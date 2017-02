El loco Espanyol-Real que duró 18 días

Seguro que el partido que este viernes disputa la Real Sociedad en Barcelona ante el Espanyol será menos accidentado que el que jugaron un domingo de octubre hace 17 años. En la primera vuelta de la temporada 2000-2001, el equipo txuri-urdin, dirigido por aquel entonces por Javier Clemente, vivió en el estadio de Montjuic uno de los encuentros más peculiares en la historia del club.

El 1 de octubre del año 2000, la Real ganaba 1-2 en el feudo del Espanyol cuando, al descanso, el árbitro del partido, Luis Medina Cantalejo, decretó la suspensión del partido. Una fuerte tromba de agua de algo más de media hora inundó el césped, haciendo que el colegiado, en una decisión precipitada, diera el encuentro por suspendido.

La Real jugó en Montjuic con una camiseta roja usada la temporada anterior por el Espanyol como segunda equipación



Con la temporada empezada, Astore tuvo que diseñar una tercera equipación para que no se repitiera la polémica



En aquella primera parte, Idiakez acabó con una racha de la Real de tres años y medio sin marcar de falta directa

Medina Cantalejo pudo haber esperado a que amainara el temporal. De hecho, una hora después de la suspensión, las crónicas cuentan que dejó de llover y el cielo de Barcelona comenzó a abrirse.

Sin embargo, ambos conjuntos recogieron sus cosas y abandonaron Montjuic. La Real controlaba el encuentro tanto en el luminoso como en el terreno de juego. Los goles de Arif, de penalti, y de Idiakez, de falta (la primera que marcaba la Real en tres años y medio), ponían la victoria al alcance de la mano, pero tuvo que ver como sus opciones de lograr los primeros tres puntos de la temporada quedaban en el aire.

Solo quedaba saber qué día se iban a jugar los 45 minutos restantes, una decisión que no fue tarea fácil. La segunda parte del partido no se pudo jugar en los posteriores a la suspensión, ya que se trataba de una semana de compromisos internacionales. La Selección española tenía fijado jugar el sábado 7 y el miércoles 11 de octubre, por lo que la resolución del Espanyol-Real Sociedad tuvo que fijarse para la semana siguiente.

Se eligió el miércoles 18 de octubre para la disputa de los 45 minutos restantes. Ambos entrenadores tenían la opción de alinear de inicio a cualquier jugador de su plantilla (salvo a aquellos que fueran expulsados durante la primera mitad o que cumplieran sanción aquel 1 de octubre), algo que aprovechó Javier Clemente para cambiar su once titular.

LAS CONDICIONES DE LA SEGUNDA PARTE 45 minutos Solo se jugaron los 45 minutos que restaban al partido Marcador inicial: los segundos 45 minutos empezaron con el 1-2 con el que acabó la primera parte Alineaciones: pudieron jugar todos los jugadores de la Real y Espanyol, excepto los que estuvieran sancionados para la fecha inicial Sustituciones: cada entrenador pudo realizar los tres cambios reglamentarios Amonestaciones: se mantuvieron las tarjetas amarillas y rojas mostradas en la primera parte Árbitro: el colegiado fue el mismo, Medina Cantalejo Televisión: a los abonados de Canal Satélite Digital y Vía Digital que compraron el partido se les devolvió el dinero. Para ver la continuación televisada en PPV, hubo que pagar 995 pesetas

El día de la suspensión, la Real jugó con Asper, Rekarte, Corino, Pikabea, Aranzabal, Aranburu, Khokhlov, Idiakez, Collet, Arif y Jankauskas. Para la disputa de la segunda mitad del día 18, Clemente hizo tres cambios en el once: entraron en el equipo Fuentes, Gurrutxaga y Jauregi y salieron Corino, Khokhlov y Arif.

La Real supo mantener el resultado, no pasó apenas apuros y, finalmente, pudo llevarse la victoria. Tardó 18 días en sumar tres puntos, pero la recompensa bien valió para alejarse de los puestos de descenso.

El lío de la camiseta

Aquel Espanyol - Real Sociedad dejó, además, una imagen para la historia del club txuri-urdin. La Real arrancó la temporada 2000-2001 con su tradicional primera equipación a rayas azules y blancas y una segunda camiseta de color gris oscuro con detalles blancos.

Una equipación visitante que los donostiarras no pudieron lucir aquel 1 de octubre en Montjuic, puesto que el árbitro consideró que se asemejaba demasiado con el clásico uniforme blanquiazul del Espanyol. Muchos consideraron que Medina Cantalejo pecó de meticuloso, ya que la segunda indumentaria de la Real era de un color suficientemente oscuro como para que contrastara perfectamente con la vestimenta perica de franjas y medias blancas.

Inhabilitadas las dos equipaciones de la Real Sociedad, la solución pasaba entonces por vestir a los jugadores del Espanyol con sus camisetas de visitante, algo que el club catalán se negó a hacer en su estadio. El asunto se resolvió de una manera un tanto inesperada. Se optó por uniformar a los futbolistas de la Real Sociedad con las segundas equipaciones usadas por el Espanyol la temporada anterior.

Así, bajo toda esa lluvia, la Real disputó el encuentro con los pantalones y medias grises de su uniforme de visitante y una camiseta roja con el escudo del Espanyol (junto a la tradicional publicidad de Conservas DANI que durante tantos años patrocinó al club) y, obviamente, sin sus nombres en los dorsales.

La historia de la equipación pudo haber acabado ahí, si no fuera porque Astore, la marca que vestía a la Real por aquel entonces, decidió diseñar una nueva tercera camiseta para evitar que el problema se repitiera en los próximos compromisos a domicilio del equipo. Una nueva elástica que, aunque los fabricantes aseguraron que era verde, todos la veían azul. La Real disputó los segundos 45 minutos que quedaban con esa camiseta verde, de unas medias del mismo color y un pantalón blanco.

fotogalería tela, telita... Arriba, imágenes de la segunda parte disputada entre Real y Espanyol en Montjuic, en la que os realistas vistieron las nuevas terceras equipaciones diseñadas tras la polémica. A la izquierda, el utillero Mitxelo Olaizola muestra la nueva camiseta diseñada por Astore. A la derecha, imagen de la segunda indumentaria de la Real en la 2000-01, la misma que Medina Cantalejo vetó en aquel Espanyol-Real. / DV y agencias

Esta temporada, la segunda camiseta de la Real Sociedad también es, curiosamente, de color gris oscuro. Esperemos que los de Eusebio no tengan que verse en la misma situación que aquella vivida en octubre de 2000. De momento, podemos estar tranquilos: el viernes no estará Medina Cantalejo y no se esperan lluvias en Barcelona.