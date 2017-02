Dos delanteros, dos estilos para sustituir a Willian José

La Real tendrá que reajustar sus piezas para suplir la ausencia de Willian José en el próximo mes de competición. El brasileño cayó lesionado en los primeros minutos en Cornellá y el parte médico emitido al día siguiente no dejó lugar a la duda: «Lesión de grado 3 del músculo semimembranoso del muslo derecho». Es decir, una rotura fibrilar en los isquiotibiales en la parte de abajo cerca de la rodilla. El periodo de recuperación se calcula en un mes aproximadamente, aunque como siempre, que se alargue o se acorte dependerá de la evolución que vaya mostrando el jugador.

LAS DOS ALTERNATIVAS Juanmi Natural de: Coín Edad: 23 años Altura y peso: 1,70m y 53 kg Debut en Primera: 17/1/2010 (Málaga 1; Getafe 0) Con la Real: 27 partidos; 10 goles Temporada 16/17: 1.243 minutos Bautista Natural de: Errenteria (1995) Edad: 21 años Altura y peso: 1,79m y 72 kg Debut en Primera: 24/4/2015 (Villarreal, 0; Real Sociedad 0) Con el Sanse: 71 partidos; 29 goles Con la Real: 7 partidos; 2 goles Temporada 16/17: 1.441 minutos con el Sanse (17 partidos; 12 goles). 57 minutos con la Real (3 partidos; 1 gol)

Eusebio ya está meditando cuál es la mejor opción para que no se note su ausencia. Dos son las alternativas de las que dispone: Juanmi y Jon Bautista. Cada uno con un perfil diferente, que obligará al equipo a variar algunos de los matices de su estilo de juego. Para vayamos por partes.

Willian José, algo más que goles. Para entender el vacío que debe cubrir ahora la Real primero hay que determinar la aportación en el juego colectivo que tiene el brasileño. En el aspecto meramente realizador su participación es incuestionable, ya que con once goles -nueve en Liga y dos en Copa- es el máximo goleador del equipo en la presente temporada. Todos ellos desde dentro del área, lo que demuestra que sus acciones cerca del marco contrario son letales. De los nueve tantos en el campeonato, cinco han sido de cabeza y cuatro con el pie derecho.

Juanmi lleva diez goles, todos al primer toque: tres de cabeza, cuatro con la derecha y tres con la zurda



Willian es difícil de sustituir porque puede destacar en distintas zonas del campo en facetas muy diferentes

Esa fortaleza en el juego aéreo es el complemento perfecto para un equipo al que a balón corrido le gusta profundizar por las bandas con sus laterales y poner centros desde la esquina. En la estrategia ofensiva también tiene una influencia alta, tanto en remate directo como para ganar el primer duelo y facilitar la acción posterior a un compañero.

Pero lo que diferencia a Willian José del resto de los delanteros, no solo del equipo sino también de la Liga, es su capacidad para manejarse fuera del área y asociarse en el fútbol colectivo. Domina el juego de espaldas a portería contraria, lo que da a los compañeros la pausa suficiente para que se sumen al ataque sin que se separen las líneas. Además, es el mejor recurso a utilizar cuando el rival trata de presionar a la Real en zona de iniciación. Ahí donde cuesta mover el balón en corto, Navas e Iñigo sincronizan la mira telescópica para buscarle en largo y superar una o dos líneas enemigas de una tacada.

Tampoco convendría olvidar su destreza para jugar entre líneas cuando los espacios se reducen, donde puede meter balones a la altura de los mejores asistentes. Ello le convierte en un futbolista muy completo, capaz de destacar en diferentes zonas de juego en facetas muy diversas. En defensa su presencia también se deja sentir, sobre todo en la estrategia, donde ha despejado diecisiete balones colgados al área. Con 54 recuperaciones también es de los delanteros que más roba al contrario.

Juanmi, profundidad y gol. El malagueño, de 23 años, fue el recambio que utilizó Eusebio cuando Willian José cayó lesionado en Cornellá. Con unas características diferentes, su concurso también está siendo muy positivo para el colectivo. No es tanto un nueve de referencia sino, más bien, un segundo delantero que le gusta estirar el ataque con desmarques de ruptura y que encuentra su hábitat perfecto dentro del área, porque posee un don especial para finalizar con cualquier superficie. Lleva diez goles en este curso, de los que tres han sido de cabeza, cuatro con la derecha y tres con la izquierda. Y un dato elocuente, los diez han sido al primer toque, sin necesidad de control previo, lo que demuestra su maestría para el remate.

La diferencia con Willian José es que le cuesta más sujetar el balón de espaldas ante los centrales rivales por su menor envergadura -1,70 y 53 kilos frente a los 1,86 y 87 kilos del brasileño-, pero por el contrario abre más espacios arriba y vacía la zona del nueve con sus constantes desmarques y arrastres.

De cabeza no va nada mal, pero al no tener tantos centímetros no se vale tanto del remate en parado como del desmarque para ganar la posición al contrario y anticiparse en la acción. Así anotó los dos goles con la testa en la eliminatoria ante el Valladolid a centros de Carlos Martínez, el de Zorrilla, y de Yuri, en Anoeta. Su presencia en el once suele variar los roles de Vela y Oyarzabal, que juegan más por dentro para aprovechar los espacios que habilita que cuando está Willian José.

Bautista, el triunfo de la insistencia. Este errenteriarra de 21 años se ha hecho con un hueco en el primer equipo a base de trabajo y, sobre todo, de goles. Es el segundo máximo artillero del grupo II de Segunda B con doce tantos, y eso que se ha perdido bastantes partidos con el Sanse, y con la Real anotó el gol que abrió el camino a la victoria en Granada al cabecear un centro de Granero.

Es un todoterreno que ha mejorado mucho en diferentes facetas del juego. No es muy alto -mide 1,79- pero su capacidad de salto y sincronización del mismo le convierten en un jugador interesante por arriba. Cae bien a banda si se trata de sujetar el balón para que progrese el equipo por el carril central y también posee un buen disparo desde media distancia. Aunque es diestro se maneja bien con la izquierda.

Por su perfil, Eusebio podría utilizarle si necesita un delantero de referencia arriba que fije más a los centrales que Juanmi, ya que este también puede manejarse en banda. Incluso podrían jugar ambos juntos en situaciones en las que se necesitase remontar un marcador o abrir un partido como ocurrió en diciembre en Granada. Aquel día en el que Willian José no viajó porque tenía unas molestias musculares, el técnico dio entrada a Bautista tras el descanso con 0-0 y escoró a Juanmi a la izquierda para que llegara desde ahí a los segundos remates. La apuesta salió bien porque Bautista hizo el 0-1 de cabeza y Juanmi el segundo tras rebañar en el segundo palo una buena jugada individual de Vela por la derecha.

Vela y Oyarzabal, de recurso

El mexicano y el eibarrés también saben lo que es jugar de delantero centro, aunque siempre lo han hecho como un recurso puntual. No obstante, seguro que la ausencia de Willian José modifican sus movimientos para tratar de complementarse mejor con las características de hombre que actúe como referente más adelantado.