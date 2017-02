Real Sociedad: Eliminar a un rival directo por Europa

La Real Sociedad afronta un partido más importante de lo que parece. Al jugarse en viernes y no tratarse de uno de los escenarios mágicos del campeonato, ya que Cornellá lleva pocos en el circuito de la Liga, la cita no parece tener el brillo de otras, pero obtener un resultado positivo ayudaría mucho a incrementar las opciones europeas en el presente curso.

El Espanyol en uno de los conjuntos al alza de la competición. Viene de ganar en las tres últimas jornadas -hace dos lo hizo contra uno de los aspirantes al título como el Sevilla- y, a la chita callando, se ha colocado octavo a seis puntos de los de Eusebio. Por eso adquiere tanta importancia el encuentro, porque la Real Sociedad tiene la opción de alejar considerablemente o, cuando menos, mantener a la misma distancia a un rival directo por entrar en competición continental.

De ganar en Cornellá llevaría a los periquitos nueve puntos más el golaverage, ya que en Anoeta se registró un empate. En caso de acabar en tablas la ventaja se mantendría en esos dos partidos que le lleva actualmente, una renta nada despreciable. Por eso es tan importante no perder hoy, porque significaría frenar en seco a un equipo que viene lanzado en el último tramo del campeonato.

Para afrontar este compromiso Eusebio tiene las bajas sabidas de Agirretxe, Markel y Carlos Martínez y la de Canales, que con unas molestias en el pie izquierdo -«sobrecarga en la cabeza de los metatarsianos tercero y cuarto»- se queda en casa. En la lista entran respecto al último partido Iñigo y Concha en lugar de Mikel y Canales.

Iñigo y Zurutuza vuelven al once

No se espera que el técnico de la Real Sociedad realice grandes cambios en el once respecto al partido de Osasuna, aunque lo más razonable es que la alineación presente dos grandes novedades. La primera es el regreso en defensa de Iñigo Martínez, que cumplió sanción ante el conjunto rojillo por la expulsión sufrida en el Bernabéu. El de Ondarroa no pudo ejercitarse el martes por una gripe, pero lo ha hecho con normalidad los dos últimos días y ya está plenamente recuperado. La segunda es la entrada en el equipo de Zurutuza, que el domingo pasado se quedó en el banquillo después de no haberse entrenado en condiciones la semana pasada por unos problemas musculares. Su salida al campo en la última media hora coincidió con los mejores momentos de juego y con la remontada de la Real.

En el resto del equipo no es esperan grandes variaciones. La principal duda residiría en ver si Álvaro Odriozola tiene continuidad en el lateral derecho o si entra Zaldua. En principio todo apunta a la primera opción, ya que el joven potrillo fue uno de los destacados del último partido y parece que Eusebio quedó muy contento con su rendimiento a tenor de sus manifestaciones de ayer en la sala de prensa de Zubieta.

De esta manera,el equipo txuri urdin formaría con Rulli en la portería; Odriozola, Navas, Iñigo y Yuri en la línea defensiva; Illarramendi, Zurutuza y Prieto en el centro del campo; con Vela, Willian José y Oyarzabal arriba.

Dos equipos al alza

La Real Sociedad y el Espanyol son dos de las revelaciones de la Liga. Los periquitos llegan de sumar tres victorias consecutivas ante Granada (3-1), Sevilla (3-1) y Málaga (0-1), mientras que los guipuzcoanos han ganado en tres de sus cuatro últimas jornadas frente a Málaga (0-2), Celta (1-0) y Osasuna (3-2). Además, de la mano de Eusebio y Quique son los dos equipos más han mejorado en el último año al llevar diecisiete y diez puntos más, respectivamente, que entonces a estas alturas.

Pero hay más paralelismos, ya que a los dos les costó arrancar en el campeonato y luego han enderezado notablemente su rumbo. La Real tenía cuatro puntos en la cuarta jornada pero desde entonces nadie ha ganado más de sus once partidos y solo el Barcelona (36) y el Sevilla (35) mejoran los 34 puntos que ha logrado.

LAS FRASES



Aritz «Sabemos que tenemos partidos complicados fuera pero podemos sacar puntos de cualquier campo» Oyarzabal «Ahora los rivales nos respetan más, ven que con poca cosa les podemos hacer mucho peligro» Odriozola «Estoy contento de haber ganado los dos partidos que he jugado; vivo un sueño y espero alargarlo» Illarramendi «El Espanyol viene de ganar tres partidos y tiene jugadores de mucha calidad y velocidad arriba»

El Espanyol, por su parte, sumaba ocho puntos en la novena jornada, los mismos que tenía el Sporting en zona de descenso. Desde entonces, de los doce últimos partidos ha ganado siete y empatado tres, lo que le hace ser el cuarto mejor en este tramo con 24 puntos, solo mejorados por Barcelona (26), Madrid y Real (25). Como ven, la cita promete.

La Real nunca ha ganado a Quique

El partido también tiene otros alicientes, como comprobar si la Real es capaz por fin de ganar a un equipo entrenado por Quique. Hasta ahora en las nueve ocasiones en las que se ha cruzado en su camino, ha perdido seis y empatado tres. En la 04/05, con el Getafe, empató en Anoeta (1-1) y perdió en el Coliseum (2-0). En la 05/06, ya en el Valencia, perdió los dos partidos por 2-1, mientras que en la 06/07 cayó en Donostia ante los valencianos (0-1) y empató (3-3) en Mestalla. En la 10/11 perdió los dos enfrentamientos contra el Atlético, 2-4 en Anoeta y 3-0 en el Calderón, mientras que en septiembre el Espanyol rascó un empate (1-1) de San Sebastián.

Asimismo hay curiosidad por ver si Mikel Oyarzabal marca su primer gol de esta Liga en el escenario en el que se estrenó como goleador en Primera División hace año, uno de los momentos mágicos de su aún incipiente carrera.