Asier Illarramendi: «Dedico el gol a mi novia, Esther, era su cumpleaños»

Asier Illarramendi (Mutriku, 1990) era el más feliz en la expedición realista que ayer por la mañana regresó a Gipuzkoa. En la Ciudad Condal compartió con DV sus sensaciones tras marcar en Cornellá su mejor gol en Primera, que sirvió para que la Real sumase una importante victoria que le permite mantenerse en la zona alta de la clasificación.

- ¿Qué impresión le dejó un triunfo en el que se mostraron tan superiores al contrario?

- Buena, la verdad. Dominamos el partido a través de la posesión pero ellos intentaron hacernos daño a través de los contragolpes. En algunas jugadas quisieron hacer peligro, aunque en general estuvimos bastante atentos para neutralizarlo. Ganar en Cornellá no era nada fácil, porque el Espanyol venía de ganar tres partidos seguidos y es un buen equipo.

«No podemos dormirnos porque quedan muchos puntos en juego y aún no hemos ganado nada»



«¿Que es mi mejor gol en Primera? Tampoco hay muchos más con los que compararlo»

- Resulta sorprendente que el cuadro catalán apenas hiciese más ocasiones que la del gol de Hernán Pérez, ¿no?

- En la primera parte creo que debimos marcharnos en ventaja al descanso, porque fuimos superiores. Pero en la única llegada que tuvieron hicieron el empate. En la segunda sí que hubo momentos en los que tuvimos la sensación de que nos podían hacer daño con sus contragolpes, pero estuvimos atentos y les dificultamos que tuviesen claro ese último pase. Por posesión y ocasiones creo que fuimos justos vencedores. El equipo jugó un partido muy completo con y sin balón, y eso es muy importante para seguir en los puestos de arriba.

- Son ya seis las victorias fuera de casa. Los adjetivos se agotan...

- Esta temporada estamos haciendo bien las cosas. Eso nos da mayor confianza y hace que la suerte, en determinados momentos, también nos acompañe. En el campo sentimos que jugamos bien y de ahí vienen los resultados. Pero tampoco podemos dormirnos en los laureles porque quedan dieciséis partidos por delante, son muchos puntos por disputar y todavía no hemos ganado nada.

- Por cierto, menudo gol para firmar el 1-2. ¿Cómo lo recuerda?

- Recibí un balón en el centro del campo por parte de un jugador del Espanyol y avancé. Vi que tenía a Vela por delante desmarcado a la derecha. Pero hice una conducción y, de repente, se me abrió un pasillo para disparar. Opté por intentar el remate con la fortuna de que la cosa salió bien.

- Pero le dio al balón como mordido de exterior, porque tomó un efecto diabólico ante el que nada pudo hacer Diego López...

- Cuando le di pensé al principio que se iba fuera, porque la trayectoria iba de dentro hacia fuera de la portería. No sé si fue bonito o no, lo que más ilusión me hace es que sirvió para sumar tres puntos que eran muy importantes para nosotros.

- ¿Su mejor gol en Primera?

- Hombre, tampoco hay muchos más con los que compararlo, ¿no? -risas-. He marcado tan pocos en Primera que no sabía ni cómo celebrarlo. Me puse a correr hacia el banderín de córner y enseguida los compañeros han venido a abrazarme.

- ¿A quién se lo dedica?

- A mi novia Esther, que era su cumpleaños y le ha hecho mucha ilusión.

- ¿Este triunfo les reafirma en la lucha por la Champions o es mucho decir todavía?

- Lo importante es que semana a semana seguimos sumando tres puntos. En las últimas jornadas, salvo en el Bernabéu, hemos ganado al Málaga, Celta, Osasuna y ahora Espanyol. Eso es importante. Esta temporada tenemos la ilusión de luchar por algo bonito pero ahora lo primero es pensar en el próximo partido contra el Villarreal, que es importantísimo para nosotros al tratarse de otro rival directo. Confío en que Anoeta presente una buena entrada, porque el domingo a mediodía es una buena hora para que acuda mucha gente al campo y nos ayude a conseguir la victoria.

- El Espanyol también era un rival directo y lo dejan ahora nueve puntos por detrás más el golaverage. Buena renta, ¿verdad?

- No sé si es una distancia definitiva porque aún queda mucho, pero sí es verdad que el Espanyol venía en una buena racha de ganar tres partidos seguidos y de habernos ganado se hubiese puesto a tres. Por eso para nosotros era un partido tan importante. Lo sabíamos, lo habíamos hablado y no nos pudieron salir mejor las cosas.

- ¿...?

- De todas formas hay muchos rivales metidos en la pelea. Está el Villarreal, el Eibar, el Athletic...Pero para nosotros lo importante es que no solo andamos bien en Anoeta sino que fuera también estamos ganando muchos partidos y sumando puntos. Eso al final le pone arriba en la clasificación. Hay que seguir así a ver hasta dónde llegamos.

- El Villarreal ha obtenido buenos resultados en Anoeta en los últimos años...

- No será nada fácil ganarle, por mucho que ellos tengan partido de Europa League entre semana. Pero en Anoeta tenemos que hacernos fuertes. La afición está ilusionada y eso se tiene que notar para que demos de nuevo nuestra mejor versión.

- Ahora con un partido solo por semana se les ve con más chispa que antes, ¿lo notan realmente así?

- Yo creo que sí. Jugando cada tres días llegas a los partidos algo más cansado y te falta frescura. Hemos superado ya un mes de enero con ocho partidos y ahora en febrero volvemos a la rutina de jugar una vez por semana, lo que se tiene que notar de forma positiva. No solo porque podamos estar más frescos, sino sobre todo porque te permite preparar los partidos con más mimo y eso es importante. Pero no por eso y porque el Villarreal tenga un partido tres días antes significa que le vamos a ganar. Hay que seguir en la misma línea.

- Independientemente de la clasificación da la impresión de que quedan dieciséis partidos para seguir gozando...

- Estamos disfrutando un montón, porque además de trabajar bien los resultados acompañan. Y hemos pasado tantos momentos malos otras veces que ahora saboreas más los buenos.

- Por cierto, menudo fichaje que han hecho en el mercado de invierno en el lateral derecho con Odriozola, ¿no?

- Ya le conocíamos, porque había entrenado con nosotros más de una vez. Está demostrando lo gran jugador que es, está a un gran nivel y ojalá que siga así.