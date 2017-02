El camino de la Real Sociedad hacia Europa pasa por Anoeta

La visita de Osasuna abre la segunda vuelta del campeonato en Anoeta, donde la Real Sociedad se jugará muchas de sus opciones de regresar a Europa esta temporada. Por San Sebastián ya han desfilado Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Atlético, los cuatro primeros, y a pesar de ello ha sido uno de los mejores locales de la competición con 20 puntos en diez partidos, a un ritmo de dos por encuentro. Ahora que el perfil de los visitantes se rebaja debe aprovecharlo para, manteniendo la misma trayectoria en casa, apuntalar sus opciones de hacer algo en la presente campaña.

En estos diez partidos ante su público ha ganado al Las Palmas (4-1), Betis (1-0), Alavés (3-0), Atlético (2-0), Valencia (3-2) y Celta (1-0); ha empatado frente al Espanyol y Barcelona, ambos a uno; y ha perdido contra el Real Madrid (0-3) y el Sevilla (0-4). Únicamente seis conjuntos de la Liga han sumado más en casa que estos veinte puntos: Real Madrid (29), Athletic y Sevilla (24), Villarreal y Las Palmas (23) y Celta (21), pero salvo andaluces y canarios el resto ha disputado un partido más como local que la Real.

Ahora quedan por pasar por Anoeta nueve equipos, de los que solo el Villarreal, sexto, y el Athletic, séptimo, están en la zona noble de la tabla. El Eibar es décimo y los seis restantes ocupan una de las siete últimas posiciones actualmente. De abajo hacia arriba están el Granada, Osasuna y Sporting en la zona de descenso; el Leganés, un puesto por encima, y el Deportivo y el Málaga, decimosexto y decimocuarto, respectivamente.

Si la Real mantiene el ritmo de la primera vuelta se iría a los 70 puntos, que suelen dar billete para Champions



La media para entrar en la Europa League en los quince últimos años ha sido de 57 puntos

Pero no es solo que la mayoría de ellos ocupe la segunda mitad de la clasificación, sino que además varios tienen el triste honor de ser los peores visitantes del campeonato. Los cuatro que todavía no han ganado a domicilio, que son el Granada, Sporting, Deportivo y Málaga, deben viajar a San Sebastián. Los dos primeros han sumado tres empates fuera y coruñeses y malagueños, cinco. Osasuna, el rival del domingo, ha sacado seis puntos lejos de Pamplona, una victoria y tres empates, mientras que al Athletic tampoco le han ido mucho mejor las cosas con ocho puntos sumados en nueve partidos, cinco de ellos perdidos. El mejor visitante, ahora mismo, de los que tienen que venir a Anoeta es el Leganés, que con once puntos en diez salidas ha ganado al Celta (0-1), Deportivo (1-2) y Granada (0-1) y puntuado en Las Palmas (1-1) y Vitoria (2-2).

Cuidado con Osasuna

Pero muchas veces la Real ha dado su mejor imagen ante los grandes, como ha sucedido este curso contra el Atlético y Barcelona, a los que superó de cabo a rabo, y ha patinado después contra rivales en teoría inferiores a los que no ha podido batir. Por este motivo el partido del domingo se presenta muy peligroso, porque todo el mundo da por ganadores a los de Eusebio pero esa superioridad hay que demostrarla luego sobre el campo.

Osasuna, además, no tiene malos números en sus visitas más recientes a Donostia. Es cierto que en la última se llevó una manita (5-0) frente a aquella Real de Arrasate que voló en la Liga entre octubre de 2013 y enero de 2014, pero en las dos ocasiones anteriores se llevó sendos empates sin recibir ningún gol. Y eso que en la temporada 12/13 acabó cuarta y fue a la Champions, pero no pudo con los rojillos en casa. Sí lo hizo en el regreso a Primera División con Martín Lasarte, en el ejercicio 10/11, gracias a un gol de Tamudo en un duelo muy igualado que apuntaba una vez más a otro empate sin goles.

Osasuna no anda fino esta temporada y tiene un pie en Segunda, es verdad, pero ya le ha aguado la fiesta a varios equipos como al Eibar, al que ganó en Ipurua por 2-3, o al Athletic, al que empató en San Mamés (1-1) después de ir por delante en el marcador. También puntuó en Málaga y Granada con idéntico marcador al de Bilbao. Los de Vasiljevic vienen con el agua al cuello y saben que no pueden fallar, lo que les confiere una peligrosidad que no les otorga a priori la clasificación.

No fallar ante los de abajo

Una de las claves de que la Real esté arriba en la clasificación, a un punto de los puestos de Champions, es que apenas ha pinchado contra los equipos de abajo. Ha ganado a los cuatro últimos a domicilio y lo ha hecho por un margen de dos goles, como ocurrió ante Osasuna (0-2), Leganés (0-2), Sporting (1-3) y Granada (0-2). Esos doce puntos que otros años le costaba sacar hoy le permiten estar en zona europea y aspirar a jugar competición continental la próxima temporada.

Si consiguiera vencer a estos seis equipos que ocupan una de las siete últimas plazas añadiría 18 puntos a los 35 que tiene ahora en la clasificación, con lo que proyectaría hasta los 53 puntos sin contar con lo que sucediese en los restantes doce partidos de la segunda vuelta, tres de ellos también en Anoeta.

Poco más requiriría para acceder a la Europa League, ya que la media de puntos que se ha necesitado en los últimos quince años ha sido de 57. La vez que más caro estuvo el pase fue en la campaña 08/09, cuando el Valencia, sexto, tuvo que sumar 62, mientras que en la pasada el séptimo solo necesitó 52. Como fue el Sevilla y ganó la Europa League accedió a la Champions y su plaza no corrió turno al octavo, pero de no haberla ganado hubiera jugado la segunda competición continental al tener el campeón de Copa, el Barcelona, billete para la Champions.

Champions, en los 65 puntos

Regresar cuatro años después al mejor torneo por clubes del mundo son palabras mayores. Sobre todo por la calidad de los rivales con los que hay que pelear, como Atlético y Villarreal. La ventaja es que los rojiblancos tienen abiertos tres frentes, con la Copa y la Champions, y centrará muchas de sus energías en esta última competición para tratar de salvar una temporada que en Liga no ha ido como esperaba. El Villarreal también está en liza en la Europa League y deberá gestionar semanas de tres partidos hasta mayo.

Con todo, lo mejor que puede hacer la Real es centrarse en su trabajo. Si repitiese en la segunda vuelta los números de la primera prácticamente habría logrado el billete, porque solo una vez en los últimos quince años no bastaron 70 puntos para quedar entre los cuatro primeros. La media en estos tres últimos lustros para acceder a Champions ha sido de 65 puntos y si se proyectan los 36 sumados por el Atlético en las veinte primeras jornadas al total de la Liga le darían 68 en el mes de mayo. No es nada fácil, la verdad, pero los de Eusebio se han conjurado para hacer algo grande esta temporada y van camino de conseguirlo. La clave está en Anoeta.