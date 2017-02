Héctor Hernández: «En Granada voy a poder demostrar el jugador que soy»

El vallisoletano Héctor Hernández, cedido por la Real Sociedad al Granada hasta final de temporada, afirmó en su presentación como rojiblanco que «la llamada del Granada me motivó mucho y me hizo ilusión».

«No me asusta nada, he venido sabiendo que el Granada pelea por no descender. Para mí es una motivación como futbolista demostrar el jugador que soy y en Granada voy a poder demostrarlo», aseguró el lateal izquierdo.

'Litri', como se le conoce en el vestuario txuri-urdin, se mostró convencido de que el equipo nazarí puede lograr la permanencia en Primera División.

"Los compañeros me han sorprendido para bien, esto lo vamos a sacar con compromiso y estando unidos, Granada y el Granada merecen tener el equipo en Primera", apuntó el lateral, quien agradeció a los dirigentes y al técnico rojiblanco la llamada y a los realistas las facilidades dadas para poder salir.

Héctor incidió en que "con la llegada de los nuevos jugadores y con trabajo, esfuerzo y sacrificio, se va a sacar esto adelante".

El futbolista, de 25 años, se definió como un lateral que "defiende y se incorpora al ataque con facilidad", además de "rápido, veloz y dispuesto a darlo todo por los compañeros".

El director deportivo del Granada, Javier Torralbo 'Piru', indicó que están "muy ilusionados" con Héctor porque "desde el primer día puso mucho interés" por recalar en el club y que lo que necesitan es "jugadores que saben dónde vienen" por lo que tienen que "sufrir para salir de ahí".