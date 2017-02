Una Real Sociedad histórica

La Real Sociedad de Eusebio está firmando una temporada histórica. No la mejor, porque eso es difícil en un club con el glorioso pasado del blanquiazul, pero sí entre las mejores. En sus setenta años en Primera División solo en cuatro ocasiones anteriores había mejorado los números que lleva a estas alturas, y eso es mucho decir. Todavía queda por disputar un 40% del campeonato, pero las referencias de lo sucedido hasta ahora invitan a ser optimistas en las dieciséis jornadas que quedan de aquí hasta mayo.

LOS MEJORES REGISTROS EN LA JORNADA 22 Temporada Puntos G E P GF GC +/- Entrenador Puesto Final 87/88 48 15 3 4 42 18 +24 Toshack 2º 2º 79/80 44 11 11 0 34 13 +21 Ormaetxea 2º 2º 81/82 44 13 5 4 40 22 +18 Ormaetxea 3º 1º 02/03 44 12 8 2 38 27 +11 Denoueix 1º 2º 16/17 41 13 2 7 36 31 +5 Eusebio 5º 96/97 40 12 4 6 33 25 +8 Irureta 4º 8º 50/51 39 12 3 7 59 37 +22 Benito Díaz 3º 5º 97/98 39 10 9 3 33 19 +14 Krauss 3º 3º 80/81 37 11 4 7 32 21 +11 Ormaetxea 4º 1º 69/70 37 12 1 9 36 28 +8 Elizondo 6º 7º

Para comparar la trayectoria de esta campaña con las restantes en Primera División utilizaremos en todas ellas la puntuación que se viene empleando en la Liga desde la temporada 95/96, cuando se decidió otorgar tres puntos por victoria. Y ahí se ve que los 41 puntos que lleva ahora en 22 jornadas es el quinto mejor registro de su historia, a un triunfo de tres de las cuatro marcas que le preceden.

Los mejores números los tiene aquel equipo de Toshack que firmó los subcampeonatos de Liga y de Copa en el curso 87/88. Curiosamente, y a pesar de la brillantez de sus cifras, nunca le dieron opción de disputarle el título de Liga al Real Madrid de la Quinta del Buitre, que se haría con la segunda de las cinco ligas que obtuvo de forma consecutiva en esa década.

El de Eusebio es el segundo que más victorias lleva, trece, en los setenta años de la Real en Primera



A estas alturas tendría cuatro puntos más que aquel conjunto que ganó la Liga en Gijón en 1981

La Real pagó un dubitativo arranque en el que solo arrancó un empate en las cuatro primeras jornadas frente a un Real Madrid que hizo pleno de triunfos ahí. Esos siete puntos de desventaja condicionaron el campeonato. Porque en las 18 jornadas posteriores rubricó el mejor bagaje de su historia: quince triunfos, dos empates y un solo partido perdido. Esa derrota, sufrida en el Bernabéu, decidió el título con una vuelta aún por disputar. La Real Sociedad había recortado la desventaja hasta los tres puntos pero perdió con un gol de Butragueño un choque en el que mereció mejor suerte. Unos meses más tarde ganaría por 0-4 en el mismo escenario en las semifinales de Copa, demostrando que fue a buen seguro el mejor equipo de aquel año. Pero no el más regular y eso le impidió disputar el título. En la jornada 22 llevaba 48 puntos con la actual puntuación y era segunda, mismo puesto en el que acabó la Liga.

La segunda mejor temporada fue la 79/80, la de la imbatibilidad. A estas alturas los de Ormaetxea eran segundos a un punto del Real Madrid, con un balance de once triunfos y once empates, que hoy supondrían 44 puntos. El bagaje goleador les era favorable en 21 tantos, 34 a favor y 13 en contra. En la jornada 23 se harían con un liderato que no abandonarían hasta el triste partido del Sánchez Pizjuán (2-1) en la penúltima fecha, la única derrota de todo el curso y que les relegaría a la segunda plaza final.

Remontada en la segunda Liga

La tercera mejor Real se corresponde con la que conquistó la segunda Liga en la 81/82. Llevaba trece victorias, cinco empates y cuatro derrotas, que también le darían 44 puntos, pero en su caso el balance goleador (+18) era tres goles peor que el caso anterior. En la clasificación era tercera, a un punto del Barcelona y a dos del Real Madrid, pero los de Ormaetxea fueron los mejores en los doce últimos partidos del campeonato -entonces lo integraban 18 equipos y no 20 como ahora- y se llevaron el título, segundo consecutivo tras el conquistado en El Molinón. Con la puntuación de entonces, en la que se daban dos puntos por victoria, sacó tres al Barcelona y cinco el Real Madrid en ese tramo final.

Entre estos tres casos recordados y el equipo de Eusebio se encuentra intercalado en la cuarta plaza el de Denoueix, que en la campaña 02/03 peleó el título hasta el último aliento al Madrid de los galácticos. A estas alturas lideraba la competición con 44 puntos, gracias a doce victorias, ocho empates y solo dos derrotas. Los puntos son los mismos que en las dos situaciones anteriores pero el golaverage general era inferior al de ellos. Al final de Liga bajó un peldaño en la tabla para acabar segundo.

Después encontraríamos a la Real de Eusebio, quinta, y a la de Irureta de la 96/97 que hizo dos tercios de campeonato muy buenos pero luego perdió fuelle. Ahora tenía 40 puntos, pero en junio caería hasta la octava posición final que le dejó incluso sin plaza europea.

La séptima mejor sería la de Benito Díaz de la 50/51, que firmó la mejor temporada hasta el equipo campeón de los ochenta. Ese curso era tercero en la jornada 22, a un punto del Sevilla y dos del Atlético, pero en las ocho jornadas finales solo ganó tres partidos y acabó quinta. Destacar los 59 goles que llevaba a favor y que después se clasificaría para la final de Copa, que perdería ante el Barcelona en Madrid.

Lo más curioso de este ranking es que el equipo que ganó la Liga de Gijón sea el noveno en esta relación con 37 puntos, porque había cosechado 11 victorias, siete empates y cuatro derrotas. Luego apretó el acelerador y sería el mejor en las doce últimas jornadas, lo que le permitió ser campeón habiendo sido líder solo los tres últimos partidos.

El éxito este año está caro

Repasando esta comparativa hay dos datos que resultan elocuentes. El primero es que la actual Real es la segunda que más triunfos lleva, trece, solo superado por los quince que había conseguido la de Toshack de la 87/88. Y ello da lustre a la trayectoria de los de Eusebio.

El segundo es que este año el éxito se cotiza más caro que nunca. Los nueve equipos blanquiazules que mejor lo han hecho durante los setenta años en Primera en la jornada 22 siempre les ha valido su puntuación para colarse entre los cuatro primeros, incluso para liderar la tabla, como ocurrió con el de Denoueix en la 02/03. Hoy, con los mismos o más merecimientos solo les da para ser quintos, lo que demuestra lo difícil que está entrar en Champions.