renato Sanches, el fichaje más caro de la lista —el pasado verano el Bayern pagó al Benfica 35 millones de euros por él—.

La Bundesliga domina el equipo ideal con cuatro jugadores. Además de los dos citados, también se cuelan en el once Pulisic (Dortmund) y Henrichs (13º, Leverkusen). Las ligas francesa, italiana e inglesa tienen dos representantes cada una. El restante lo aporta la Liga española, con el mencionado Oyarzabal.

Dos de la Liga en el top30

Nuestro campeonato, sin embargo, cuenta con dos jugadores más en el Top-30: los franceses Theo Hernández (16º, Alavés, cedido por el Atlético) y Boga (20º, Granada, cedido por el Chelsea). LaLiga tiene tres cedidos fuera, todos ellos del Real Madrid: Vallejo (18º, Eintracht) y Mayoral (19º, Wolsburgo) en la Bundesliga y Odegaard (29º, Heerenveen) en la Eredivisie de Holanda.

Hay que tener en cuenta la presencia en el once ideal de algunos jugadores que no aparecen en el Top-30. Son los casos de Pulisic, Diawara y Gabriel Jesús, que no son europeos pero sí entran en el equipo pues, para la elaboración de este, La Gazzetta los ha seleccionado de un ámbito mundial. Esta alineación estaría formada por: Donnarumma, Henrichs, Diop, Saar, Pulisic, Diawara, Renato Sanches, Oyarzabal, Dembelé, Rashford y Gabriel Jesús.