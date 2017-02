Celebración en Anoeta

. Anoeta está de celebración. El encuentro del próximo domingo entre la Real y el Villarreal (12.00) será el 500 oficial que disputen los blanquiazules en su estadio desde que fuera inaugurado el 13 de agosto de 1993. Una ocasión para volver la vista atrás y recordar los grandes momentos vividos y a sus protagonistas, que dejaron su impronta en tardes de gloria realista. También las malas experiencias, que las ha habido y se han superado hasta llegar al momento dulce que vive actualmente el club.

La casa realista desde 1993. En los 23 años y cinco meses que han pasado desde su estreno, el estadio ha acogido 394 partidos de la Real en Primera, 63 en Segunda, 21 de Copa, ocho de Champions League, dos de la UEFA y tres de la Europa League.

El partido 500 debería haber sido el disputado ante Osasuna hace dos jornadas, pero en el computo global fue el 499. Es así porque en mayo de 2001 cuando la Real luchaba por la permanencia se produjeron unos incidentes al termino del encuentro ante el Valencia. Competición sancionó a la Real con un partido de clausura de su estadio. El castigo se cumplió en El Sadar ante el Celta de Vigo, en la segunda jornada de la temporada 01/02. Acabó con empate a cero.

DATOS



LEYENDAS Xabi Prieto (238) y Mikel Aranburu (219) son los que más partidos han disputado en Anoeta RÉCORD En la temporada del ascenso a Primera la Real logró ocho victorias consecutivas en su estadio DESTIERRO En 2000 fue clausurado tras unos incidentes ante el Valencia. La Real jugó ante el Celta en El Sadar

243 victorias. De los 499 partidos, la Real ha vencido en 243 (48.69%), empatado en 145(29.05%) y perdido en 111 (22.24%). Ha sumado 795 puntos (1,7 por encuentro) de 1352 posibles (58,8%), ha marcado 763 goles (1,5 por partido) y encajado 500 (1.002 por juego).

Prieto y Aranburu, dos leyendas. Los dos jugadores que más partidos han disputado en Anoeta son dos futbolistas forjados en la cantera y que han desarrollado toda su carrera en la Real. El capitán Xabi Prieto acumula 238 partidos en las catorce temporadas que lleva en activo. Mikel Aranburu alcanzó 219 desde su debut en un partido ante el Logroñés en la última jornada de la 96/97 hasta su despedida ante el Valencia en la 11/12.

Entre los extranjeros Darko Kovacevic es el que más encuentros ha jugado en Anoeta defendiendo los colores blanquiazules: 127. Carlos Vela lleva 112. Con contrato hasta junio de 2018, el mexicano puede desbancar al serbio de ese puesto.

21 entrenadores. La lista de inquilinos del banquillo realista desde 1993 está compuesta por Toshack -en dos etapas-, Iriarte, Irureta, Krauss, Clemente, Alonso, Olabe, Denoueix, Amorrortu, Arconada, Bakero, Lotina Coleman, Eizmendi, Lillo, Lasarte, Montanier, Arrasate, Santana, Moyes y Eusebio.

El técnico que más partidos ha estado al frente de la Real en Anoeta ha sido Toshack (52), seguido de Krauss (50) y Denoueix (42). El que mejor ratio de victorias presenta es Santana (100%), que dirigió el 3 de noviembre de 2014 el Real - Atlético que finalizó (2-1). Entre los entrenadores que han permanecido al menos una temporada entera, el que mejor porcentaje de triunfos posee es Martín Lasarte (65%). El porcentaje de Eusebio es de 51,7%.

Mayores goleadas a favor... El 12 de mayo de 1996 la Real vapuleó el Albacete 8-1. Se trata de la mayor goleada vivida en Anoeta. Los realistas no habían marcado tantos goles en un partido desde 1933 cuando vencieron 8-0 al Rácing de Santander en Atotxa. Para el recuerdo también quedó mayo del 95 cuando encadenó dos goleadas consecutivas en las que marcó once tantos y no recibió ninguno en contra: 6-0 al Logroñés y 5-0 al Athletic.

... y en contra. La noche del 14 de octubre de 2000 los blanquiazules perdieron 0-6 ante el Barcelona. Todos los goles visitantes llegaron en la primera parte. De esta manera, la Real igualó la mayor goleada recibida por un equipo en su propio campo en 45 minutos. Fue en 1959 cuando los culés también marcaron seis tantos en su visita a Las Palmas.

31 partidos sin perder. La mayor racha de victorias consecutivas (8) data de la campaña del ascenso cuando los de Lasarte derrotaron consecutivamente a Huesca, Salamanca, Córdoba, Recreativo, Cartagena, Real Unión, Betis y Cádiz. En Primera, la mejor racha es de seis partidos (Rácing, Atlético, Sevilla, Celta, Valladolid y Zaragoza), lograda en la 95/96 con Irureta en el banquillo.

Entre marzo de 2002 y noviembre de 2003 la Real acumuló 31 partidos sin conocer la derrota (19 triunfos, seis empates), gracias en buena parte a la temporada del subcampeonato en la que no perdió en su estadio.