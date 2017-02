Real Sociedad: Sin bajar la guardia ante la visita del Villarreal

Nueve días después de distanciar a uno de sus rivales directos en la lucha por Europa, como era el Espanyol, la Real Sociedad repite objetivo en el partido de hoy en Anoeta contra el Villarreal. El submarino amarillo, que no ha perdido esta temporada contra ninguno de los cuatro primeros, se encuentra cinco puntos por detrás en la tabla, por lo que una victoria realista le descolgaría a ocho puntos, una renta más que apreciable.

A SEGUIR



Viene de marcar en dos partidos consecutivos y se enfrenta a Fran Escribá, al que siempre ha anotado en sus tres visitas a Anoeta. Sin Willian José, su concurso es más decisivo aún. El capitán del Villarreal es el jugador sobre el que gira el juego del equipo. Además es un hombre determinante en la ejecución del balón parado, tanto en faltas como en penaltis. IMÁGENES PARA LA HISTORIA

2016/17 0-2 Derrota justa: el Villarreal provocó la primera derrota de Eusebio en Anoeta en un encuentro en el que fue mejor y que resolvió con dos goles del hoy azulgrana Denis Suárez. 2013/14 1-2 Decepción final: la Real cerró el curso de hace tres años con una derrota que le condenó a jugar dos previas de Europa League. Giovani, Uche y Vela firmaron los goles.

Los de Eusebio llegan pletóricos de moral después de sumar dos victorias consecutivas. El mes de enero pasó factura en forma de cansancio al acumular entre Liga y Copa ocho partidos en 27 días, pero una vez que el calendario se ha descomprimido la chispa ha vuelto a las piernas de los blanquiazules, que no han dejado escapar la ocasión de sumar seis puntos de una tacada en los dos primeros compromisos de febrero.

Además, más allá de las lesiones de larga duración ya sabidas de Agirretxe, Carlos Martínez y Markel, que esta semana ha hecho su aparición con el grupo aunque aún no está listo para volver a la competición, la buena noticia es que Eusebio tiene prácticamente disponible a casi todo el plantel. Willian José cayó lesionado en Cornellá, es verdad, pero no es menos cierto que la Real jugó 83 minutos sin su presencia y se las arregló para completar un partidazo ante uno de los equipos más en forma del campeonato. En el capítulo disciplinario tampoco hay ningún jugador sancionado, lo que siempre es bien recibido. Eso sí, Carlos Vela tiene cuatro tarjetas, por lo que tendrá que andar con cuidado si quiere viajar a Las Palmas la próxima semana.

Cuatro meses a ritmo de los grandes. Desde que la Real cogió velocidad de crucero allá por el mes de octubre no ha aflojado la marcha. Es curioso que desde dentro del vestuario se coincida en señalar que el punto de inflexión estuvo en la derrota en Bilbao, porque el equipo no modificó su estilo de juego a pesar de perder y ello le ha reportado pingües beneficios posteriormente.

LAS FRASES



Rulli «Si no nos ilusionamos ahora con el cuarto puesto no sé cuándo lo vamos a hacer» Canales «Si estamos a solo un punto del Atlético, que aspira a todo, no podemos renunciar nosotros a nada» Zurutuza «La clasificación no nos debe distraer; hay que seguir haciendo las cosas bien» Granero «El Villarreal es un equipo muy peligroso que nos va a obligar a dar nuestra mejor versión» Mario Gaspar «Lo de la Roma fue un golpe muy fuerte. Es el momento de sacar el orgullo y reaccionar» Fran Escribá «Espero un partido muy igualado que afrontamos con la intención de que no nos afecte lo del jueves» Vela Delantero Bruno Mediocentro

En estos cuatro meses la Real Sociedad ha sumado 31 puntos en catorce partidos, con un bagaje de diez victorias, un empate y tres derrotas. Los mismos puntos que el Real Madrid y solo uno menos que el Barcelona, conjuntos que multiplican por diez su presupuesto. Lo verdaderamente significativo es la distancia que ha abierto con el resto de los equipos en este tramo de competición, que le ha permitido encaramarse a la quinta plaza, a un solo punto del Atlético antes de esta jornada.

Y es que la Real le ha metido dos puntos al Sevilla, que aún mantiene esperanzas de dar guerra a Madrid y Barça hasta el final, seis al Espanyol, siete al Atlético y once al Athletic, Villarreal y Celta. Pero es que, además, ha sido el cuarto conjunto más goleador con 25 tantos, solo superado por Barcelona (35), Real Madrid (32) y Sevilla (28). Unos datos que invitan a la esperanza ante el partido de hoy.

Juanmi por Willian José. En el aspecto deportivo no se prevé que Eusebio realice muchos cambios en relación a la pasada jornada. Lo normal es que Juanmi ocupe el puesto del lesionado Willian José y el resto siga igual, lo que significa que Álvaro Odriozola continuará por tercer semana consecutiva defendido el lateral derecho. De esta manera jugarían Rulli; Odriozola, Navas, Iñigo, Yuri; Illarramendi, Zurutuza, Prieto; Vela, Juanmi y Oyarzabal.

En la convocatoria hay dos novedades. La primera es que regresa Canales, ya recuperado de una sobrecarga en el pie, por Willian José y la segunda es la entrada de Mikel por Aritz. Fuera de la lista se quedan, además, Gaztañaga y Bardají por motivos técnicos, más Agirretxe, Markel y Carlos Martínez por lesión.

Escribá siempre cae en Anoeta. El técnico del Villarreal no tiene buen recuerdo de sus visitas a San Sebastián, ya que ha perdido en las tres que ha realizado y se ha llevado diez goles en total. La primera fue con el Elche el 27 de enero de 2014 ante una Real de Arrasate que llevaba tiempo instalada en zona europea. El cuadro blanquizul no le dio opción (4-0), con un hat-trick de Griezmann y otro tanto de Vela. La temporada siguiente, también como entrenador del cuadro ilicitano, vino a Anoeta el 28 de noviembre de 2014, en el segundo partido de Moyes como técnico txuri urdin. También se llevó un goleada merced a un hat-trick de Vela, que fue elegido mejor jugador de la Liga ese mes. Jonathas, que ese día pasó desapercibido, era el delantero centro del Elche.

La pasada campaña, ya en el Getafe, no tuvo ocasión de venir a San Sebastián porque fue destituido dos partidos antes. Sí lo hizo recientemente el 4 de enero con el Villarreal en el partido de ida de los octavos de Copa, en el que cayó por 3-1 con los goles de Willian José, Vela y Oyarzabal.

Al margen de la estadística, sus hombres no llegan en un buen momento. Y no solo porque vengan de caer goleados hace tres días contra la Roma en la Europa League, sino porque en las seis últimas jornadas solo han sido capaces de ganar al Granada, lo que les ha hecho perder comba en la clasificación y que se desaten las primeras dudas en El Madrigal. No obstante, no conviene fiarse, porque el Villarreal dispone de una plantilla amplia y con futbolistas contrastados para competir en cualquier campo. Este curso han empatado en el Bernabéu y el Sánchez Pizjuán y eso no es ninguna broma.