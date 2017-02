Una sonrisa, sinónimo de cosas buenas

El balón había salido de las botas de Iñigo. Templado, preciso, buscando la grieta en la defensa catalana. El control en carrera entre los dos centrales del Espanyol no iba a ser sencillo. Acomodó el esférico con el exterior con un control que era medio gol. Rebasados los jugadores periquitos, un toque sutil con la izquierda valió para superar la salida de Diego López y alojar el balón en el fondo de la red. La Real por delante en el marcador y Carlos Vela sonriendo al tendido.

SUS NÚMEROS Tiros a puerta: 1 Tiros fuera: 2 Asistencias: 1 Faltas cometidas: 3 Faltas recibidas: 3 Pases correctos: 45 Balones perdidos: 5 Goles: 1

El mexicano comenzó el encuentro muy activo, siendo una de las referencias ofensivas del equipo. Su primer aviso llegó en el minuto 10. Con una pared al primer toque con Prieto, que recordó mucho a la que una semana antes realizó con Oyarzabal para marcar ante Osasuna. En esta ocasión, se quedó sin ángulo y su centró se paseó por todo el área pequeña sin que ningún compañero acertase a rematar.

El segundo intento llegó seis minutos después. La Real sacó un córner desde la banda derecha y Vela recibió el balón en el vértice del área. Buscó el lanzamiento desde lejos, pero su tiro raso y sin fuerza fue despejado por la zaga local. Y a la tercera fue la vencida. La asistencia de Iñigo era genial. El control magistral y el gol, un golazo. Se trata del sexto de la temporada que marca en la Liga -anotó otro ante el Villarreal en Copa- y el primero a domicilio. Los anteriores habían llegado desde el punto de penalti -Las Palmas y Atlético de Madrid- o tras una asistencia de Oyarzabal -Betis, Alavés y Osasuna-.

Habían pasado un año y tres días desde que el de Cancún había marcado por última vez lejos de Anoeta. Fue también en este mismo escenario. Aquella noche de lunes, la Real goleó al Espanyol (0-5) gracias a los goles de Jonathas (2), Vela, Oyarzabal y Diego Reyes.

Que Vela rompa su sequía como visitante en Cornellá no es casualidad. El equipo perico es junto a Rayo Vallecano, Levante y Elche, al que más goles ha marcado Vela desde que milita en el conjunto guipuzcoano: 5. Antes de marcharse al descanso, el mexicano pudo ampliar su cuenta goleadora con el lanzamiento de una falta al borde del área que no pudo superar la barrera. En el segundo periodo buscó el gol con un tiro con rosca marca de la casa que no llegó a la portería.

En las dos jornadas que se llevan disputadas en febrero, Vela ha logrado lo que no conseguía desde la temporada 13/14. Marcar dos jornadas consecutivas. De esta forma, iguala a Uralde como séptimo goleador de la historia del club con 62 dianas. El bombardero está de vuelta. Sonríe Vela y sonríen los aficionados de la Real porque saben que su sonrisa es sinónimo de cosas buenas.