Rubén Pardo: «Cuando acabe la temporada se verá lo que pasa»

El centrocampista del Real Betis Rubén Pardo, cedido por la Real Sociedad hasta final de temporada, ha asegurado que defenderá la camiseta bética "a muerte" hasta entonces y que cuando acabe el año "se verá lo que pasa".

Pardo comentó que "se dio la posibilidad de venir un año y medio cedido" y que, aunque ello le pareció "una opción muy buena", "la Real decidió que no, que saldría hasta final de temporada" y "hay que respetarlo" porque se lo pusieron todo "muy fácil para salir y no podía decirles que no".

"Al final es un club que me lo ha dado todo y es de agradecer", aseguró Pardo a los medios del club sobre el conjunto realista, del que salió rumbo al Betis porque, pese a que tenía varias ofertas, consideró que era la mejor opción porque "es un club que hace las cosas muy bien y en el que iba a estar muy a gusto".

En este sentido, manifestó que desde que ha llegado, ha corroborado lo que pensaba del Betis y de su afición "espectacular", y de que es "un equipo con mucha ambición y que tiene ganas de hacer cosas importantes ahora y en el futuro", con "jugadores de calidad" para ello y con los que, auguró, los resultados llegarán.

Vestuarios similares

Destacó la similitud de los vestuarios de Real Sociedad y Betis porque son "un piña" y, en este contexto, señaló que quiere seguir creciendo como jugador y "exprimir esta experiencia al máximo", ya que este año no estaba teniendo minutos e intentará "jugar todos los minutos que sea posible para volver a encontrar el jugador que era".

Rubén Pardo indicó que, pese a la importancia del partido contra el Sevilla del próximo 25 de febrero, hay que ir "partido a partido" y que lo trabajarán cuando llegue su momento, aunque apuntó que "estaría muy bien" marcar otro gol como el primero que logró en Primera División, que fue contra el equipo sevillista.

Entre otros asuntos, resaltó la importancia del próximo partido del Betis, el viernes ante el Granada, y afirmó que "lo que cuenta es sumar de tres en tres" y que está "convencido" de que "va a ir a por la victoria desde el primer minuto".