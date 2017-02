Enero, puerta de salida para la Real Sociedad

Anoche se cerró el mercado invierno y la Real Sociedad, por tercer año consecutivo, no realizó ninguna contratación. El Consejo y la dirección deportiva del club manejan un proyecto a largo plazo que hace complicado encontrar en enero jugadores que encajen en él. Normalmente los clubes que fichan en estas fechas lo hacen acuciados por una necesidad deportiva o por un intento de mejorar lo que tienen en aras de alcanzar un objetivo que ven en peligro.

Últimos fichajes de la Real en el mercado de invierno Sergio Canales (Valencia) 2014 Vadim Demidov (Rosenborg) 2011 Frank Songoo (Zaragoza) 2010 Sebastian Abreu (River Plate) 2009 Alberto Morgado (Alavés) 2008 Pep Martí (Sevilla) 2008 Nacho (Getafe) 2008 Fran Mérida (Arsenal) 2008 Víctor Casadesús (Mallorca) 2008 Savio Bortolini (Flamengo) 2007 Víctor López (Arsenal Sarandí) 2007 Jesuli (Sevilla) 2007 Germán Herrera (Gremio) 2007 Stevanovic (NK Donzale) 2006 Jhon Viáfara (Portsmouth) 2006 Mark González (Liverpool) 2006 Morten Skoubo (Brondby) 2006

Los primeros, aquellos que buscan salvar el pellejo y que menos posibilidades económicas tienen, venden su alma al diablo con tal de retrasar lo inevitable con la sugestión de varias caras nuevas. Granada y Osasuna son dos buenos ejemplos de quienes no hicieron los deberes en verano y ahora se encomiendan a este mercado, aunque muchas veces se trata de fichar por fichar. Los segundos quieren reforzar su situación deportiva rematando la plantilla con futbolistas que entienden que son mejores. Estos ya manejan más dinero, como el caso del Sevilla, que ha firmado a Lenglet y Jovetic para competir con garantías en Liga y Champions, dos competiciones en las que quiere aspirar a todo.

Así las cosas, resulta significativo que la Real y los tres grandes, Real Madrid, Barcelona y Atlético, sean los únicos que no hayan incorporado a nadie. Señal de que confían en el trabajo realizado y en los planteles que confeccionaron en verano. Aunque parezca lo contrario, salir del mercado de invierno en blanco es más señal de fortaleza que de debilidad.

Dos llegadas atípicas

En Anoeta lo tienen claro y así ha sucedido en los últimos siete años transcurridos desde el regreso a Primera, en los que solo han llegado en enero dos futbolistas: Vadim Demidov en 2011 y Sergio Canales en 2014. Pero fueron dos casos atípicos.

El internacional noruego lo hizo porque el Rosenborg no quiso soltarle cuatro meses antes para que iniciase la Liga. La Real ya había llegado a un acuerdo con él para venir a San Sebastián, pero el club noruego pidió una cantidad por su traspaso cuando en enero quedaba libre. No hubo acuerdo y se retrasó su llegada hasta el mercado invernal, cuando en realidad se trataba de una operación gestada en verano.

En el caso del cántabro la Real aprovechó la crisis en la que estaba sumido el Valencia para hacerse por tres millones y medio con un futbolista interesante que entonces contaba con 22 años y ya tenía una importante experiencia en Primera tras haber jugado también en el Racing y el Real Madrid. El club sospechaba que en junio podía salir Griezmann, como así sucedió, y era una forma de ganar tiempo con un jugador que, entre otras posiciones, podía jugar en la izquierda y se adaptaba al estilo de juego blanquiazul.

Desde entonces, hace ya tres años, no ha habido ninguna llegada en invierno. Hace dos Moyes pidió a Campbell (Arsenal) y Salah (Chelsea) pero al final terminaron recalando en el Villarreal y la Roma, respectivamente, ya que la Real no quiso poner más dinero sobre la mesa del que estimaba pertinente. Y a pesar de que perdió por lesión a Vela en el Bernabéu el día anterior a cerrarse el mercado mejoró en la segunda vuelta, en la que fue el octavo que más puntos sumó con 27.

Calendario de la segunda vuelta Real-Osasuna 5 febrero Espanyol-Real 10 febrero Real-Villarreal 19 febrero Las Palmas-Real 24 febrero Real-Eibar 28 febrero Betis-Real 5 marzo Real-Athletic 12 marzo Alavés-Real 19 marzo Real-Leganés 2 abril At.Madrid-Real 5 abril Real-Sporting 9 abril Barcelona-Real 16 abril Real-Deportivo 23 abril Valencia-Real 26 abril Real-Granada 30 abril Sevilla-Real 7 mayo Real-Málaga 14 mayo Celta-Real 21 mayo

Las salidas de Pardo y Héctor

Pero no solo no utiliza esta ventana del mercado para realizar incorporaciones sino que la aprovecha para sacar jugadores y aligerar la plantilla. Normalmente futbolistas que buscan más minutos en otro sitio. Así sucedió hace un año con la salida al Eibar de Ansotegi, al que le prometieron tener continuidad ante el problemas de centrales que les acuciaba, y la de Chory al Málaga, donde ha sido titular desde su llegada. La Real, que había perdido por lesión a Canales y Agirretxe en diciembre, no se inmutó y aprovechó la oportunidad para asentar en Primera a Mikel Oyarzabal, hoy una de las referencias del equipo.

Algo parecido ha sucedido ahora con Rubén Pardo y Héctor. El riojano había perdido protagonismo en la sexta temporada tras su debut en Primera con Montanier en la 11/12 y necesitaba dar un giro a su carrera. Illarramendi, Zurutuza y Prieto, tres de los mejores en la primera vuelta, le habían cerrado el paso en los últimos meses y cuando algunos de ellos faltó Eusebio echó mano de Granero, que respondió con nota en Granada, Málaga o ante el Celta en Anoeta.

El técnico cuenta con un efectivo menos y de calidad en la zona ancha pero entiende que podrá arreglárselas mientras Pardo recupera su estrella en el Betis. Gaztañaga, Granero y Zubeldia son alternativas a Illarramendi y Zurutuza en el centro del campo, sin olvidar a algún chaval del Sanse como Jon Guridi, que viene haciéndolo muy bien y quién sabe si podría tener un hueco en caso de darse alguna urgencia como les ha sucedido a Bautista, Odriozola y Kevin en el presente curso, sin ir más lejos.

El caso de Héctor ha sido similar, porque tampoco ha venido jugando mucho y a sus 25 años tenía la sensación de que perdía el tren de Primera. La eclosión de Yuri le afectó de lleno porque acabó con sus posibilidades de competir por el puesto ante el excelente nivel del zarauztarra. Justo seis meses más tarde de la salida de De la Bella al Olympiacos, que parecía que le allanaba algo el camino al haber menos competencia. Pero no ha sido así y en cuanto el Granada llamó a su puerta no se lo pensó dos veces. Lucas Alcaraz le ha prometido jugar y allí se encuentra con ilusiones renovadas.

Eusebio, al igual que con Pardo, podría tener un problema al prescindir del segundo lateral izquierdo del equipo, pero considera que podría salvar cualquier contingencia con Kevin Rodrigues, el potrillo que tan bien lo hizo en el Bernabéu por la lesión de Yuri.

Una plantilla más ligera

El entrenador ya manifestó en verano su intención de disponer de una plantilla no muy larga, ya que entiende que con menos efectivos la activación de los jugadores es mayor, al verse estos más cerca de las convocatorias y de poder jugar, así como la posibilidad de que entren chavales del Sanse, que serán el futuro del club.

Ahora se queda con 23 efectivos, aunque Agirretxe, Markel y Carlos Martínez están lesionados. Y de los restantes, Toño y Bardají son dos porteros que aún no han jugado ningún minuto. Eso reduce la relación actual de jugadores de campo a diecisiete más Rulli, el guardameta titular, lo que puede aumentar la competencia entre ellos.

No hay que olvidar que en caso de necesidad puede echar mano de un filial que viene remontando posiciones y que ya se encuentra a solo tres puntos del play off de ascenso a Segunda. Para el club es una buena solución que Pardo y Héctor tengan continuidad para crecer en sus respectivas carreras, ya que ambos disponen de contratos largos -2020 y 2019, respectivamente- y el 1 de julio regresarán a Zubieta.