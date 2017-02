«Odriozola y Kevin se han mostrado con los mayores como son ellos y eso es clave»

El Sanse solo ha perdido un partido en las últimas once jornadas, lo que le ha llevado a la undécima plaza a tres puntos del play off por el ascenso. Imanol Alguacil (Orio, 1972), a quien no le gusta pararse en nombres y prefiere hablar del rendimiento del grupo, defiende que los puntos están llegando ahora, «pero antes lo estábamos haciendo bien, compitiendo bien, aunque sin sumar muchas veces».

- Hay siete puntos entre el primero que jugará el play off por el ascenso y el primero que pierde la categoría. ¿Estamos ante la temporada más igualada de los últimos años?

- Es algo que está ocurriendo en las últimas ligas y este año intuíamos que no iba a ser distinto. Siempre ha sido un grupo difícil y la entrada del Logroñés y el descenso del Albacete han hecho que el potencial sea mayor si cabe. Es dificilísimo pronosticar un resultado. Quitando el Zamudio, que parece que se descuelga, la clasificación está muy apretada. Este grupo tiene equipos que son muy fuertes en casa y luego son capaces de rascar fuera, nunca te puedes fiar. Para salvar la categoría hay que afinar y sacar muchos puntos.

- Equipos como el Logroñés y el Albacete no se parecen en nada a un filial como el Sanse.

- Quitando los filiales del Athletic, el Real Madrid y nosotros, la gran mayoría tienen jugadores veteranos y de calidad que han ido descendiendo desde categorías superiores. El Albacete, por ejemplo, mantiene prácticamente el mismo bloque que tenía en Segunda, el Toledo y el Fuenlabrada han fichado mucho para tratar de ascender... Son equipos que están en otra onda en comparación con nosotros, que priorizamos dar minutos a jugadores e ir formándolos.

- ¿Hasta qué punto ha supuesto un espaldarazo la victoria en el campo del Albacete?

- Esa victoria se ha llevado muchos titulares, pero hasta ese momento el equipo, aunque no tenía puntos y no estaba bien situado en la clasificación, se estaba mostrando con mucha personalidad, con fases en los partidos en las que se estaba jugando realmente bien, poniéndose por delante en el marcador en muchos encuentros como ante el Castilla o el Rayo Majadahonda, cuando este era líder... Nos faltaban puntos porque en el área rival estábamos perdonando y en la nuestra, concediendo, pero estaba tranquilo por lo que transmitían el juego, la competición y los entrenamientos.

- Solo han perdido un partido por más de dos goles.

- Lo recuerdo perfectamente. Fue en Socuéllamos, un campo muy difícil. Perdimos 2-0 en el minuto 90, pero diez minutos antes tuvimos el empate. Haber perdido solo un partido por una diferencia de dos goles dice mucho a favor del equipo. Me queda la pena de no haber ganado al Castilla en Zubieta porque no fuimos inferiores y se nos fue el partido en un penalti. Somos el segundo equipo que más goles ha metido (36), el sexto que menos goles ha encajado (25). A diferencia de goles somos el segundo equipo. Son datos positivos.

- ¿Cuál es la media de edad?

- Son 21 años. El mayor tiene 23, pero siempre digo que debemos convivir con eso. A mí no me gusta poner la excusa de que somos jóvenes, todos sabemos que el siguiente paso es Primera y hay que estar preparados.

- Ya sé que no le gusta pararse en nombres, pero me resulta imposible no preguntarle por Kevin y Odriozola, los últimos que han asomado en el primer equipo.

- Siempre digo que parte del éxito de lo bien que lo han hecho los jugadores es de quienes les están exigiendo en el día a día, de sus compañeros en el Sanse. Álvaro, Bautista y Kevin han demostrado que están capacitados y esa es la mejor noticia para el club, para Eusebio y para los técnicos del Sanse y para todos los integrantes del edificio Gorabide de Zubieta.

-¿Ha reconocido a esos jugadores en su estreno con el primer equipo?

- Sí. Lo más positivo, una de las cosas a subrayar, es que se han mostrado tal como son.

- Mañana visitan Gernika.

- Como nosotros, están en una dinámica positiva, llevan doce partidos sin perder, siete de ellos saldados con victoria. Lo del Gernika es curioso porque de ser un equipo que estuvo cerca de descender ha pasado a ser uno de los más sólidos del grupo sin apenas hacer cambios en la plantilla.

- Otra vez, a expensas de los planes del primer equipo.

- Lo llevo bien y los jugadores también. Ha habido veces en las que no hemos podido dar la alineación hasta el último momento, pero estamos para eso. La comunicación con Eusebio y su cuerpo técnico es permanente y así es mucho más fácil.