«La opción de ir al City estuvo cerca, pero ahora no tengo noticias»

Con cuentagotas se van conociendo más detalles de la entrevista que concedió Gerónimo Rulli al canal televisivo Gol en Zubieta y que ha creado revuelo en el entorno blanqui azul ya que el portero de la Real que afirma que «hay pocos jugadores que dirían que no a ir a uno de los mejores equipos del mundo», en referencia al Manchester City de Pep Guardiola. «Es mi sueño y trabajo para lograrlo», apostilla el exportero del Estudiantes de la Plata.

A renglón seguido, el meta de la selección albiceleste explica que «la Real me compró del Manchester City y la opción de ir estuvo cercana. Lo que pasó en verano, pasó y quedó aclarado». Rulli asegura que no piensa en su posible llegada a la ribera del río Mersey en el corto plazo. «También te digo que no estoy desesperado para ir porque en la actualidad estamos haciendo las cosas muy serias acá en la Real Sociedad y creo que podemos aspirar a muchas grandes cosas, por ejemplo, a jugar competición europea el año que viene».

«Mi idea es llegar allí»

«Estos tres años en la Real me están sirviendo para mejorar como arquero y como persona»



La Real Sociedad no podrá hacerse con el 100% de los derechos de Rulli hasta el próximo año 2021

Eso sí, Rulli admite que poder defender la portería del Etihad Stadium sería una opción casi irrechazable. «Si sale la oportunidad de ir a un equipo como ese, es muy difícil decirles que no». Y confirma: «No te voy a mentir. Mi idea es el día de mañana llegar ahí, aunque a día de hoy solo pienso en la Real y en mejorar».

El guardameta, quien lleva jugados con la Real Sociedad 77 partidos de Liga, diez de Copa y uno de competición europea, aquél de Krasnodar de infausto recuerdo para los seguidores txuri urdines, quiso justificar que el posible pase a uno de los clubes más ricos del concierto futbolístico mundial es difícilmente rechazable para cualquier jugador. «Si le preguntas a todos mis compañeros, la mayoría o un 95% te dirían lo mismo que yo. El Manchester City es uno de los grandes de Europa y del mundo».

Sobre la posibilidad de disputar en un futuro la Premier League inglesa, Rulli apuntó que «es un liga que el día de mañana me gustaría jugarla».

De todas formas, Gero Rulli intenta tranquilizar al aficionado blanquiazul al señalar que «actualmente no sé nada. Lo que pasó en el verano pasó y quedó aclarado. No tengo ni rumores ni noticias y me centro en el día a día, en salir a ganar, en mejorar y en quedar lo más arriba posible».

El meta blanquiazul no dudó en halagar a la Real y reconocer que «estos tres años me han servido para mejorar como arquero y como persona, y si se da la oportunidad la Real me sirvió para prepararme para todo y le voy a estar eternamente agradecido a este club si algún día me voy».

Aunque sea muy pronto porque a día de hoy Rulli es jugador blanquiazul, el sudamericano no desea que su paso por la capital donostiarra sea efímero. «Pensaré en volver porque cuando uno se siente tan bien como aquí, las ganas de volver siempre van a estar en el corazón de cada uno». Y recordó cómo fue la salida de su Argentina natal. «Venir a la Real fue un cambio muy grande que se me quedó grabado en el corazón».

El verano pasado volvió a ser convulso y ajetreado para Rulli, en una especie de partida a tres bandas entre los representantes del jugador, el Maldonado, el Manchester City y la propia Real. Además la operación se alargó en el tiempo por culpa del 'Brexit', el referéndum realizado en las islas británicas para abandonar la Unión Europea y que atrasó todos los temas jurídicos del contrato.

Catorce millones de euros

La Real abonó siete millones de euros al Maldonado por el 70% de la propiedad de Rulli, con el compromiso de que si no se mueve de Anoeta, en 2019 le compraría otro 10% por un millón y así sucesivamente en 2020 y 2021, si siguiese en el club, hasta completar los diez millones por el 100% de su transferencia.

El contrato incluye una opción de recompra a favor del Manchester City, que quedó establecida en catorce millones de euros -a descontar el porcentaje que pertenece al conjunto británico- y que el club inglés solo podrá ejercitar los tres primeros años, entre el 1 de mayo y el 30 de junio de cada temporada.

Si no lo hace antes de 2019, perderá cualquier opción sobre él. Tampoco puede adquirirlo en el mercado de invierno, salvo que abone los 40 millones de su cláusula.