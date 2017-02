Duelo entre los dos más revalorizados

El partido de mañana (20.45) en Cornellá promete ser de alta intensidad, porque se van a ver las caras los dos equipos de la Liga que más han progresado en el último año. La Real Sociedad tiene 17 puntos más que en la jornada 21 de la campaña 15/16 mientras que el Espanyol suma diez más. Esta mejoría les ha permitido cambiar radicalmente sus objetivos y pasar de vivir en la segunda mitad de la clasificación a pelear por conseguir una plaza para jugar competición europea la próxima campaña.

El conjunto guipuzcoano es el que más se ha revalorizado del campeonato con mucha diferencia. Hace un año venía de encajar una sonrojante goleada (5-1) en Gijón que le hacía vivir solo tres puntos por encima de la zona de descenso. A estas alturas tenía 21 y el Las Palmas, que era antepenúltimo, llevaba 18.

El varapalo en El Molinón supuso un punto de inflexión en la trayectoria de la Real Sociedad, que a partir de ese momento enlazó cuatro victorias consecutivas ante el Betis (2-1), Espanyol (0-5), Granada (3-0) y Athletic (0-1). La aparición de Oyarzabal en el once inicial, el olfato goleador que exhibió Jonathas en febrero y el reforzamiento del sistema defensivo con la presencia de Reyes por delante de la zaga fueron algunas de las razones que motivaron la reacción del equipo.

Ahora, un año más tarde, su trayectoria en las primeras 21 jornadas no tiene nada que ver con la de entonces. Los de Eusebio se han convertido, por méritos propios, en la revelación del campeonato y no hay nadie en los cinco últimos meses de campeonato que haya ganado más partidos. Tan solo el Sevilla iguala sus once triunfos, uno más que Real Madrid y Barcelona.

Ello ha permitido a la Real Socidad instalarse en los puestos nobles de la clasificación y soñar con pelear incluso por repetir la gesta de hace cuatro años de entrar en la Champions. Son palabras mayores, porque Real Madrid y Barcelona tienen semejante potencial económico que no caerán de las cuatro primeras plazas, el Sevilla está haciendo un temporadón y cuenta con cinco puntos de ventaja, y el Atlético es uno de los conjuntos más fuertes de Europa como se ha visto en la eliminatoria copera ante el Barcelona. Pero la clasificación dictamina que solo un punto separa hoy en día a colchoneros y blanquiazules, y mientras la cosa siga así nadie está dispuesto a arrojar la toalla.

Febrero, clave para ir a Europa

Con 17 jornadas por delante, los cuatro partidos que debe jugar la Real en febrero se antojan fundamentales para medir sus posibilidades de éxito en mayo. Y es que debe enfrentarse a cuatro equipos que también aspiran a entrar en Europa. Mañana tendrá delante al Espanyol, octavo con 32 puntos, que va hacia arriba y a la chita callando quiere meterse entre los primeros de la tabla. Sabe que ello pasa por ganar al cuadro txuri urdin y el Consejo de Administración periquito ha puesto en marcha una serie de medidas para que el estadio presente una buena entrada.

Desde septiembre la Real ha ganado once partidos, uno más que el Real Madrid y el Barcelona



En las diez últimas jornadas solo el Sevilla (22) ha sumado más puntos que los veinte del Espanyol

Después será el Villarreal, sexto con 35 puntos, el que visite Anoeta el domingo 19. Un equipo que últimamente ha obtenido buenos resultados en Liga en San Sebastián, a pesar de que en la Copa perdió por 3-1 hace apenas un mes.

Posteriormente la Real viajará el viernes 24 a Las Palmas, undécimo con 28 puntos, para medirse a uno de los mejores locales de la competición. A día de hoy nadie ha ganado allí -presenta seis victorias y cinco empates- y solo el Real Madrid (29), Sevilla (25) y Athletic (24) mejoran sus 23 puntos en casa. Por último, y sin apenas respiro, afrontará el derbi guipuzcoano ante el Eibar en Anoeta del martes 28. Los armeros, séptimos con 32 puntos, se han ganado el derecho a volar alto tras golear al Valencia por 0-4.

Quique resucita al Espanyol

En Cornellá viven tiempos felices de la mano de Quique Sánchez Flores, que ha dado en la tecla para poner en marcha un proyecto que ha ilusionado al espanyolismo. Fue una apuesta personal del nuevo mandatario del club, el empresario chino Chen Yansheng, al que cautivó desde el primer contacto que ambos tuvieron en Londres. Le encandiló sus dotes comunicativas y su conocimiento del fútbol, ya que no buscaba solo un entrenador sino alguien que profesionalizara el club y fuese capaz de liderar un proyecto.

Le costó, eso sí, arrancar el campeonato. Solo sumó seis puntos en siete jornadas y la afición se le echó encima. Pero con paciencia y mucho trabajo su método ha dado resultado y en las diez últimas jornadas solo el Sevilla (22) ha superado los veinte puntos que ha sumado.

Quique no ha tenido problemas en dejar sin jugar a algunos de sus fichajes como Jurado, Reyes o Roberto Jiménez. Se ha ganado la confianza del vestuario y todos le respetan. Dicen que parte de su éxito consiste en rodearse de un gran equipo de trabajo. Su mano derecha es Juan Carlos Oliva, el elegido por Pako Ayestarán para entrenar a la Real en 2008, que se encarga de la estrategia propia y del rival. Tiene tres analistas: Antonio Díaz, durante los partidos; Toni Borrell, para la cuestión táctica; y Alberto Giráldez, para diseccionar el equipo. Óscar Díaz y Toni Clavero se encargan de la preparación físico y el mítico N'Kono entrena a los porteros. Entre todos han cambiado la cara a un Espanyol que se presenta como una seria amenaza para la Real.