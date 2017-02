Un mes sin Willian José

La cara de Willian José el viernes en el minuto ocho de partido hacía presagiar lo peor. Pidió el cambio inmediatamente tras notar un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho y se sentó abatido en el banquillo. Tras las pruebas realizadas, el ariete carioca padece una rotura fibrilar de grado III, la más severa, del músculo semimembranoso del muslo derecho. Una lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego alrededor de cuatro semanas.

La forma poco ortodoxa en la que bajó del autobús ayer en su llegada a Zubieta lo decía todo. Los pocos aficionados que se acercaron a saludar al equipo animaban a Willian José, que agradecía el apoyo con un gesto de complicidad. Tras entrar al interior de las instalaciones de Zubieta y pasar la pertinente prueba médica, el máximo goleador txuriurdin abandonaba el recinto en su propio coche, síntoma de que, al menos, puede conducir por sí mismo.

La Real pierde así a su estandarte en ataque para los próximos cuatro o cinco partidos. Un calendario exigente en el que los de Eusebio medirán sus fuerzas con tres rivales directos. El más inmediato, el del próximo domingo (12.00) en Anoeta ante el Villarreal. Un rival al que el de Porto Calvo ya metió un gol en el partido de ida de Copa. El viernes 24 el conjunto txuriurdin se desplazará a Gran Canaria para medirse a Las Palmas (20.45), ex equipo del brasileño en el que no brilló tanto como lo está haciendo en el conjunto txuriurdin. En la primera vuelta, en la que la Real goleó (4-1) a la escuadra de Quique Setién, Willian José fue un incordio para la zaga canaria. No tardó ni un minuto en marcar y puso el broche de oro a un gran partido con el cuarto tanto, de penalti.

Tras su paso por la isla, la plantilla afrontará una semana con dos partidos. El 28 se enfrentará al Eibar en Anoeta (19.30). A priori no es uno de los rivales directos de los donostiarras, pero ha quedado bien demostrado en anteriores citas que los armeros le tienen bien cogida la medida a los de Eusebio. Esa misma semana, el viernes, el equipo viajará a Sevilla para medirse al Betis de Rubén Pardo (20.45).

No sería de extrañar que Willian José reapareciese antes de tiempo, aunque conviene ser cautos y no adelantar acontecimientos, ya que también podría darse el caso contrario y tardar más de lo previsto. Su vuelta sería una de las mejores noticias para los guipuzcoanos por esas fechas, puesto que la siguiente cita es contra el Athletic. Precisamente, el sábado 11 de marzo se cumpliría un mes exacto desde la lesión del brasileño en Cornellà-El Prat. Su hipotético regreso ante los de Valverde sería un plus de motivación para Willian José.

Así las cosas, el '12' txuriurdin no podrá aportar sus goles ante tres rivales directos que pelean junto a la Real por un puesto europeo: Villarreal, Las Palmas y Athletic, este último podría ser el partido de su regreso.

Carlos Martínez, al margen

En otro orden de cosas, el equipo regresó ayer a Zubieta para realizar el típico entrenamiento pospartido. Durante la sesión, los titulares frente al Espanyol, más Juanmi, realizaron ejercicios de recuperación sobre el césped del Z2. El resto de jugadores de la plantilla completó un entrenamiento tanto físico como técnico. Carlos Martínez se ejercitó junto a Alain Oyarzun sobre el verde del José Luis Orbegozo, mientras que Markel, otro de los lesionados de la plantilla, se entrenó con normalidad junto al resto del equipo, aunque con un peto que avisaba a sus compañeros de que todavía no se encuentra al cien por cien.