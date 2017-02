Los médicos no aseguran a Agirretxe que pueda volver a jugar sin dolor

Imanol Agirretxe (Usurbil, 1987) va a tener que habituarse a jugar con molestias en el tobillo izquierdo, del que fue intervenido, tendrá que aceptar este hándicap para tratar de volver a una convocatoria. Es lo que le han trasladado los médicos externos a la Real que siguen su evolución en este largo proceso, los doctores Van Dijk y Mikel Sánchez. No van a poder hacer mucho más por él. El tobillo izquierdo del que ha sido intervenido en dos ocasiones está recuperado de la lesión que le produjo Keylor Navas y las molestias que tiene en los peronéos, en concreto en «la zona lateral del pie, tobillo y mitad distal», va a ser difícil que desaparezcan para siempre. La probabilidad de que estas perduren mientras siga siendo futbolista profesional son muy altas, según le trasladan los médicos. No es el primero ni va a ser el último deportista de elite que se entrene con dolor a diario. La incógnita es si este le va a permitir volver a jugar a fútbol. Ni la Real ni Agirretxe van a cejar en el empeño.

CRONOLOGÍA Lesión en el Bernabéu Entrada de Keylor Navas: Agirretxe cayó lesionado el 30 de diciembre de 2015 en el Bernabéu. La entrada de Keylor Navas le produjo una torsión traumática en su tobillo izquierdo que dañó el ligamento exterior por estiramiento y el interior por compresión. Se decidió seguir un tratamiento conservador pero al cabo de un mes la evolución no fue favorable. Tras consultar con varios expertos los servicios médicos decidieron continuar por la vía conservadora, hasta que en marzo constataron que seguía teniendo limitada la movilidad de su articulación. Primera operación 11 de abril, en Madrid: Con el objetivo de mirar por dentro la articulación fue intervenido el 11 de abril en Madrid por el doctor Manuel Monteagudo, que le realizó una cirugía del tobillo y retropié izquierdo que detectó una inflamación en el ligamento. El plazo medio para volver a realizar práctica deportiva era de tres meses pero no se cumplió porque el jugador, a pesar de quedarse en Zubieta trabajando durante las vacaciones, nunca dejó de sentir molestias. Segunda operación 16 de septiembre, en Madrid: A mediados de julio la Real le llevó a la consulta del prestigioso doctor Van Dijk, especialista en rodilla y tobillo y que había tratado anteriormente a futbolistas como Ronaldo, Danilo o Van Persie, entre otros. Se trataba de evitar un nuevo paso por el quirófano mediante una terapia conservadora. El club se dio un mes de plazo para tomar una decisión. Ante las molestias que seguía sufriendo se decidió que volviera a pasar por el quirófano. Le intervino Van Dijk mediante artroscopia. Encontró un «pequeño fragmento óseo avulsionado» que posiblemente era lo que le estaba molestando durante tantos meses.

En estos momentos el jugador, que la semana que viene cumple treinta años, guarda reposo, recibe tratamiento de fisioterapia y poco más, porque desde la pasada semana y durante el próximo mes y medio está sometiéndose a infiltraciones en el tobillo para tratar de menguar las molestias que tiene. El mejor delantero centro que ha salido de la cantera en los últimos años está recibiendo inyecciones de plasma rico en factores de crecimiento que buscan estimular la recuperación. En procesos similares a este, suelen ser tres infiltraciones con un intervalo de descanso entre ellas de una o dos semanas aproximadamente, pudiendo variar dependiendo del tipo y grado de lesión. Se supone que estas infiltraciones reducen los tiempos de recuperación de los pacientes y en caso de tendinopatías degenerativas evitan tener que acudir al quirófano. Agirretxe no podrá hacer nada distinto hasta dentro de un mes como mínimo. En ese momento se procederá a realizar una nueva valoración. El calvario por el que está pasando hace inútil saber cuándo va a poder entrenarse con sus compañeros. Puede que vuelva a jugar esta temporada o la que viene.

Tercera operación

El jugador tiene dolores cada vez que se calza las botas, cuando se ejercita a intensidad media



Las molestias se localizan en diferentes puntos, van cambiando, y eso tiene intrigados a los médicos

No sirve de nada esconder que existe una posibilidad remota de que el jugador pueda someterse a una tercera operación, es una opción que está ahí, pero que no convence en absoluto al jugador porque esta no garantiza que los dolores vayan a desaparecer, según le han trasladado los doctores. Antes de contemplar esta opción, la Real y el jugador, van a agotar todos los tratamientos posibles. Hasta la fecha se ha sometido a resonancias, ecografías y todo tipo de pruebas médicas, se le han cambiado las plantillas de las zapatillas y no hace mucho recibió tratamiento con antiinflamatorios.

Hoy el jugador tiene dolores cada vez que se calza las botas de fútbol, cada vez que trata de ejercitarse a intensidad media, y por más que trabaja con los médicos y fisioterapeutas no hay forma de que se olvide de su tobillo izquierdo. En este momento, un año y un mes después de ser arrollado por Keylor Navas en el Bernabéu y tras pasar dos veces por el quirófano, Agirretxe tiene sobrecargas musculares, en concreto en los peroneos. Este músculo atraviesa el arco del pie y, a grandes rasgos, ayuda a mover el tobillo tanto hacia abajo y lateralmente como hacia los lados. También ayuda a la realización de la estabilidad del tobillo en las actividades que, como el fútbol, implican movimiento de lado a lado. Estas molestias no impiden que pueda hacer vida normal. El problema se presenta cuando se calza las botas, tiene que hacer cambios de ritmo y golpear el balón.

Lo que tiene intrigados a los doctores y fisioterapeutas que están encima de su recuperación es que la aparición de estas molestias no siempre se localizan en el mismo punto del pie izquierdo. De hecho, hubo un momento, allá por noviembre, en el que los dolores habían desaparecido y el jugador pudo entrenarse con normalidad. En declaraciones a Euskal Telebista el delantero reconocía que ya estaba curado. «El problema que tenía está solucionado. Tengo molestias de otro tipo. Molestias normales como cualquier otro compañero. Los dolores han desaparecido y estoy trabajando muy a gusto. No me he puesto ningún plazo. Ojalá pueda volver cuanto antes pero todavía me queda una fase importante de mi recuperación, que es la de coger ritmo».

Meses después, con contrato hasta 2020, Agirretxe sigue fuera de trabajo del grupo sine die. Se va a cumplir un año y dos meses desde que se lesionó en el Bernabéu, y un año, el día 28 de este mes, desde que jugó un partido oficial por última vez, ante el Málaga en el que marcó el gol del empate, cuando el tobillo parecía que evolucionaba correctamente y se decidió que jugara aquel partido. El reto es que no sea el último de su carrera.