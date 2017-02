«El objetivo es mejorar la primera vuelta»

Eusebio ha encendido la luz de alarma ante la visita de Osasuna. No se fía de los rojillos: "Tenemos que hacer nuestro partido, sabiendo que Osasuna está poniendo todo en cada partido, con esa determinacion está poniendo en dificultades a sus rivales. Sabemos qué rival nos vamos a enfrentar, su espíritu va a ser dejarse todo en el campo. Tenemos que hacer nuestro juego, para ganar hemos tenido que tener concentración e intensidad y hay que seguir así. Para imponer nuestra calidad o fortaleza como equipo tenemos que tener presente esas circunstancias".

Tiene al equipo en buenas condiciones, salvo los lesionados Agirretxe, Markel y Carlos Martínez. "Todos están bastante bien. David (Zurutuza) ha tenido alguna molestia en el entrenamiento de hoy. Vamos a ver cómo está mañana, confío en que sea solo una sobrecarga y podamos contar con él. En el resto de casos, todos muy bien, en buenas condiciones".

Ha valorado las salidas de Pardo y Héctor: "Ya habíamos hablado que había que valorar la posibilidad de que algún jugador que viese que su situación no fuera todo lo buena que desearía, abrirle la posibilidad de que tuvieran protagonismo en otros lados. Ha habido dos jugadores que han decidido cambiar de aires. Les deseo todo lo mejor. Hemos considerado en los dos casos que tenemos gente suficiente en la plantilla para seguir manteniendo el nivel, lo suficientemente fuerte para conseguir nuestros objetivos. Es una situación buena para todos".

Respecto a si ha cambiado el status de Kevin, Eusebio ha dicho que sí: "Pasa a toma una mayor importancia y protagonismo. Kevin está preparado, me da confianza, podemos contar con garantías. En la medida que pueda tener minutos estará con nosotros y en caso contrario seguirá ayudando al Sanse. En el día a día estará para poder actuar en la posición de lateral izquierdo, un complemento para Yuri Kevin tiene una gran proyección y está preparado para responder como ha hizo en el Bernabéu".

De los lesionados Agirretxe y Markel no hay noticias nuevas: "No hay grandes novedades en los dos casos, con diferentes sensaciones dependiendo de la semana, no hay nada que podamos decir, no hay grandes cambios lamentablemente, hay que esperar un poco más para decir algo más esperanzador en los dos casos".

Se sigue sin nombrar la palabra Europa: "Nuestro objetivo es mejorar lo que hemos hecho en la primera vuelta. es el gran objetivo, mejorando en el día a día, en el rendimiento. Por lógica, lo números mejoraráb y permitirán aspirar a todo. Tenemos capacidad para ello. ¿Por qué no?"