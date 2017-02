¿Dónde está Stravinsky?

La Real puede dormir esta noche en puestos de Champions y la mera posibilidad hace levitar a los realistas. Eusebio ha conseguido crear un equipo reconocible en la victoria y en la derrota, ha apostado por un once reconocible y ha profundizado en un estilo reconocible. Esto es lo más importante. Los equipos que más lejos llegan en el deporte son los que juegan siempre a lo mismo. Hay que ser testarudo para vencer porque los bandazos no son recomendables y a muchos títulos se llega por insistir de manera obsesiva. “Lo que no se entrena se olvida”, dice Guardiola. Cuenta la leyenda que Michael Jordan y Scottie Pippen no se retiraban a los vestuarios hasta encestar veinte triples seguidos...

Luego, claro, hay que tener jugadores determinantes en las áreas. No solo en el ataque, que es adonde se nos van los ojos, sino también atrás. Una vez le vez le preguntaron a Arrigo Sacchi, “oiga, ¿usted por qué ganó tanto con el Milan?” Y el técnico transalpino contestó: “Porque tenía a los holandeses delante y a los italianos detrás”. Yo, desde luego, confío en un equipo que tiene a un buen portero, joven y dubitativo en algunos lances pero con los fundamentos importantes. Confío en Yuri, la tuneladora de la banda izquierda. Confío en Iñigo Martínez, el superhéroe de Ondarroa. Confío en Illarramendi, el quarterback de Mutriku. Confío en Zurutuza, el Toyota Land Cruiser, el todoterreno txuri urdin. Confío en Vela, el prestidigitador de Cancún. Confío en...

Al igual que le pasó a Stravinsky, la Real tiene unos meses por delante para actualizar la zona noble e inquietar al stablishment. El genio ruso renovó significativamente el arte musical de su tiempo. Puso patas arriba los cimientos, cuestionó muchas ideas preestablecidas y educó el oído a las nuevas generaciones. Con su ‘consagración de la primavera’ logro precisamente eso: coronarse reinventando el género. Si Stravinsky fue un genio fue, entre otras cosas, porque le gustaba innovar constantemente. “Seguir un solo camino es retroceder”, decía.

La Real tiene la primavera por delante para consagrarse. Unos meses para afianzarse en plaza europea. Además, juega en mayor medida con ingredientes de la tierra cuando la mayoría de sus rivales lo hacen con las cartas marcadas. No ha seguido el único camino, el del dinero sin freno, sino que quiere hacer las cosas de otra manera. A su manera. Si gana esta noche, por de pronto, dormirá en Champions. Quién lo hubiera dicho en plena pretemporada...