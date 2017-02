Real Sociedad: Eusebio blinda a su núcleo duro

Cuando todo marcha igual de bien como ahora, los focos apuntan a Eusebio; también cuando vienen mal dadas. Sin embargo, el técnico, que acaba de ampliar su vínculo con la Real Sociedad hasta 2019, no estará solo en este viaje. Contará con el mismo grupo de personas sin cuyo trabajo (casi) nada sería igual. Es el núcleo duro de Eusebio, cinco trabajadores que son la prolongación del técnico realista. Son Juan Carlos Andrés (segundo entrenador), Mikel Labaka (ayudante técnico), Xabier Ruiz de Ocenda (ayudante técnico), Gerardo Izagirre (preparador físico), y Jon Alemán (entrenador de porteros). Ellos también seguirán en el club hasta 2019, según ha podido saber este periódico, tras el acuerdo alcanzado entre Eusebio y la Real. Para el entrenador es fundamental que continúen a su lado. A grandes rasgos, ellos son los encargados de analizar a los rivales, atacar sus puntos débiles, diseñar las jugadas de estrategia defensiva y ofensiva, y también de conseguir que los jugadores de la Real estén en una buena condición física. Eusebio trabaja codo con codo con estas cinco personas de máxima confianza. Se reúne a diario con ellos antes y después de los entrenamientos y juntos diseñan la programación del equipo. A este trabajo colectivo se suman médicos, fisioterapeutas y otros preparadores físicos. Si Eusebio tiene 23 futbolistas en su plantilla, al menos cuenta con catorce en su otro equipo, ese que no se ve, oculto en las catacumbas del edificio Gainditu de Zubieta, pendiente del más mínimo detalle, tanto médico como físico, para dar soporte a un conjunto que ahora no tiene techo.

En Zubieta cuenta con todos los recursos posibles, pero trabaja, sin embargo, como si fuera un equipo pequeño, supervisando cualquier gesto, atendiendo toda sugerencia, diseccionando a los rivales con la máxima precisión posible, haciendo de cada acción a balón parado casi una tesis.

Los hombres de Eusebio Gerardi Izagirre (preparador físico):Nació en Arrasate hace 50 años. Su trayectoria arrancó en el Hércules y sigue en el Logroñés, Ciudad de Murcia, Rayo Vallecano, Nástic, Xerez, Salamanca, Celta (donde coincidió con Eusebio), Huesca y Alavés. Exigente hasta la extenuación, se encarga de liderar la preparación física del equipo. Karla Larburu y Alfonso Azurza completan el equipo físico. Juan Carlos Andrés (segundo entrenador):Nació en Vigo hace 42 años. Comenzó entrenando a las categorías inferiores del Celta y posteriormente dirigió a los equipos gallegos del Gondomar, Gran Peña, Alondras, Rápido de Bouzas y Boiro. Llegó al a Real procedente de la selección gallega de aficionados. En su día fue el entrenador de categoría nacional más joven de España. Mikel Labaka (ayudante técnico):Tras 181 partidos y 11 goles en la Real y tras ejercer de ayudante de Imanol Alguacil en el Sanse, cumple su primera temporada como técnico auxiliar de Eusebio. Hace de puente entre Eusebio y su segundo, Juan Carlos Andrés, y los futbolistas. También pone su grano de arena en el apartado técnico y en ocasiones participa activamente en los entrenamientos. Jon Alemán (entrenador de porteros):Trabaja codo con codo con los porteros. Es el encargado de conseguir que Rulli, Toño y Bardají sigan progresando. Lo hace en cada entrenamiento con ejercicios en los que trata de reproducir situaciones de partido. Fue entrenador de equipos de la base en Zubieta hasta dar el salto al primer equipo. Ha conseguido que Rulli coja confianza con el juego de pie. Xabier Ruiz de Ocenda (analista): Ocho cámaras cubren todo el campo de Anoeta y recogen las incidencias del juego. Una vez grabado el partido se descomponen en datos físicos, técnicos y tácticos para facilitar por separado a los entrenadores el aspecto a incidir. Es el encargado de manejar el programa Amisco. Para él no hay secretos en los rivales, los disecciona de arriba abajo.

Detrás de Eusebio está casi siempre Juan Carlos Andrés, el segundo entrenador, el dueño de los secretos en las acciones a balón parado. Es fácil verle de pie en Anoeta porque cada vez que hay una falta o un córner en el transcurso de un partido, salta como un resorte desde el banquillo. Llegó a la Real de la mano de Eusebio después de desarrollar toda su carrera en el fútbol modesto, donde tuvo un estreno precoz ya que se sentó por primera vez en un banquillo de Tercera con solo 24 años. Acredita veinte años de carrera en diferentes equipos de la Preferente y Tercera División gallega (donde llegó a dirigir más de 500 partidos). También trabajó en las categorías inferiores del Celta de Vigo, donde conoció a Eusebio ya desde su etapa de jugador.

El entrenador cuenta con un grupo de trabajo de no menos de catorce personas en Zubieta



Eusebio considera fundamental que sus hombres fuertes sigan con él en esta nueva etapa

No muy lejos anda Mikel Labaka, el exjugador de la Real en el que Eusebio ha encontrado un escudero fiel. Algo vio en él cuando era ayudante de Imanol Alguacil en el Sanse. Esta es su primera temporada en el cuerpo técnico del primer equipo. Ejerce de nexo de unión con los jugadores, también aporta en el apartado técnico y no tiene ningún problema en calzarse las botas para unirse a los ejercicios en el verde de Zubieta cuando, por hache o por be, el número de jugadores no cuadra para organizar un partido.

El preparador físico Gerardo Eizagirre es quien tiene la llave oculta. Eusebio se lo trajo del Alavés. Da método y sustancia a las ideas del técnico para que los jugadores aguanten el calendario y corran con el estilo que Eusebio propone. Tiene mucho protagonismo en los entrenamientos de Zubieta. Su exigencia es alta. Ha introducido nuevos ejercicios físicos en esta etapa en la Real y hoy son habituales los entrenamientos combinados de balón con cajones, cuerdas, hinchables y pesas. El resultado es una Real que llega entera a los últimos minutos de partido.

Jon Alemán es otro de los que también suda la gota gorda. Es el entrenador de los porteros. La sombra de Rulli, Toño y Bardají. Siempre con los guantes puestos, bombardea a los tres en cada entrenamiento y trata de crear situaciones de partido. En ocasiones graba con una cámara los ejercicios.

Pero si se trata de analizar imágenes, Xabier Ruiz de Ocenda es el especialista. No se le ve tanto. Pero siempre está. Observa los partidos desde la parte alta de Anoeta o de cualquier otro estadio, analiza todo, debate, busca soluciones en la distancia y luego lo traslada al jefe. Llegó a la Real procedente del Alavés, donde dirigía al División de Honor juvenil. Fue una petición expresa de David Moyes por sus conocimientos en el programa Amisco con el que se analiza la actuación de los jugadores. Su papel cada vez cobra más fuerza en este fútbol en el que todos los equipos se conocen al dedillo. Sin él y sin ninguno de los otros cuatro, todo sería más difícil. Eusebio lo sabe bien.