Neutralizados: el uno a uno de los realistas ante el Villarreal

El canario lo hizo bastante mal. Pitó a instancias de sus asistentes tres fueras de juego a la Real que no eran, no señaló un claro penalti por mano de Musacchio ante Juanmi en el minuto 34 y amonestó a Prieto por decirle que la barrera no estaba a la distancia correcta cuando era evidente. Vio el piscinazo de Sansone y no se atrevió a amonestarle.