Eusebio:«Va a ser un partido complicado»

Eusebio Sacristán espera un partido "complicado" ante el Espanyol, "un rival que está creciendo, como refleja las tres victorias seguidas que han logrqdo. Se trata de un equipo muy sólido, capaz de esperar su momento ".

El técnico ha facilitado una convocatoria de 18 jugadores en la destaca la vuelta de Iñigo tras cumplir un partido de sanción ante Osasuna y una vez que se ha recuperado de los problemas víricos que le afectaron al comienzo de la semana. Quién no podrá estar en Barcelona será Sergio Canales. El entrenador de La Seca ha explicado que sufre "unas molestias en la planta del pie" que le impedieron entrenar el miércoles. "Hoy ha realizado una prueba, pero no se encuentra al 100% y no puede estar con nosotros ante el Espanyol". Su lugar lo ocupará David Concha. Mikel González tampoco viajará a la Ciudad Condal tras entrar en la convocatoria del último partido de Liga.

No le preocupa que Willian José no marque en Liga desde diciembre y que Oyarzabal aún no se haya estrenado en la competición doméstica. "Con nuestra idea de juego ofrecemos muchas variantes para llegar a zonas de remate y marcar goles y nuestros goles se reparten mucho. Deben seguir esforzándose como lo están haciendo, aportando trabajo, asistencias y desmarques. Ojalá tengan la recompensa del gol".

La convocatoria la forman los siguientes jugadores: Rulli, T. Ramírez, Zaldua, Navas, I.Martínez, Aritz, Yuri Berchiche, Odriozola, Illarramendi, Granero, Zurutuza, Prieto, Oyarzabal, Carlos Vela, Concha, Juanmi, Willian José y Bautista.